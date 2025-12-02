Η μάχη στο streaming και η αποανάπτυξη της παραδοσιακής τηλεόρασης οδηγούν σε μεγάλες στρατηγικές κινήσεις αναδιοργάνωσης στις τάξεις των μεγάλων παικτών της αμερικανικής αγοράς.

H Netflix υπέβαλε χθες Δευτέρα στο διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery νέα, βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά του αμερικανικού ομίλου κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών και μέσων ενημέρωσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, με το μεγαλύτερο μέρος του ποσού σε μετρητά.

Όταν επικοινώνησε μαζί τους το Γαλλικό Πρακτορείο για να τους ζητήσει σχόλιο, ούτε η Netflix, ούτε η Warner Bros Discovery (WBD) έδωσαν συνέχεια.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η πλατφόρμα streaming είχε ήδη παρουσιάσει, στα μέσα Νοεμβρίου, αρχική προσφορά, όπως και η διαχειρίστρια δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και άλλων υπηρεσιών Comcast και η νέα οντότητα Paramount Skydance, που γεννήθηκε όταν η πρώτη εξαγοράστηκε από τη δεύτερη, συναλλαγή οριστικοποιηθείσα τον Αύγουστο.

Η WBD είχε τότε καλέσει τους επίδοξους αγοραστές της να παρουσιάσουν υψηλότερες προσφορές σε δεύτερο γύρο ορίζοντας την προθεσμία για χθες.

Ο όμιλος ανέφερε στα τέλη του Οκτωβρίου πως σκόπευε να προχωρήσει στην πώληση του συνόλου των δραστηριοτήτων του ή μόνης της Warner Bros, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί πως θα έφθανε μέχρι τέλους αν οι προσφορές δεν ικανοποιούσαν τη διοίκηση.

Δεν έχει εξάλλου αποκλείσει αρχικό σχέδιο, που είχε αποκαλυφθεί τον Ιούνιο, τα δυο μέρη να διαχωριστούν· το πρώτο, η Warner Bos, συγκεντρώνει τις δραστηριότητες streaming (εκπομπής οπτικοακουστικού περιεχομένου μέσω διαδικτύου) και στούντιο παραγωγής, το δεύτερο, η Discovery Global, έχει στη διάθεσή του ιδίως καλωδιακά και διεθνή τηλεοπτικά δίκτυα.

Η Paramount Skydance έχει φανεί ως εδώ να παίρνει πιο ζεστά το εγχείρημα για την εξαγορά - έστειλε στο διοικητικό συμβούλιο της WBD όχι λιγότερες από τέσσερις προσφορές, πριν από την πιθανή τελευταία χθες.

Πάντως, σύμφωνα με δημοσιεύματα, καμιά από τις προσφορές δεν έχουν φθάσει ως αυτό το στάδιο τα 30 δολάρια ανά μετοχή, όπως ήλπιζε ο Ντέιβιντ Ζάσλαβ, ο επικεφαλής του ομίλου, ο οποίος αποτιμά την αξία του WBD στα 74 δισεκ. δολάρια.

Στρατηγικές κινήσεις

Για να ανταγωνιστούν τη Netflix και τη Disney, ανταγωνιστές επιδιώκουν να ενωθούν για να ενισχυθούν στο πεδίο του streaming και να αυξήσουν την κερδοφορία τους.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της ταμπλόιντ New York Post προχθές Κυριακή, αξιωματούχοι στον Λευκό Οίκο εκφράζουν ανησυχία για την πιθανή εξαγορά του WBD από τη Netflix, καθώς έτσι η πλατφόρμα θα αποκτούσε κατ’ αυτούς δεσπόζουσα θέση στην αμερικανική αγορά παραγωγής και μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.

«Ο νικητής θα κατευθύνει τον τρόπο με τον οποίο διανέμονται τα μεγαλύτερα φιλμ του Χόλιγουντ και το πώς θα προσαρμοστούν οι διαφημιστές», σχολίασε σε σημείωμα του ο Τζέρεμι Γκόλντμαν, αναλυτής της εταιρείας EMarketer.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης του στο επεισόδιο του podcast «The Town» που αναρτήθηκε την Παρασκευή, ο σκηνοθέτης Τζέιμς Κάμερον (των ταινιών Avatar, Titanic, όπως και της σειράς ταινιών Terminator, μεταξύ άλλων) εναντιώθηκε στην πιθανή εξαγορά της WBD από τη Netflix, έκρινε πως θα ήταν καταστροφική, καθώς εκτίμησε πως η ηγεσία της πλατφόρμας θα δώσει έμφαση στη μετάδοση περιεχομένου από την ίδια, υπονομεύοντας τις κινηματογραφικές αίθουσες.

