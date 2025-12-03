Αξιωματούχοι στον Λευκό Οίκο έχουν εκφράσει ανησυχία για το ενδεχόμενο εξαγοράς της Warner Bros Discovery από τη Netflix, καθώς έτσι η πλατφόρμα θα αποκτούσε δεσπόζουσα θέση στην αμερικανική αγορά παραγωγής και μετάδοσης οπτικοακουστικού περιεχομένου.

Η Warner Bros Discovery διερευνά το τελευταίο διάστημα την πώληση όλης ή μέρους της επιχείρησής της, η οποία περιλαμβάνει στούντιο κινηματογράφου και τηλεόρασης, δίκτυα καλωδιακής όπως τα HBO και CNN και την υπηρεσία streaming HBO Max.

H Netflix υπέβαλε χθες Δευτέρα νέα, βελτιωμένη προσφορά για την εξαγορά του αμερικανικού ομίλου κι αυτό ενώ η πλατφόρμα streaming είχε ήδη παρουσιάσει, στα μέσα Νοεμβρίου, αρχική προσφορά, όπως και η διαχειρίστρια δικτύων καλωδιακής τηλεόρασης και άλλων υπηρεσιών Comcast και η νέα οντότητα Paramount Skydance.

Σύμφωνα με δύο ανώνυμες πηγές που επικαλείται το Reuters, σε πρόσφατες συνομιλίες με τη Warner Bros Discovery, η Netflix διεμήνυσε ότι ο ενδεχόμενος συνδυασμός της υπηρεσίας streaming του με το HBO Max θα ωφελούσε τους καταναλωτές μειώνοντας το κόστος μιας συνδυαστικής προσφοράς.

Με την προσφορά αυτή το Netflix επιχειρεί να διασκεδάσει πιθανές ρυθμιστικές ανησυχίες ότι ο συνδυασμός μιας από τις κορυφαίες υπηρεσίες συνδρομητικού βίντεο streaming της χώρας με έναν κορυφαίο ανταγωνιστή θα μείωνε την επιλογή των καταναλωτών και θα αύξανε τις τιμές.

Το Reuters είχε αναφέρει ήδη από τον Οκτώβριο ότι η Netflix επεξεργαζόταν μια προσφορά για το στούντιο και την υπηρεσία streaming της Warner Bros Discovery, μια συμφωνία που θεωρήθηκε ότι θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το τοπίο του streaming.

Τώρα, παρουσιάζοντας την εξαγορά ως φιλική προς τον καταναλωτή, η Netflix κατασκευάζει τα επιχειρήματα προκειμένου να εξασφαλίσει πως η συμφωνία θα αντέξει μια πιθανή ρυθμιστική πρόκληση.

Εάν η προσφορά της Netflix γίνει δεκτή, η συμφωνία αναμένεται να επεκτείνει τη βιβλιοθήκη κινηματογραφικών και τηλεοπτικών παραγωγών του Netflix. Ωστόσο, πηγές που γνωρίζουν το θέμα εκτιμούν πως ο ενδεχόμενος συνδυασμός των δύο υπηρεσιών είναι απίθανο να επεκτείνει δραστικά το μερίδιο αγοράς της Netflix, διότι η συντριπτική πλειονότητα των πελατών του HBO Max είναι επίσης συνδρομητές Netflix.

Ο συνδυασμός του HBO Max και του Paramount+ της Paramount Skydance θα δημιουργούσε μια κορυφαία υπηρεσία streaming στις ΗΠΑ, ικανή να ανταγωνιστεί το Netflix και το Disney+ της Walt Disney όσον αφορά τον όγκο και το εύρος περιεχομένου, έγραψε η αναλύτρια μέσων της Bank of America, Jessica Reif Ehrlich, σε πρόσφατη έκθεση.