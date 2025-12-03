Νέο μπλόκο αγροτών στον Ε65 ενώ οι αγρότες στις Σέρρες έσπασαν τον αστυνομικό κλοιό και πηγαίνουν προς το τελωνείο του Προμαχώνα. Χιλιάδες αγρότες με τα τρακτέρ τους στους δρόμους.

Νέο μπλόκο στον Ε65 από τρικαλινούς αγρότες με περισσότερα από 500 τρακτέρ. Μετά τη συγκέντρωση στον κόμβο Μεγαλοχωρίου έκλεισαν τον Ε65 στο ύψος των διοδίων του Λόγγου Τρικάλων.

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα συνεχίζουν με ακόμη μεγαλύτερη ένταση τις κινητοποιήσεις τους, με τα μπλόκα να ενισχύονται καθημερινά από νέα τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα. Σε Θεσσαλία, Βόρεια Ελλάδα, Ήπειρο και Έβρο, οι αποκλεισμοί δρόμων, κόμβων και τελωνείων έχουν προκαλέσει σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβολές, ενώ ο κλάδος εμφανίζεται αποφασισμένος να επιμείνει έως ότου δοθούν λύσεις στα αιτήματά του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deojkxf63c1l?integrationId=40599y14juihe6ly}

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μάλγαρα: Αμετακίνητοι οι αγρότες – Νέες συνελεύσεις και ενισχύσεις

Στα διόδια των Μαλγάρων, όπου βρίσκεται μεγάλος συγκεντρωμένος όγκος αγροτών, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από το πρωί της Δευτέρας. Χθες έκλεισε και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη για περίπου μία ώρα, ενώ σήμερα αναμένεται νέα γενική συνέλευση προκειμένου να αποφασιστεί ενδεχόμενο επανακλεισίματος.

Περίπου 300 τρακτέρ βρίσκονται παρατεταγμένα στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Αθηνών. Οι αγρότες διανυκτερεύουν στο σημείο με αναμμένες φωτιές λόγω του ψύχους. Χθες το βράδυ οδηγοί φορτηγών με νταλίκες μετέβησαν στο σημείο εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους, τονίζοντας ότι μεταφέρουν τα προϊόντα των αγροτών.

Ένταση και χημικά στο Κιάτο

Ένταση σημειώθηκε στον κόμβο του Κιάτου όταν περίπου 200 αγρότες από την Κορινθία συνεπλάκησαν με αστυνομικές δυνάμεις κατά την προσπάθειά τους να αποκλείσουν την εθνική οδό. Οι αστυνομικοί απάντησαν με ρίψη χημικών.

Λίγο αργότερα η κατάσταση εκτονώθηκε, με την εθνική οδό να παραμένει κλειστή για περίπου μία ώρα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Σέρρες

Διαδηλωτές αγρότες στον Λευκώνα Σερρών έσπασαν το μπλόκο των αστυνομικών και κατευθύνονται προς το τελωνείο του Προμαχώνα.

Οι κλούβες της Αστυνομίας είχαν κλείσει την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα, κι από πίσω τους είχαν παραταχθεί οι διμοιρίες των ΜΑΤ. Το κομβόι με τα τρακτέρ, μόλις έφτασε στο σημείο κι αντίκρισε τον φραγμό, σταμάτησε προς στιγμήν.

Αγρότες κατέβηκαν πεζοί από τα τρακτέρ και είχαν λεκτική αντιπαράθεση με τους επικεφαλής της Αστυνομίας. Ακολούθως προσπάθησαν να βρουν τρόπο να σπάσουν το μπλόκο και τα κατάφεραν, αφού πέρασαν από τα χωράφια που βρίσκονταν αριστερά και δεξιά από την Εθνική Οδό κι έτσι οδεύουν ολοταχώς προς το τελωνείο του Προμαχώνα όπου θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό.

Η Αστυνομία έστησε φραγμό επί της Εθνικής Οδού, ωστόσο, δεν υπήρχε καμία περαιτέρω διάθεση για διένεξη με τους αγρότες, με τις κλούβες να παραμένουν στο σημείο και τις διμοιρίες των ΜΑΤ να παραμένουν στη θέση τους.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoh64wrcich?integrationId=40599y14juihe6ly}

Δεν κάνουν βήμα πίσω

Ούτε βήμα δεν κάνουν πίσω οι αγρότες που παραμένουν στα μπλόκα για τέταρτη ημέρα, αποφασισμένοι να κάνουν γιορτές στους δρόμους, διεκδικώντας λύσεις στα βασικά αιτήματα: το υψηλό κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές διάθεσης των προϊόντων και την ανάγκη άμεσης καταβολής των ενισχύσεων.

{https://exchange.glomex.com/video/v-deojrki02dzl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται με μεγαλύτερη ένταση και τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά. Όπως δείχνει η κατάσταση, η φωτιά που έχει ανάψει στον αγροτικό κόσμο δύσκολα θα σβήσει...

Σε ποια σημεία έχουν στηθεί μπλόκα:

ΛΑΡΙΣΑ – ΝΙΚΑΙΑ

ΚΑΡΔΙΤΣΑ – Ε-65

ΠΕΛΛΑ - ΓΥΨΟΧΩΡΙ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΜΑΛΓΑΡΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

ΚΙΛΚΙΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΕΥΖΩΝΩΝ

ΗΜΑΘΙΑ - ΚΟΥΛΟΥΡΑ

ΜΕΣΣΗΝΙΑ - ΜΕΣΣΗΝΗ

ΕΒΡΟΣ - ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΗΠΩΝ

ΞΑΝΘΗ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ – ΞΑΝΘΗΣ

ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΚΟΜΒΟΣ ΦΙΛΩΤΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ – ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΒΟΙΩΤΙΑ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ

Μπλόκο αγροτών στο τελωνείο των Κήπων

Σε αποκλεισμό του τελωνείου των Κήπων προχώρησαν οι αγρότες του Έβρου, όπου συγκεντρώθηκαν περίπου 200 τρακτέρ στο ελληνικό έδαφος, αποκλείοντας πλήρως τη διέλευση των μεγάλων φορτηγών. Η κυκλοφορία επιτρέπεται μόνο για Ι.Χ. οχήματα και λεωφορεία, τα οποία συνεχίζουν να περνούν κανονικά προς και από την Τουρκία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες από το σημείο, οι αγρότες παραμένουν εκεί με ήρεμη στάση, ωστόσο προετοιμάζονται για την επιδείνωση του καιρού που αναμένεται από το βράδυ, με βροχές και κρύο στις πρώτες πρωινές ώρες.

Την ίδια ώρα, περίπου 50 φορτηγά έχουν συγκεντρωθεί μπροστά στην είσοδο του τελωνείου, αδυνατώντας να συνεχίσουν τη διαδρομή τους, ενώ η αστυνομία έχει εντοπίσει και άλλα οχήματα καθηλωμένα στην περιοχή του Διδυμοτείχου. Παρά τον αποκλεισμό, οι αγρότες επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα, όπως λαχανικά και ψάρια, για να μην αλλοιωθούν λόγω καθυστέρησης.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με τους αγρότες να δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, ενώ η ουρά των εγκλωβισμένων φορτηγών μεγαλώνει, με τον συνολικό αριθμό στο σημείο να υπολογίζεται στους 40–50 συρμούς.