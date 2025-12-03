Η συνάντηση Κακλαμάνη με Γκιλφόιλ γίνεται στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων.

Με ένα κόκκινο τριαντάφυλλο υποδέχτηκε στη Βουλή ο Νικήτας Κακλαμάνης την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στην είσοδο του Κοινοβουλίου, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο γραφείο του για αυτό το πρώτο ραντεβού γνωριμίας τους.

Η συνάντηση Νικήτα Κακλαμάνη με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ γίνεται στο πλαίσιο των εθιμοτυπικών συναντήσεων που έχουν οι πρέσβεις με την πολιτειακή ηγεσία της χώρας. Η συνάντηση διήρκησε περίπου μισή ώρα, ενώ η αμερικανίδα πρέσβης δεν έφυγε με «άδεια χέρια» από τη Βουλή.

Όπως πληροφορούμαστε, ο Πρόεδρος της Βουλής της έκανε δώρα ένα μεταξωτό φουλάρι, έναν ασημένιο δίσκο και μια γραβάτα με σχέδιο τσολιάδες, για τον γιό της. Η ίδια ανταπέδωσε, δίνοντας στον Νικήτα Κακλαμάνη ένα press papier στα χρώματα της αμερικανικής σημαίας, με ένα ρολόι επάνω. Η πρέσβης των ΗΠΑ, πήρε και μια γεύση από «εορταστική» Βουλή, καθώς χθες ολοκληρώθηκαν οι στολισμοί για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

{https://www.youtube.com/shorts/SUXptqRnA5Y}

Στ.Σ.