H στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στο Κυπριακό και η ανάγκη προσεκτικής διαχείρισης των ευρωπαϊκών πόρων για την άμυνα, αναδείχθηκαν στη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, κ. Νικήτα Κακλαμάνη, με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Roberta Metsola στη Βουλή. Όπως τόνισε ο κ. Ν. Κακλαμάνης, «τα χρήματα που θα ξοδέψει η Ευρώπη για την κοινή άμυνα, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, να μην αφαιρεθούν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρώπης», ενώ η κ. R. Metsola υπογράμμισε ότι «όσο είναι διαιρεμένη η Κύπρος, η Ευρώπη δεν είναι ολοκληρωμένη».

Υποδεχόμενος την κ. R. Metsola, ο κ. Ν. Κακλαμάνης αρχικά εξήρε το έργο της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναφέροντας τις δράσεις της για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, την καθοριστική συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση, καθώς και στην πρόσφατη απόφαση που πάρθηκε επί προεδρίας της και επιτρέπει στις γυναίκες ευρωβουλευτές που είναι έγκυες ή στην περίοδο αμέσως μετά τον τοκετό να ψηφίζουν δια αντιπροσώπου. Ο Πρόεδρος της Βουλής σημείωσε ότι όλες αυτές οι πρωτοβουλίες «έχουν ήδη αφήσει θετικό αποτύπωμα».

Ακολούθως, ο κ. Ν. Κακλαμάνης επικεντρώθηκε στις διαπραγματεύσεις που πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή για την ειρήνη στην Ουκρανία, τονίζοντας ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια οφείλουν να παίξουν ενεργό ρόλο, προσθέτοντας ότι «το Ελληνικό Κοινοβούλιο στη μεγάλη του πλειοψηφία, από την πρώτη στιγμή του πολέμου, πήγε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, δηλαδή υπέρ της Ουκρανίας».

Ο Πρόεδρος της Βουλής εξήγησε ότι αυτή η απόφαση οφείλεται σε δύο λόγους: «Πρώτον, διότι η Ελλάδα πάντα πιστεύει στην εφαρμογή των κανόνων του Διεθνούς Δικαίου. Και δεύτερον, διότι 50 χρόνια πριν, η Ελλάδα είχε ζήσει το ίδιο γεγονός με την εισβολή του τουρκικού στρατού στην Κύπρο, κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ακόμα την κρατά χωρισμένη στα δύο».

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Βουλής, ανακαλώντας τις συζητήσεις για την κοινή εξωτερική πολιτική και άμυνα της Ευρώπης από τότε που ο ίδιος ήταν ευρωβουλευτής πριν από 30 χρόνια, υπογράμμισε ότι «δεν τιμά την Ευρώπη» το γεγονός ότι το ίδιο ζήτημα εξακολουθεί να παραμένει ανοικτό στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Ο κ. Ν. Κακλαμάνης, πρόσθεσε, επίσης, ότι θα πρέπει τα χρήματα που θα ξοδέψει η Ευρώπη για την κοινή άμυνα, αλλά και για τον πόλεμο στην Ουκρανία, μια απόφαση που όπως είπε υποστηρίζει κι ο ίδιος, «να μην αφαιρεθούν από την Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρώπης». «Αν συμβεί αυτό, ο Νότος της Ευρώπης θα έχει τεράστια προβλήματα», τόνισε.

Από την πλευρά της, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αφού πρώτα ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Βουλής για την υποδοχή, υπενθύμισε τον αντίκτυπο που άφησε ο κ. Ν. Κακλαμάνης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τα χρόνια που υπήρξε μέλος του.

Η κ. R. Metsola μιλώντας για την επικείμενη ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κύπρο, τόνισε με νόημα ότι «δεν μπορούμε να αποδεχόμαστε να συνεχίσει να είναι διαιρεμένη, είναι ένα βασικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όσο είναι διαιρεμένη η Κύπρος, η Ευρώπη δεν είναι ολοκληρωμένη».

Σε ό,τι αφορά το ουκρανικό ζήτημα, η Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ευχαρίστησε για τη θερμή υποδοχή που είχε ο Πρόεδρος Ζελένσκι στην Ελλάδα και στο Κοινοβούλιο και πρόσθεσε: «Είστε υπόδειγμα για τη βοήθεια και τη στήριξη που δείξατε από την αρχή προς την Ουκρανία. Έχετε χαράξει το δρόμο για το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε το θέμα».

Επίσης, η κ. R. Metsola, αναφέρθηκε στις αναγκαίες πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξήγησε ότι «ο κόσμος ψήφισε στις Ευρωεκλογές και οι νέοι ζητούν από εμάς μια πιο δίκαιη και πιο εύκολη ζωή, καθώς και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της εποχής μας. Η επίτευξη της ειρήνης είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, επίσης, να έχουμε συνοχή και η κοινωνική ισότητα».