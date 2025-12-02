«Μαθητές -αγρότες μια φωνή και μια γροθιά» είναι το σύνθημα που δείχνει το δρόμο για μαθητικές κινητοποιήσεις και σύμπραξη στα αγροτικά μπλόκα.

Οι μαθητές εκφράζουν την έμπρακτη αλληλεγγύη στους αγρότες και κτηνοτρόφους, προαναγγέλοντας τη συμμετοχή τους στα μπλόκα και στηρίζοντας αδιαπραγμάτευτα τον αγώνα για δίκαιες συνθήκες ζωής και παραγωγής.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών Λάρισας, οι μαθητές τονίζουν ότι τα μπλόκα των αγροτών αποτελούν συνέχεια ενός διαρκούς αγώνα για να παραμείνουν στα χωράφια τους με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, δίκαιες αποζημιώσεις και προστασία από καταστροφές. Με κεντρικό τους σύνθημα «Οι αγρότες αγωνίζονται διεκδικώντας αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα! Είμαστε στο πλευρό τους!» οι μαθητές δηλώνουν έτοιμοι να στηρίξουν τις διεκδικήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων.

Μαθητές: «Στεκόμαστε στο πλάι των αγροτών και δίνουμε μαζί τους αγώνα για το μέλλον μας»

Όπως σημειώνουν «Για ακόμη μια φορά φέτος, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι κατεβαίνουν στον δρόμο, στήνοντας μπλόκα και διοργανώνοντας μαχητικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, αλλά και εδώ στην περιοχή μας. Οι κινητοποιήσεις που ετοιμάζονται είναι συνέχεια του αγώνα που οι αγρότες δίνουν όλο τον χρόνο, για να μπορέσουν να μείνουν στα χωράφια και στους τόπους τους με χαμηλότερο κόστος παραγωγής, προστασία από καταστροφές και δίκαιες αποζημιώσεις. Ταυτόχρονα, απαιτούν από την κυβέρνηση να σταματήσει να τους κοροϊδεύει και να τους δώσει άμεσα τα χρήματα που τους χρωστά για επιδοτήσεις και προγράμματα, να μην πληρώσουν οι ίδιοι για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παρθούν ουσιαστικά μέτρα για την ευλογιά, που συνεχίζει να καταστρέφει κοπάδια.»

Παράλληλα οι μαθητές διαμηνύουν ότι «είμαστε κι εμείς απέναντι στην αντιλαϊκή πολιτική όλων των κυβερνήσεων έως τώρα, απέναντι στα συμφέροντα και τις ανάγκες των αγροτών, των εργαζομένων, των μαθητών και της νέας γενιάς! Όλοι βιώνουμε καθημερινά τα ίδια προβλήματα, στη δουλειά, στο σχολείο, στο χωράφι! Όλοι μας αγωνιούμε για το μέλλον μας, για την ακρίβεια που χτυπάει κόκκινο, για το πώς θα μπορούσαμε να ζήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή! Οι ίδιοι που κάνουν το σχολείο μας κάθε μέρα χειρότερο, ένα απελέητο εξεταστικό κέντρο με λίγες γνώσεις για τους μαθητές και πολλά έξοδα για τις οικογένειες τους, επιτίθενται και στους αγρότες.

«Μαθητές -αγρότες μια φωνή και μια γροθιά»

Οι μαθητές υπογραμμίζουν ότι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες αντικατοπτρίζουν και τις δικές τους δυσκολίες: αυξημένα έξοδα, έντονο εξεταστικό άγχος, περιορισμένες δυνατότητες για αξιοπρεπή ζωή. Με σύνθημα «Μαθητές – αγρότες, μια φωνή και μια γροθιά», δηλώνουν ότι θα σταθούν στο πλευρό των αγροτών, συμμετέχοντας σε μπλόκα, συλλαλητήρια, αποχές και άλλες δράσεις αλληλεγγύης. «Ο αγώνας μας είναι κοινός! Οι μαθητές στεκόμαστε με όλη μας την καρδιά δίπλα στους αγωνιζόμενους αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής μας, παλεύουμε από κοινού για τα προβλήματα μας! Υποσχόμαστε στην κυβέρνηση και τα υπουργεία τους ότι δεν θα τους περάσει! Θα μας βρουν απέναντί τους! Παλεύουμε για το δίκιο μας και θα νικήσουμε!Τις επόμενες μέρες οργανώνουμε δράσεις αλληλεγγύης στους αγρότες που αγωνίζονται. (Κινητοποιήσεις, επίσκεψη στο μπλόκο, αποχές, δημιουργία πανό κ.α.)» διαμηνύουν.

Μπλόκα αγροτών: «Χάρτης» σε όλη την Ελλάδα - Χιλιάδες τρακτέρ στις Εθνικές

Ολόκληρη η Ελλάδα βρίσκεται με μπλόκα να έχουν αναπτυχθεί στα διόδια των Μαλγάρων, στη Χαλκηδόνα, στην ανατολική Θεσσαλονίκη, στο Κιλκίς, την Πέλλα, την Ημαθία, των Έβρο και την Λάρισα. Οι αγρότες «υπόσχονται» να μην κάνουν βήμα πίσω εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους και προειδοποιούν για ενίσχυση των μπλόκων με νέα τρακτέρ, και άλλους αγρότες αλλά και κτηνοτρόφους που αντιδρούν για την ακρίβεια αλλά και για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που έχει αποδεκατίσει τα κοπάδια τους.

Κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα Μάλγαρα

Αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα. Πλέον η κίνηση διεξάγεται κανονικά στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό και υπάρχει και το ενδεχόμενο ενίσχυσης του μπλόκου με αγρότες και από άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδος.

Στα Μάλγαρα τα οχήματα κινούνται μέσω Χαλάστρας και του χωριού των Μαλγάρων.

Πάνω από 1.500 τρακτέρ στον Ε65

Στο μπλόκο που στήθηκε στον αυτοκινητόδρομο Ε65 Καλαμπάκας – Αθηνών, στην Καρδίτσα έχουν συγκεντρωθεί ήδη 1.500 - 2.000 τρακτέρ και θα προστεθούν και άλλα από σήμερα, οπότε και θα γίνουν συσκέψεις στα χωριά της Καρδίτσας, προκειμένου να προκύψει η συντονιστική επιτροπή του μπλόκου.

Το μπλόκο έχει στηθεί 8 χλμ έξω από την πόλη της Καρδίτσας με αποτέλεσμα οι οδηγοί που κινούνται από Αθήνα προς και τα Γρεβενά παρακάμπτονται από τον κόμβο Σοφάδων στη συνέχεια κινούνται μέσω της επαρχιακής οδού Σοφάδων – Καρδίτσας και βγαίνουν στον κόμβο της Καρδίτσας.

Τεράστιο το μπλόκο της Νίκαιας

Οι οδηγοί που κινούνται στην εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης φτάνοντας στο Κιλελέρ, μέσω παράκαμψης θα ακολουθήσουν την πορεία προς Πλατύκαμπο και στη συνέχεια θα ξανά βγουν και πάλι στην εθνική οδό κοντά στο Μελισσοχώρι.

Παράλληλα, παρεμβάσεις υπάρχουν και στην Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, καθώς όσα αυτοκίνητα κινούνται εκεί με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου.

Σήμερα σε Πέλλα, αύριο σε Ημαθία

Στην Πέλλα, σήμερα Τρίτη στις 12 μ., θα στηθεί μπλόκο στον κόμβο Γυψοχωρίου, μετά από κάλεσμα του Αγροτοκτηνοτροφικού Συλλόγου «ΕΝΟΤΗΤΑ».

Στην Ημαθία, η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας καλεί τους αγρότες να στηρίξουν το αγωνιστικό μπλόκο που θα στηθεί στην Κουλούρα, αύριο Τετάρτη στη 1 μ.μ. Και έχει ορίσει προσυγκέντρωση στις 12 μ. στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού για τους αγρότες της Νάουσας, προκειμένου να κατευθυνθούν μαζικά προς την Κουλούρα. Εκφράζοντας την αλληλεγγύη του στον δίκαιο αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων, το Εργατικό Κέντρο Ημαθίας «Γιώργος Βουτυράς» καλεί σε μαχητικό "παρών" στο αγωνιστικό ραντεβού που καλεί η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Ημαθίας στην προσυγκέντρωση της Νάουσας στις 12μ., στην διασταύρωση και στις 1 μ.μ., στον κόμβο στην Κουλούρα.

«Η Κουλούρα αποτελεί φυσικό κόμβο για να συναντηθούμε όλοι οι αγρότες του νομού και να ενώσουμε δυνάμεις», αναφέρει η Ομοσπονδία της Ημαθίας, καλώντας κάθε αγρότη, κτηνοτρόφο, μελισσοκόμο, από κάθε χωριό του νομού, να δώσει το «παρών», αλλά και όλο τον λαό να σταθεί στο πλευρό τους.

Σε Δυτική και Ανατολική Μακεδονία - Θράκη

Σε μπλόκο στον κόμβο του Φιλώτα βγαίνουν σήμερα Τρίτη, στη 1 μ.μ., οι αγρότες της ευρύτερης περιοχής της Εορδαίας.

Αντίστοιχα, από χτες Δευτέρα έχουν ξεκινήσει τη συγκέντρωση των τρακτέρ τους απέναντι από την Περιφέρεια οι αγρότες από το μπλόκο των Γρεβενών. Εκφράζουν και οι ίδιοι την αγανάκτησή τους για τον αυταρχισμό, τη βίαιη καταστολή απέναντι στους βιοπαλαιστές αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους, απαιτώντας την άμεση απελευθέρωση των συναδέλφων τους που έχουν συλληφθεί σαν εγκληματίες.

Συγκέντρωση για την Πέμπτη προγραμματίζουν οι αγρότες στη Φλώρινα, μετά από σύσκεψη που οργανώθηκε από τον Αγροτοκτηνοτροφικό Σύλλογο, όπου συμμετείχαν αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής.

Από το πρωί της Κυριακής 30 Νοέμβρη, αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα έχουν παραταχθεί από τα χωριά του νομού της Ροδόπης στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής - Ξάνθης, όπου αναμένεται κλιμάκωση τις επόμενες μέρες.

Οι αγρότες από τις περιοχές της Αλεξανδρούπολης και συγκεκριμένα, όλα τα τρακτέρ από Σουφλί, Τυχερό, Πέπλο, Φέρες, Λουτρά και τους υπόλοιπους οικισμούς, αναμένεται σήμερα Τρίτη να πραγματοποιήσουν κινητοποίηση στο Σουφλί και το απόγευμα να κινηθούν προς το τελωνείο των Κήπων με κάλεσμα και προς άλλους αγροτικούς και κτηνοτροφικούς συλλόγους.

Στη Δράμα, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε κινητοποιήσεις την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στις 11 π.μ. σε δυο σημεία: Διασταύρωση Μαυρολεύκης, Διασταύρωση Κοκκινογίων - Προσοτσάνης.

Ήδη στη Βοιωτία αγρότες από την περιοχή του Ορχομενού έχουν συγκεντρώσει δεκάδες τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα στην είσοδο του χωριού, ενώ το πρωί της Κυριακής ενώθηκαν μαζί τους οι συνάδελφοί τους από τη Λιβαδειά. Την ίδια στιγμή τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα συγκεντρώνουν από χτες το πρωί αγρότες από την περιοχή της Θήβας. Μάλιστα αγροτικοί σύλλογοι της Βοιωτίας θα πραγματοποιήσουν νέα σύσκεψη, σήμερα Τρίτη, στην Αλίαρτο, προκειμένου να καθορίσουν τα επόμενα αγωνιστικά τους βήματα και το στήσιμο του μπλόκου τους.

Η οργή των αγροτών και κτηνοτρόφων φουντώνει και στα χωριά της Φθιώτιδας. Χτες το βράδυ είχαν προγραμματιστεί συνελεύσεις αγροτών στην Ανθήλη Λαμίας, την Αταλάντη και τον Δομοκό, με τις εξελίξεις μάλιστα να δείχνουν επιτάχυνση των κινήσεων για κάθοδο στα μπλόκα. Στον δρόμο του αγώνα ετοιμάζονται να βγουν και οι αγρότες από την περιοχή της Αμφίκλειας, ενώ οι αγροτικοί σύλλογοι και η Ομοσπονδία της Φθιώτιδας διερευνούν τις δυνατότητες συγκρότησης ενός ενιαίου μπλόκου σε κομβικό σημείο της Εθνικής οδού.