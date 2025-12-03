Ο παρουσιαστής μίλησε στις τηελοπτικές κάμερες για όλα.

Για όλα όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια του «The RoadShow» αναφέρθηκε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

«Τώρα τελευταία έχω κάνει φοβερά. Έχω βρει τον πατέρα μου. Έχω βρει της Μαρίας Μπεκατώρου στην Κεφαλλονιά και σας κλείνω με το τελευταίο. Στην εκπομπή πήγα και συνάντησα, και για πρώτη φορά θα τη δείτε, τη μαμά του Καπουτζίδη, στις Σέρρες», είπε ο παρουσιαστής.

Παράλληλα ο Γρηγόρης Αρναούτογλου δήλωσε για τα επόμενα τηλεοπτικά του βήματα: «Παιδιά, εντάξει, συζητάμε διάφορα πράγματα. Τώρα το ζήτημα είναι να μπορούμε να τα κάνουμε καλά. Να μην… αυτό είναι το μόνο θέμα. Και ό,τι ήθελε προκύψει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-deoe8ars3bnl?integrationId=40599y14juihe6ly}