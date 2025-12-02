Ο Ιωάννης Παπαζήσης σε μία αποκαλυπτική συνέντευξη με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Για τον γιο του αλλά και την πρώην σύντροφό του μίλησε ο Ιωάννης Παπαζήσης το βράδυ της Δευτέρας, 1η Δεκεμβρίου, όπου βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «The 2Night Show» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ειδικότερα, ο γνωστός ηθοποιός, αναφέρθηκε στην καριέρα του και στην προσωπική του ζωή, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην σχέση που διατηρεί με τον γιο του, Ιάσονα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνεί με την πρώην σύζυγο του Βανέσα Αδαμοπούλου.

Όσα αποκάλυψε ο Ιωάννης Παπαζήσης

Αρχικά λοιπόν, ο ηθοποιός, μιλώντας για τον χωρισμό του και την Βανέσα Αδαμοπούλου, αποκάλυψε, πως διατηρούν μία φιλική σχέση ενώ οι κατοικίες τους βρίσκονται και σε πολύ κοντινή απόσταση.

«Η Βανέσα ομορφαίνει μέρα με τη μέρα. Είμαι χωρισμένος, ευτυχισμένος χωρισμένος. Και εγώ και η Βανέσα. Μένω σε απόσταση δυο λεπτών από το σπίτι του γιου μου. Επιδίωξα τελευταία να είμαι απέναντι ακριβώς, αλλά έχασα το σπίτι, για να καταλάβεις για τι καλή σχέση μιλάμε. Έχουμε πολύ καλή σχέση με την πρώην σύζυγό μου», ανέφερε αρχικά και εξήγησε στην πορεία:

«Αυτό οφείλεται σε εκείνη. Πάντα πιστεύαμε στο ταξίδι της ζωής. Πιστεύαμε ότι οι μικρότητες δεν αξίζουν μέσα στη ζωή. Δηλαδή ακόμα και στις προσωπικές φασαρίες, στην καθημερινότητα δεν πήγαινε πουθενά. Είμαστε καλά. Είμαστε εδώ, ζούμε. Δεν έχει τίποτα άλλο αξία. Και έτσι εξελίχθηκε και αυτό το πράγμα, ότι η σχέση μας ήταν από εδώ μέχρι εδώ. Ακόμα και αν όλες οι σχέσεις, ακόμα και αν είναι ο θάνατος αυτός που θα χωρίσει μία σχέση, όλες οι σχέσεις σε αυτή τη ζωή έχουν ημερομηνία λήξης. Όλες. Δεν υπάρχει κανένας λόγος δηλαδή για οποιαδήποτε πικρία».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dengutqmf369?integrationId=40599y14juihe6ly}

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, μίλησε για τον 12 ετών γιο του, ο οποίος διανύει την προ - εφηβεία και περνάει αρκετό χρόνο μαζί του, ενώ αναφέρετε σε εκείνον ως τον «καλύτερό του φίλο»:

«Ο γιος μου μεγάλωσε, πήγε στα 12, είναι στην προεφηβεία. Ο Ιάσονας περνάει πολύ χρόνο στα παρασκήνια. Είναι η εποχή που περισσότερο γεύομαι εγώ αυτόν, παρά εκείνος εμένα. Πάντα πίστευα, το εννοώ όμως και έλεγα ότι ο καλύτερος φίλος του εαυτού μας, είμαστε εμείς. Ο πιο μεγάλος άνθρωπος που συναντάμε στη ζωή μας είναι ο εαυτός μας. Πλέον πιστεύω ότι είναι το παιδί μου είναι ο καλύτερος μου φίλος που υπάρχει».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dengujbyjzkh?integrationId=40599y14juihe6ly}