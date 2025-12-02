Η τεχνιτή νοημοσύνη, έβαλε του τηλεθεατές στα γυρίσματα του «Κωνσταντίνου και Ελένης», όμως ο Χάρης Ρώμας, έδωσε την απάντησή του για το ενδεχόμενο κάποιου remake.

Μία φωτογραφία μέσα από το σπίτι του Κωνσταντίνου Κατακουζηνού και της Ελένης Βλαχάκη στο Αμαρούσιον κάνει το γύρω του διαδικτύου τις τελευταίες ώρες, με την Ελένη Ράντου και τον Χάρη Ρώμα, να φαίνεται πως διαβάζουν τα λόγια τους και ετοιμάζονται για ένα νέο γύρισμα στο «Κωνσταντίνου και Ελένης», 27 χρόνια μετά.

Η φωτογραφία, αν και άκρως αληθοφανής, είναι κατασκεύασμα της τεχνιτής νοημοσύνης, του ΑΙ, ωστόσο, πολλοί από τους θαυμαστές της διαχρονικής – πλέον – σειράς, αναρωτήθηκαν για το αν πρόκειται για κάποιον «προάγγελο» που φέρνει τα νέα για ένα πιθανό remake.

Στην φωτογραφία, η εμβληματική κατοικία των Κατακουζηνών, απεικονίζεται ακριβώς όπως την άφησαν οι τηλεθεατές με το τέλος της σειράς, ενώ απεικονίζεται και ένα ολόκληρο συνεργείο, έτοιμο να αναλάβει δράση. Παρ’ όλα αυτά, ο Χάρης Ρώμας, σήμερα, Τρίτη, 2 Δεκεμβρίου, έδωσε την απάντησή του ως προς αυτό το ενδεχόμενο.

Ο Χάρης Ρώμας δίνει την απάντησή του για το ενδεχόμενο του remake του «Κωνσταντίνου και Ελένης»

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα, στον αέρα της εκπομπής «Το ‘χουμε», ο Χάρης Ρώμας, ο γνωστός Κωνσταντίνος Κατακουζηνός, εξέφρασε την προσωπική του άποψη.

Αρχικά, εμφανώς συγκινημένος από την απήχηση που είχε αυτή η φωτογραφία, αν και κατασκεύασμα ΑΙ, ανέφερε, πως δεν τίθεται θέμα για κάποιο remake της σειράς, καθώς όλοι οι συντελεστές, έχουν δημιουργήσει τις καριέρες τους και πορεύονται. Μάλιστα, όπως σημειώνει έχει πάρει αναρίθμητα μηνύματα από τους τηλεθεατές, τονίζοντας πως είναι συγκινητική η απήχηση.

Για την εν λόγω φωτογραφία, ο Χάρης Ρώμας, ανέφερε: «Μου τη στείλανε, ίσως, 300 φορές…. Και με την επίμονη ερώτηση και ευχή, ότι επιτέλους ξεκινάτε και θα γίνει… και ο παραγωγός στο θέατρο με ρώτησε… Πράγματι, το πιστέψανε όλοι…».

Τόνισε μάλιστα, πως δεν είναι στα σχέδια των συντελεστών η επιστροφή της σειράς: «Με κολακεύει το ενδιαφέρον και η αγάπη του κόσμου για το τηλεοπτικό – καλλιτεχνικό προϊόν, με τους συντελεστές…. Αλλά δεν θα το κάνουμε και δεν έχουμε και λόγο να το κάνουμε πια…»

Ταυτόχρονα, με αφορμή την ερώτηση που δέχτηκε ο δημιουργός του «Κωνσταντίνου και Ελένης» από τον Κώστα Τσουρό, η συζήτηση στράφηκε προς τα νούμερα τηλεθέασης: «Κάναμε το «Καφέ της Χαράς» με το τελευταίο επεισόδιο να φτάνει το 24%, ένα υψηλό νούμερο στα πλαίσια ανταγωνισμού, ύστερα από τόσα χρόνια.

Είναι νούμερα που τα ψάχνουν τα κανάλια και το θέλουνε… Μας είχαν προτείνει (σ.σ το remake) και ταινία μας είχαν προτείνει … αλλά δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ως μία πιθανότητα ούτε εγώ, ούτε η Ελένη (σ. σ Ελένη Ράντου)».

Αναφερόμενος στα σκηνικά και στο ενδεχόμενο επιστροφής τόνισε: «Τα σκηνικά δεν υπάρχουν πια, δεν είναι αυτό το θέμα, το «θέλω» μας, δεν είναι πια αυτό. Έχουμε κάνει καριέρα όλοι μας, όχι μόνο οι δύο πρωταγωνιστικοί ρόλοι, και ψάχνουμε και άλλα πράγματα και στην καριέρα μας και στη ζωή μας… Είμαστε καλά, έχουμε τη ζωή, την καριέρα, τα όνειρά μας… Δεν έχει νόημα μετά από τόσα χρόνια να προσπαθήσουμε να ξεπεράσουμε εκείνους τους εαυτούς της νιότης, εκείνης της ηλικίας… Αλλά γιατί να ξεπεράσουμε εκείνη την εικόνα με τον κίνδυνο να είναι «μπαγιάτικο» ένα προϊόν…».