Η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στο ξαφνικό πρόβλημα υγείας της τραγουδίστριας.

Η Μαρίνα Σάττι νοσηλεύτηκε σε ιδιωτικό νοσοκομείο και το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου πήρε εξιτήριο. Η τραγουδίστρια, εμφανώς συγκινημένη, δήλωσε στις τηλεοπτικές κάμερες ότι είναι καλά στην υγεία της και ότι θα συνεχίσει την ανάρρωσή της στο σπίτι.

Το πρωί της Τρίτης, μετά την προβολή των δηλώσεων της Σάττι, η Σταματίνα Τσιμτσιλή αναφέρθηκε στην υγεία της τραγουδίστριας στον αέρα του Happy Day.

«Θέλω να ευχηθώ περαστικά στη Μαρίνα Σάττι. Δεν γνωρίζω ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετώπισε και, δεδομένου ότι η ίδια δεν το δημοσιοποίησε, δεν είναι σωστό να το σχολιάσουμε εμείς.

Αυτό που ξέρω είναι ότι υπήρξε ένα αιφνίδιο γεγονός που την ανάγκασε να απομακρυνθεί από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις. Οι κοντινοί της άνθρωποι αναφέρουν ότι ήταν κάτι σοβαρό, το οποίο όμως αντιμετωπίστηκε και, δόξα τω Θεώ, τώρα είναι πολύ καλά.

Χρειάστηκε να διακόψει τις πρόβες της, να ακυρώσει μια προγραμματισμένη εμφάνιση και, όπως η ίδια είπε στους δημοσιογράφους, ακόμη και την περιοδεία της, μέχρι να αναρρώσει πλήρως και να αποκατασταθεί η υγεία της», σημείωσε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.