Η παρουσιάστρια μίλησε στην εκπομπή της μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκλήθηκε από τις δηλώσεις του Παπανώτα.

Τις δηλώσεις του Δημήτρη Παπανώτα για την Ελένη Βουλγαράκη σχολίασε σήμερα μέσα από το «Happy Day» η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η παρουσιάστρια υπογράμμισε ότι η υπόθεση έχει ήδη πάρει διαστάσεις που ξεπερνούν την αρχική της αφορμή, τονίζοντας πως ένα κορίτσι που δεν έφταιγε σε τίποτα βρέθηκε στο επίκεντρο μιας δυσάρεστης δημοσιότητας.

«Όταν τέτοια ζητήματα αναπαράγονται συνεχώς, τελικά διογκώνονται περισσότερο από εκείνους που τα σχολιάζουν παρά από εκείνους που τα ξεκίνησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την επιθυμία της να κλείσει το θέμα.

Στη συνέχεια, απαντώντας στις αιχμές που δέχτηκε, η Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκαθάρισε ότι είχε διαφωνήσει δημόσια με τον Δημήτρη Παπανώτα τη στιγμή των δηλώσεών του, ωστόσο αυτό δεν προβλήθηκε σε ορισμένες εκπομπές. Μάλιστα, κάλεσε τους συναδέλφους της να παρουσιάζουν τα αποσπάσματα με πληρότητα και χωρίς επιλεκτικό μοντάζ, ώστε το κοινό να έχει μια πραγματική εικόνα του τι ειπώθηκε.

Παράλληλα, επανέλαβε ότι η εκπομπή της δεν είχε σκοπό να συνεχίσει τη συγκεκριμένη αντιπαράθεση, καθώς το θέμα έχει ήδη αναπαραχθεί εκτενώς, όμως αισθάνθηκε την ανάγκη να τοποθετηθεί για να μην φανεί ότι αποφεύγει να δώσει απαντήσεις.

Υπενθυμίζεται ότι οι έντονες αντιδράσεις προκλήθηκαν από τη δήλωση του Δημήτρη Παπανώτα, ο οποίος, μιλώντας για τη σχέση της Ελένης Βουλγαράκη με επαγγελματία αθλητή, εκφράστηκε με τρόπο που κρίθηκε προσβλητικός και υποτιμητικός τόσο για την ίδια όσο και για τις επιλογές της, πυροδοτώντας θύελλα σχολίων στα social media και στις ψυχαγωγικές εκπομπές.

