Με δάκρια στα μάτια αποχαιρέτησε τους ακροατές η Ελένη Βουλγαράκη, καθώς όπως έχει ανακοινώσει εδώ και μέρες, σταματάει από την εκπομπή στον music 89,2.

Η Ελένη Βουλγαράκη ανακοίνωσε, πριν λίγες ημέρες, ότι αποφάσισε να εγκαταλείψει το ραδιόφωνο και να ζήσει στην Πορτογαλία μαζί με τον αγαπημένο της Φώτη Ιωαννίδη. Η ραδιοφωνική παραγωγός διατηρεί σχέση με τον διεθνή ποδοσφαιριστή τα τελευταία 2 χρόνια.

Το τελευταίο διάστημα με τη μεταγραφή του στη Λισαβόνα ανάγκαζε την Ελένη Βουλγαράκη να πηγαινοέρχεται στην πορτογαλική πρωτεύουσα. Και αυτός ήταν ο λόγος που θέλησε να διακόψει τις επαγγελματικές υποχρεώσεις της στην Ελλάδα, ώστε να ζήσει μαζί του.

Στη σημερινή τελευταία εκπομπή, στο ραφιόφωνο Music 89,2, η Ελένη Βουλγαράκη «σπάραξε» στο φινάλε, αναφέροντας πόσο τη ζορίζει όλο αυτό που ζει, και εκφράζοντας την αμέριστη αγάπη προς τους φίλους και συνεργάτες της.

«Εις το επανιδείν σίγουρα. Δε μπορώ να πω πολλά. Έχω αυτόν τον κόμπο στο στομάχι μου από την αρχή του μήνα. Σκεφτόμουν όταν θα έρθει αυτή η στιγμή πώς θα το αντιμετωπίσω. Δε μπορώ να το αντιμετωπίσω. Με ζορίζει πάρα πολύ. Δε ξέρω τι να πω.

Σας αγαπώ. Είστε οικογένεια, ειλικρινά. Ευχαριστώ και για τη στήριξη που μου δώσατε όλο αυτό το διάστημα, γιατί καταλάβατε ακριβώς τι συμβαίνει, και ήσασταν δίπλα μου. Μεγαλώνουμε. Κύκλοι κλείνουν, κύκλοι ανοίγουν. Αυτά. Σας αγαπώ» είπε η Ελένη Βουλγαράκη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://www.tiktok.com/@dnews.gr/video/7601140735593106710?lang=el-GR}