«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week με έπαθλο 300.000€. Για 3 εβδομάδες στην κορυφή της τηλεθέασης, δίνοντας συνολικά κέρδη 219.200€.

Το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week ήρθε για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση με το απίστευτο έπαθλο των 300.000€!

Στις 3 εβδομάδες του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, δόθηκαν συνολικά 219.200€ με τους παίκτες και το τηλεοπτικό κοινό να αγκαλιάζουν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τα συναρπαστικά αυτά τουρνουά.

Και οι 3 εβδομάδες του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week κατέκτησαν την κορυφή της τηλεθέασης, καθώς το δημοφιλές τηλεπαιχνίδι ήταν πρώτο στη ζώνη προβολής του στο σύνολο κοινού με ποσοστό 16,8%, ενώ τον παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.735.469 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Την Κυριακή 15 Μαρτίου, παρακολουθήσαμε τον συγκλονιστικό τελικό της 3ης εβδομάδας του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week, όπου είδαμε για πρώτη φορά την ερώτηση των 300.000€, με έναν ξεχωριστό παίκτη που έφτασε μία ανάσα πριν την κατάκτηση του μεγάλου επάθλου και με τις γνώσεις, την ψυχραιμία και την μοναδική αποφασιστικότητά του, κέρδισε τελικά 97.000€ και μας χάρισε ένα αξέχαστο επεισόδιο του αγαπημένου τηλεπαιχνιδιού που έγραψε ιστορία στην ελληνική τηλεόραση!

Ο μεγάλος τελικός της Κυριακής 15 Μαρτίου, κέρδισε τη μάχη της τηλεθέασης, καθώς κατέγραψε πρωτιά στη ζώνη προβολής του τόσο στο δυναμικό κοινό 18 – 54 με 15,7% και διαφορά 3,9 μονάδες από τον ανταγωνισμό, όσο και στο σύνολο του κοινού με ποσοστό 21,9% και διαφορά 10,5 μονάδες από το δεύτερο κανάλι, ενώ τον παρακολούθησαν, κατά μέσο όρο, 1.958.642 τηλεθεατές στο σύνολο κοινού για τουλάχιστον 1΄.

Άνδρες και γυναίκες τέσταραν τις γνώσεις τους μαζί με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου με το ανδρικό κοινό να φτάνει το 22,9% και το γυναικείο να αγγίζει το 30,1%.

Οι 3 εβδομάδες του «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» Grand Prize Week ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία.

Από την Πέμπτη 19 Μαρτίου στις 20:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου μας περιμένει στο καθιερωμένο αγαπημένο μας ραντεβού με νέους παίκτες να παίρνουν θέση στη διασημότερη καρέκλα της ελληνικής τηλεόρασης, έτοιμοι να διεκδικήσουν το έπαθλο των 100.000 ευρώ και να γεμίσουν τα απογεύματά μας με συγκινήσεις, αγωνία, ένταση, αλλά και μεγάλες ανατροπές.

«Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος;» με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου - Πέμπτη – Κυριακή στις 20:00 στον ΑΝΤ1.