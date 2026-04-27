Σάρωσε στην τηλεθέαση το YFSF με 2.648.118 τηλεθεατές.

Το πιο εμβληματικό show μεταμορφώσεων της ελληνικής τηλεόρασης έκανε εντυπωσιακό comeback, δίνοντας στις Κυριακές μας εκρηκτική ενέργεια και non stop ρυθμό. Το 2 ο επεισόδιο του «Your Face Sounds Familiar» επιβεβαίωσε τη δυνατή του παρουσία και έγινε το πιο hot talk of the town.

Εκτός, όμως, από τη σκηνή, φωτιά πήρε και η τηλεθέαση!

Την Κυριακή 26 Απριλίου, το «Your Face Sounds Familiar» διατήρησε την πρωτιά του, αυξάνοντας μάλιστα τη δυναμική του, με ποσοστά τηλεθέασης 22,9% στο σύνολο κοινού, υπερισχύοντας του δεύτερου καναλιού κατά 11,1 μονάδες και 22,3% στο δυναμικό κοινό 18-54, αφήνοντας πίσω τον ανταγωνισμό κατά 13 μονάδες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επιμέρους ανδρικό κοινό η τηλεθέαση άγγιξε το 41,1%, ενώ σε επιμέρους γυναικείο κοινό το 40,2%.

Τέλος, 2.648.118 τηλεθεατές παρακολούθησαν το παγκοσμίως επιτυχημένο entertainment format έστω και για 1’ στο σύνολο κοινού, επιβεβαιώνοντας πως το αγαπημένο σόου, συνεχίζει τη σαρωτική του πορεία, αποτελώντας την κορυφαία επιλογή της βραδινής ψυχαγωγίας.

Στο τιμόνι της βραδιάς, ο κορυφαίος Έλληνας σταρ, Σάκης Ρουβάς έδωσε… ρεσιτάλ: άμεσος, εκρηκτικός και πάντα σε απόλυτη σύνδεση με κοινό, κριτές και διαγωνιζόμενους, ανέβασε τον παλμό και μετέτρεψε το σόου σε μοναδική εμπειρία.

Στην κριτική επιτροπή, η χημεία… έγραψε. Ο Γιώργος Θεοφάνους, η Κατερίνα Παπουτσάκη, ο Ρένος Χαραλαμπίδης και η Ρένα Μόρφη ένωσαν αυθεντικότητα, χιούμορ και ουσία, πετυχαίνοντας την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη διασκέδαση και το ουσιαστικό feedback, με σχόλια που είχαν άποψη, συναίσθημα και χιούμορ.

Την Κυριακή 26 Απριλίου, η σκηνή «δονήθηκε» από τα πρώτα λεπτά, με εκρηκτικές μεταμορφώσεις, ανατρεπτικές ερμηνείες και μοναδικές στιγμές των παικτών.

Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας ήταν ο Axl Rose των Guns N Roses, ερμηνεύοντας το «Sweet Child O’ Mine», σε ένα act γεμάτο rock ενέργεια που «έσπασε τη σκηνή».

Ο Μέμος Μπεγνής ως ΑΠΟΝ μάγεψε με το «Βοριάς», σε μια ατμοσφαιρική και ιδιαίτερη εμφάνιση.

Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης ως Γιάννης Πάριος συγκίνησε βαθιά με το «Το πουλάω το σπίτι», ενώ η Μαριλού Κατσαφάδου ως RAYE με το «Where is my husband!» παρουσίασε ένα εντυπωσιακό act με δυνατά visual και θεατρικότητα.

Η Δωροθέα Μερκούρη ως Μαίρη Χρονοπούλου με το «Υπάρχει κάπου ένα παιδί» χάρισε μια νοσταλγική και συγκινητική ερμηνεία, και ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης ως Θοδωρής Φέρρης έφερε ένταση και σκηνική έκρηξη, ξεσηκώνοντας το κοινό με το «Είπες».

Ο Biased Beast ως Άννα Βίσση αποθεώθηκε με το «Είσαι» σε μια καθαρά συναυλιακή στιγμή και η Ίντρα Κέιν ως Δήμητρα Γαλάνη καθήλωσε με τον απόλυτο φωνητικό έλεγχο, ερμηνεύοντας το «Σε όποιον αρέσουμε».

Η Μαριάντα Πιερίδη ως Κατερίνα Στανίση ανέβασε το κέφι στα ύψη με το «Αναστατώνομαι», σηκώνοντας μέχρι και την κριτική επιτροπή, ενώ η Αφροδίτη Χατζημηνά ως Dua Lipa εντυπωσίασε με μια sexy και δυναμική performance στο «Houdini».

Μεγάλος νικητής της βραδιάς αναδείχθηκε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας, ο οποίος δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, πανηγυρίζοντας με… κωλοτούμπες πάνω στη σκηνή και στο πλαίσιο του φιλανθρωπικού χαρακτήρα του «Your Face Sounds Familiar», επέλεξε να προσφέρει τα χρήματα που συγκεντρώθηκαν στο MAKE-A-WISH Ελλάδος. Το MAKE-A- WISH Ελλάδος είναι ένας από τους φορείς, που ο ΑΝΤ1 συνεργάστηκε στον μεγάλο Τηλεμαραθώνιό του, μέσω του οργανισμού «ΑΝΤΕΝΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΝΑ», και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην πορεία της υγείας παιδιών με πολύ σοβαρές ασθένειες.

Και ενώ οι εμφανίσεις εντυπωσίασαν, το ενδιαφέρον στράφηκε αμέσως στο buzzer και στις νέες μεταμορφώσεις που θα έρθουν!

YFSF – Κυριακή 3 Μαΐου με νέες μεταμφιέσεις

Το επόμενο επεισόδιο ανεβάζει ακόμα περισσότερο τον πήχη, με τους διαγωνιζόμενους να ανεβάζουν στη σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» εμβληματικές προσωπικότητες της μουσικής και του θεάματος:

• Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης γίνεται Δημήτρης Χορν

• Ο Μέμος Μπεγνής μεταμορφώνεται σε Ryan Gosling

• Ο Biased Beast θα είναι ο Marilyn Manson

• Ο Παναγιώτης Ραφαηλίδης αναλαμβάνει τον Sam Smith

• Ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας μεταμορφώνεται σε Άντζελα Δημητρίου

• Η Αφροδίτη Χατζημηνά γίνεται Νατάσα Θεοδωρίδου

• Η Μαριάντα Πιερίδη υποδύεται την Ελευθερία Αρβανιτάκη

• Η Μαριλού Κατσαφάδου θα είναι ο Θέμης Αδαμαντίδης

• Η Ίντρα Κέιν γίνεται Bruno Mars

• Η Δωροθέα Μερκούρη μεταμορφώνεται σε Madonna.

Ένα επεισόδιο γεμάτο αντιθέσεις, ένταση και μεγάλες εκπλήξεις έρχεται την επόμενη Κυριακή 3 Μαΐου, όπου κάθε εμφάνιση θα συζητηθεί.

Κάθε Κυριακή, η σκηνή του «Your Face Sounds Familiar» μετατρέπεται σε ένα σύμπαν ψυχαγωγίας, όπου η μουσική, η μεταμόρφωση και το ταλέντο γίνονται ένα.