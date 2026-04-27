Με νέες εντάσεις ξεκίνησε το σημερινό επεισόδιο του Survivor.

Οι «Επαρχιώτες» ήταν εκείνοι που το βράδυ της Κυριακής 26 Απριλίου δεν κατάφεραν ανταπεξέλθουν στον απαιτητικό στίβο μάχης του Survivor, με αποτέλεσμα ο πρώτος υποψήφιος προς αποχώρηση να προέρχεται από την ομάδα τους.

Έτσι, όπως όλα δείχνουν η Δήμητρα Λιάγγα, ο Νίκος Κάππο, ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ και η Μαντίσα Τσότα, είναι οι τέσσερις υποψήφιοι τις εβδομάδας, ένα αποτέλεσμα που σχολιάστηκε έντονα από το Μιχάλη Σηφάκη, τόσο το βράδυ του συμβουλίου, όσο και την επόμενη ημέρα.

Συγκεκριμένα, μιλώντας στην κάμερα, ο παίκτης των μπλε ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στο χθεσινό συμβούλιο, έβγαλαν την αδερφούλα μου τη Δήμητρα... καμία λογική καμία στρατηγική. Ο Σταύρος καρφώθηκε για μία ακόμη φορά ότι κοροϊδεύει τον κόσμο και εμάς!».

Από την άλλη πλευρά, η ένωση φαίνεται να έχει φέρει αναταραχές στις ισορροπίες μεταξύ των δύο ομάδων, με αποτέλεσμα κάθε παίκτης να έχει το δικό του παράπονο.

Μάλιστα, όσον αφορά τον Αλέξανδρο φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με τη συμπεριφορά του Δημήτρη, αφήνοντας σαφής υπαινιγμούς ότι υπάρχει πρόβλημα στην ομάδα των «Αθηναίων»:

«Θέλω να δηλώσω ότι ο Δημήτρης έχει ένα κόλλημα. Και αυτό είναι μαζί μου! Ο Δημήτρης είχε παλαιότερα κόλλημα με τον Μιχάλη Σηφάκη, τώρα έχει ένα κόλλημα με τον Αλέξανδρο Κούρτοβικ. Όλα τον ενοχλούν. Δεν ξέρει τι να προτοσχολιάσει. Δεν ασχολείται καθόλου με την πάρτη του. Γενικά μας έχει συνηθίσει να πατάει πάνω σε όλου για να μπορέσει να συνεχίσει μέσα στο παιχνίδι, να μπορέσει να έχει κάτι να πει… Έτσι έκανε και εχθές. Όταν γυρίσαμε στην καλύβα ο Μιχάλης είπε να ανάψουμε φωτιά και του λέω: «Α, για να μαγειρέψουμε; Α όχι, έχουμε φάει!». Ενοχλήθηκε τόσο πολύ ο Δημήτρης… Νομίζω θα συνεχιστεί πολύ αυτό! Ξέρω πολύ καλά ότι οι δικοί μου άνθρωποι ξέρουν ποιος είμαι και το τί πρεσβεύω. Δεν φοβάμαι κανέναν Δημήτρη για το τι θα πει, αλλά εντάξει! Ασχολήσου με κάτι άλλο!».

Από την άλλη πλευρά η Μιλένα, σχολίασε: «Έχω να πω ότι ο Δημήτρης είναι ένας άλλος Δημήτρης. Έχει μια αμφιβολία και έναν φόβο στο βλέμμα του. Δεν έχει κάποιον να τον υποστηρίξει πλέον στην ομάδα που είναι. Η Αναστασία έχασε τα λόγια της γιατί μάλλον κατάλαβε ότι πλέον δεν μπορεί να υποστηρίξει αυτά που λέει ο Δημήτρης. Ο Μιχάλης δεν ασχολείται καθόλου με τους άλλους. Νομίζω πλέον τον απασχολεί τι κάνει η ομάδα του. Αντιθέτως βλέπω ότι ο Δημήτρης έχει φάει ένα κόλλημα με τον Αλέξανδρο. Εγώ το βλέπω ότι απλά υπήρχε η φλόγα και απλώς επειδή άλλαξε ομάδα, η φλόγα άναψε και κάθε μέρα βγάζει μία κακία!».