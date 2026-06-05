Οι νέες δηλώσεις του πατέρα του Σταύρου Φλώρου. Η αναφορά στον Γιώργο Λιανό.

Σε νοσοκομείο στις Ηνωμένες Πολιτείες παραμένει ο Σταύρος Φλώρος ύστερα από το ατύχημα στον Survivor με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί στο αριστερό κάτω άκρο και να τραυματιστεί σοβαρά το δεξί.

Ο 22χρονος πρώην παίκτης ρου ριάλιτι, λαμβάνει την απαραίτητη φροντίδα, έχοντας στο πλευρό του μέλη της οικογένειάς του αλλά και συμπαίκτες του από το παιχνίδι επιβίωσης.

Ο πατέρας του, το πρωί της Παρασκευής 5 Ιουνίου, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το πρωινό», έκανε σαφές ότι η εξέλιξη της υγείας του είναι ομαλή και αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα για ένα σύντομο χρονικό διάστημα.

Στην πορεία, θα μεταβεί και πάλι στην Αμερική με σκοπό την πλήρη αποκατάστασή του.

Αναφερόμενος στον παρουσιαστή, Γιώργο Λιανό, και τις δηλώσεις που παραχώρησε νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, δήλωσε: «Είδαμε τις δηλώσεις που έκανε ο Γιώργος Λιανός και πραγματικά συγκινηθήκαμε, γιατί από την πρώτη στιγμή στάθηκε δίπλα στο παιδί μας, όπως ακριβώς έκανε και με όλους τους παίκτες, δείχνοντας έμπρακτο και ειλικρινές ενδιαφέρον. Ο Ατζούν επισκέφθηκε το γιο μας προχθές, του προσέφερε και κάποια προσωπικά δώρα και γενικότερα δεν τον έχει αφήσει στιγμή μόνο του. Φροντίζει να υπάρχουν συνεχώς άνθρωποι στο πλευρό του, ενώ πολλές φορές βρίσκεται και ο ίδιος για να τον στηρίξει. Παράλληλα, η αδερφή του θα παραμείνει μαζί του μέχρι να ολοκληρωθεί η αποκατάστασή του».

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Στη συνέχεια, μίλησε για την πορεία και την εξέλιξη της υγείας του, σημειώνοντας ότι παρατηρείται ομαλή έκβαση: «Αν όλα εξελιχθούν ομαλά, σε περίπου έναν μήνα θα έρθει για λίγο στην Ελλάδα και στη συνέχεια θα επιστρέψει ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποθεραπείας του. Αν και εξακολουθεί να πονάει αρκετά στο δεξί πόδι η κατάσταση της υγείας του βελτιώνεται με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς από αυτούς που είχαν αρχικά εκτιμηθεί. Διατηρεί καθημερινή σχεδόν επικοινωνία με τους υπόλοιπους παίκτες μέσω βιντεοκλήσεων».

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Τέλος, αναφέρθηκε στο έπαθλο του ριάλιτι: «Όσον αφορά το έπαθλο, δεν το έχει λάβει ακόμη, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν τον απασχολεί ιδιαίτερα, προτεραιότητά του είναι η πλήρης αποκατάστασή του».