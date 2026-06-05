Ο εικαστικός ανακηρύχθηκε επίτιμος διδάκτωρ στη σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Όσα δήλωσε στην κάμερα της «Super Κατερίνα».

Με μία ιδιαίτερη διάκριση από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων τιμήθηκε ο εικαστικός Άγγελος Παπαδημητρίου, ο οποίος ανακηρύχτηκε και επίσημα επίτιμος διδάκτωρ στη σχολή Καλών Τεχνών.

Η είδηση έγινε γνωστή σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου, μέσα από το σχετικό ρεπορτάζ της εκπομπής «Super Κατερίνα» το οποίο αναφέρει ότι η απόφαση πάρθηκε ομόφωνα ύστερα από την ολοκλήρωση του αντίστοιχου συμβουλίου.

Ο εικαστικός και ηθοποιός, μίλησε στην κάμερα της εκπομπή εμφανώς ενθουσιασμένος με το γεγονός:

«Αυτή τη στιγμή βλέπετε έναν επίτιμο διδάκτορα της σχολής καλών τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δεν βλέπω ούτε φτερά να έχω βγάλει, ούτε να έχει αλλάξει τίποτα. Η ψυχή μου είναι στη θέση της, η καρδιά μου είναι στην κούλουρη… Απλώς αισθάνομαι λίγο πιο υποχρεωμένος. Υποχρεωμένος να είμαι λίγο πιο συγκεντρωμένος. Η απόφαση που πάρθηκε από τη σύγκλητο ήταν ομόφωνη, ενημερώθηκα για τη διάκριση μόλις εχθές. Όλα αυτά μοιάζουν λίγο για αστείο. Λες είναι Πρωταπριλιά; Δεν έχω καμία σχέση με το Πανεπιστήμιο αυτό. Εγώ ξεκίνησα από πάρα πολύ μικρός με την απόφαση: Δεν θα βάλω ποτέ όρια στο κέφι μου, την τέχνη μου και την όρεξή μου και έτσι έκανα θέατρο, κινηματογράφο, εικαστικά, τραγούδι. Ήταν μία απόφαση που βγήκε από τη ζωή μου».

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