Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής θα εφεξής αποτελεί βασικό εργαλείο για την ασφαλιστική αγορά.

Μεθαύριο Παρασκευή 26 Ιουνίου θα δημοσιεύσει η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) τα στοιχεία του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής (ΕΔΑ) για τις μακροχρόνιες ασφαλίσεις υγείας, που αφορούν το έτος 2024.

Η ανακοίνωση του δείκτη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την ασφαλιστική αγορά, καθώς συνδέεται άμεσα με τον τρόπο αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων σε συμβόλαια υγείας μακράς διάρκειας.

Τι αναφέρει η ΕΛΣΤΑΤ

Σύμφωνα με την ειδική ανακοίνωση της ΕΛΣΤΑΤ, η κατάρτιση του ΕΔΑ πραγματοποιείται στο πλαίσιο εφαρμογής του νόμου 5170/2025, ο οποίος εισήγαγε νέο θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση και δημοσιοποίηση του συγκεκριμένου δείκτη. Παράλληλα, η μεθοδολογία και οι διαδικασίες υπολογισμού του καθορίζονται από την Κοινή Απόφαση των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Υγείας, Ανάπτυξης και του Προέδρου της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Ετήσιος Δείκτης Αναπροσαρμογής θα εφεξής αποτελεί βασικό εργαλείο για την ασφαλιστική αγορά, καθώς θα χρησιμοποιείται ως αντικειμενικό μέτρο αναφοράς για την αναθεώρηση των ασφαλίστρων στα μακροχρόνια προγράμματα υγείας. Η θέσπισή του αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και της προβλεψιμότητας για ασφαλιστικές επιχειρήσεις και ασφαλισμένους, περιορίζοντας την αβεβαιότητα γύρω από τις ετήσιες μεταβολές των χρεώσεων.

Η δημοσίευση του δείκτη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος των υπηρεσιών υγείας και οι δαπάνες περίθαλψης βρίσκονται στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης.

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Ενώσεις καταναλωτών αλλά και παράγοντες της αγοράς αναμένουν με ενδιαφέρον τα νέα στοιχεία, καθώς θα επηρεάσουν τις μελλοντικές αποφάσεις των ασφαλιστικών εταιρειών σχετικά με τις αναπροσαρμογές ασφαλίστρων και τη διαχείριση των σχετικών συμβολαίων.