Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν ότι στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε σε 240.840 το 2024 από 256.122 το προηγούμενο έτος, ενώ οι δηλωθείσες ζημιές περιορίστηκαν σε 46.373 από 49.911.

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) δημοσίευσε για πρώτη φορά τον Ετήσιο Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας για το 2024, έναν νέο δείκτη που θεσπίστηκε με τον ν. 5170/2025 και αποτυπώνει την εξέλιξη του κόστους των ασφαλιστικών αποζημιώσεων για νοσηλείες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια. Η δημοσίευση συνοδεύεται και από αναδρομικά στοιχεία για τα έτη 2022 και 2023, παρέχοντας μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα της πορείας των δαπανών υγείας στον ασφαλιστικό κλάδο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης που περιλαμβάνει την επίδραση της ηλικιακής σύνθεσης των ασφαλισμένων αυξήθηκε κατά 6,24% το 2024, έναντι 6,21% το 2023, ενώ παραμένει αισθητά χαμηλότερος από την εκρηκτική αύξηση 13,47% που είχε καταγραφεί το 2022. Ωστόσο, όταν αφαιρεθεί η επίδραση της γήρανσης του ασφαλισμένου πληθυσμού, η πραγματική αύξηση του κόστους περιορίζεται μόλις στο 1,25%, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μεγαλύτερη επιβάρυνση προέρχεται κυρίως από τη μεταβολή της ηλικιακής σύνθεσης των ασφαλισμένων και όχι από αυξήσεις στις τιμές των υπηρεσιών υγείας ή άλλους παράγοντες.

Σημαντικές διαφοροποιήσεις καταγράφονται μεταξύ των τύπων ασφαλιστικών συμβολαίων. Στις μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας, ο δείκτης με την επίδραση της ηλικίας διαμορφώθηκε στο 7,23% το 2024, έναντι 14,69% το 2023, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικίας η αύξηση περιορίζεται στο 1,76%. Αντίθετα, στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις, ο αντίστοιχος δείκτης αυξήθηκε κατά 5,36%, μετά τη μείωση κατά 1,03% που είχε σημειωθεί το 2023, ενώ χωρίς την επίδραση της ηλικίας η μεταβολή ήταν μόλις 0,79%. Τα αναλυτικά στοιχεία δείχνουν ότι στις μακροχρόνιες ασφαλίσεις ο αριθμός των ασφαλισμένων μειώθηκε σε 240.840 το 2024 από 256.122 το προηγούμενο έτος, ενώ οι δηλωθείσες ζημιές περιορίστηκαν σε 46.373 από 49.911. Παρά τη μείωση των περιστατικών, το μέσο κόστος ανά ζημία αυξήθηκε στα 4.938 ευρώ από 4.563 ευρώ, με αποτέλεσμα οι συνολικές αποζημιώσεις να διαμορφωθούν στα 229 εκατ. ευρώ. Στις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις, αντίθετα, αυξήθηκαν τόσο οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι έφτασαν τους 707.818, όσο και οι ζημιές, που ανήλθαν σε 71.070, ενώ οι συνολικές αποζημιώσεις διαμορφώθηκαν στα 254,3 εκατ. ευρώ.

Για την κατάρτιση του δείκτη, η ΕΛΣΤΑΤ επεξεργάστηκε στοιχεία από 12 ασφαλιστικές επιχειρήσεις για τις μακροχρόνιες συμβάσεις και από 16 επιχειρήσεις για τις ετησίως ανανεούμενες συμβάσεις, αξιοποιώντας δεδομένα από εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλιστικές καλύψεις και δεκάδες χιλιάδες περιστατικά νοσηλείας. Ο νέος δείκτης αναμένεται να αποτελέσει βασικό σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων υγείας, καθώς διαχωρίζει την επίδραση της γήρανσης του ασφαλισμένου πληθυσμού από τους υπόλοιπους παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος, όπως η συχνότητα των νοσηλειών και η εξέλιξη των δαπανών για ιατρικές υπηρεσίες.