Η ΕΚΠΟΙΖΩ απέστειλε εξώδικη πρόσκληση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας ΝΝ Hellas, μετά από καταγγελίες που δέχθηκε από καταναλωτές σχετικά με τις αυξήσεις των ασφαλίστρων που τέθηκαν σε ισχύ από 01/06/2026 και κυμαίνονται σε ποσοστά από 8,5% έως 13%.

Σε νέο μπαράζ αυξήσεων στα συμβόλαια υγείας περνούν πολλές ασφαλιστικές, με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, να επανέρχεται με καίρια ερώτηση προς τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, τους ασφαλισμένους να βλέπουν τα κόστη να αυξάνονται ραγδαία και την ΕΚΠΙΟΖΩ να φέρνει στο φως της δημοσιότητας νέες καταγγελίες..

Συγκεκριμένα, η κα. Αποστολάκη έκανε λόγο για «νέες υπέρογκες και αυθαίρετες αυξήσεις στα ισόβια νοσοκομειακά ασφαλιστήρια με ευθύνη της κυβέρνησης», σημειώνοντας ότι ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν ήδη σε νέες αυξήσεις της τάξης του 9% και 13%.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ απέστειλε εξώδικη πρόσκληση κατά της ασφαλιστικής εταιρείας ΝΝ Hellas, μετά από καταγγελίες που δέχθηκε από καταναλωτές σχετικά με τις αυξήσεις των ασφαλίστρων που τέθηκαν σε ισχύ από 01/06/2026 και κυμαίνονται σε ποσοστά από 8,5% έως 13%. Πιο συγκεκριμένα, με πρόσφατες επιστολές της ενημερώνει τους κατόχους των μακροχρόνιων ασφαλιστηρίων συμβολαίων υγείας για νέες υπέρογκες ετήσιες αυξήσεις. Ενδεικτικά, για το πρόγραμμα νοσοκομειακής περίθαλψης «ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ HOSPITAL PLUS» το ποσοστό αύξησης του ασφαλίστρου διαμορφώνεται στο 9,50%, ενώ για το πρόγραμμα «ΥΠΕΚΑΡΤΑ ΥΓΕΙΑΣ» στο 12%. Η αύξηση δε για ορισμένους που συμπληρώνουν το 70ό έτος της ηλικίας τους φθάνει στο 30%.

Μάλιστα για να δικαιολογήσει τις εν λόγω αυξήσεις, στην ενημερωτική της επιστολή η ΝΝ Hellas, μεταξύ άλλων, πληροφορεί τους ασφαλισμένους ότι: «για τον καθορισμό της αναπροσαρμογής του ετήσιου ασφαλίστρου, λαμβάνουμε υπόψη μεταξύ άλλων, τις παρελθοντικές ετήσιες μεταβολές στις δαπάνες νοσηλείας που έχουμε καταβάλει, καθώς και την ηλικία του συνόλου των ασφαλισμένων σύμφωνα και με τη με αριθμό 74.816/2025 Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύθηκε στις 30.09.2025 (ΦΕΚ 5170/30.09.2025, τεύχος Β’), για την κατάρτιση και τον υπολογισμό του Ετήσιου Δείκτη Αναπροσαρμογής μακροχρόνιων ασφαλίσεων υγείας (Ε.Δ.Α.)».

Η ΕΚΠΟΙΖΩ επισημαίνει ότι η παραπάνω τυποποιημένη ενημέρωση της NN Hellas συνιστά παραπλανητική και αθέμιτη εμπορική πρακτική, δεδομένου ότι, η κατάρτιση του νέου δείκτη (Ε.Δ.Α.) που επικαλείται, δεν έχει ακόμα δημοσιευθεί, αν και θα έπρεπε να είχε τεθεί σε ισχύ από 01.01.2026. Ως εκ τούτου, η ενημέρωση της NN Hellas είναι αναληθής, καθώς επικαλείται με τρόπο αδιαφανή και παραπλανητικό, ότι η αύξηση των ασφαλίστρων βασίζεται σε ένα δείκτη που δεν υφίσταται. Κατά συνέπεια, οι αυξήσεις στις οποίες προβαίνει είναι αδιαφανείς, αβάσιμες, παράνομες και καταχρηστικές, καθώς στηρίζονται σε μη θεσμοθετημένο δείκτη, ο οποίος άλλωστε έχει σκοπό να τερματίσει το καθεστώς των αδιαφανών και υπέρογκων αυξήσεων.

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«Η ΝΝ Hellas δεν έχει κανένα απολύτως δικαίωμα να επιβάλλει τις παραπάνω υπέρογκες αυξήσεις. Οι γενικοί όροι που χρησιμοποιεί η εταιρία στα παραπάνω συμβόλαια για την αναπροσαρμογή των ασφαλίστρων έχουν κριθεί τελεσίδικα καταχρηστικοί, επιβεβαιώνοντας τα πρόστιμα που της είχαν επιβληθεί από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή (Αποφάσεις 1678/2023 και 1887/2022 Διοικητικού εφετείου Αθηνών).

Είναι φανερό, ότι ο σκοπός της NN Hellas να υποχρεώσει, με εκβιαστικό τρόπο, τους ασφαλισμένους που έχουν μακροχρόνια συμβόλαια υγείας να τα εγκαταλείψουν, στερώντας τους την ασφάλεια των παροχών τους και τη διαφάνεια που θα πρέπει να διέπει την αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου. Ακόμη περαιτέρω σκοπός είναι να οικειοποιηθεί σε βάρος των καταναλωτών τα αποθέματα τα οποία έχουν δημιουργηθεί μέσα από τη μακροχρόνια καταβολή ασφαλίστρου για την ισόβια κάλυψή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι στην τελευταία παράγραφο των επιστολών της, με προκλητικό τρόπο, προτρέπει τους ασφαλισμένους να «εξετάσουν οικονομικότερες εναλλακτικές» που δήθεν «θα καλύψουν αξιόπιστα τις δικές τους ανάγκες»!

Υπενθυμίζουμε ότι, η ΕΚΠΟΙΖΩ από τις αρχές του έτους 2026 απέστειλε επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία και εποπτικές αρχές για την άμεση παρέμβασή τους, προκειμένου να ισχύσει ο νέος δείκτης ώστε να απαλειφθούν οι αυθαίρετες και καταχρηστικές αναπροσαρμογές των ασφαλίστρων από τις ασφαλιστικές εταιρείες».

Ο στόχος τα ισόβια συμβόλαια

Στόχος αυτής της πρακτικής των μεγάλων αυξήσεων στα ισόβια συμβόλαια υγείας είναι ο εξαναγκασμός προς τους ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν τις ισόβιες ασφαλίσεις και να τους κατευθύνουν στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια. Στα οποία μάλιστα οι ασφαλιστικές, όπως φαίνεται και από τις παραπάνω επιστολές, μπορούν να αναπροσαρμόζουν τις τιμές κάθε έτος.

Η δε επίκληση του νέου δείκτη, όπως αναφέρει η Μιλένα Αποστολάκη «δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας και διαφάνειας ενώ εντείνει την οικονομική ασφυξία χιλιάδων ασφαλισμένων, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος διατήρησης της ασφαλιστικής τους κάλυψης».

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι «παρά την κατάργηση του αμφισβητούμενου δείκτη του ΙΟΒΕ, η κυβέρνηση απέτυχε να διαμορφώσει ένα σαφές, διαφανές και αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των ασφαλισμένων». Όπως υπογραμμίζεται στην ερώτηση, ασφαλιστικές εταιρείες προχωρούν ήδη σε νέες αυξήσεις της τάξης του 9,5% και 13% σε ισόβια νοσοκομειακά ασφαλιστήρια, επικαλούμενες ακόμη και τον νέο δείκτη αναπροσαρμογής, ο οποίος όμως δεν έχει καν εξαχθεί.

Σύμφωνα με τη βουλευτή, «με τον τρόπο αυτό είναι προφανές ότι επιδιώκουν να εξαναγκάσουν τους ασφαλισμένους να εγκαταλείψουν τις ισόβιες ασφαλίσεις και να τους κατευθύνουν στα ετησίως ανανεούμενα συμβόλαια, στα οποία έχουν επιφυλάξει για αυτές τη δυνατότητα να διαμορφώνουν κάθε έτος, χωρίς περιορισμό, τα ασφάλιστρα». Η, δε, επίκληση του νέου δείκτη, όπως αναφέρει η Μιλένα Αποστολάκη «δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα νομιμότητας και διαφάνειας ενώ εντείνει την οικονομική ασφυξία χιλιάδων ασφαλισμένων, ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, που αδυνατούν πλέον να ανταποκριθούν στο κόστος διατήρησης της ασφαλιστικής τους κάλυψης».

Η κ. Αποστολάκη ασκεί κριτική στην για τη μη υιοθέτηση τροπολογίας του ΠΑΣΟΚ, η οποία προέβλεπε συγκεκριμένες προδιαγραφές για έναν αξιόπιστο δείκτη καθώς και ασφαλιστικές δικλίδες μέχρι την πλήρη εφαρμογή του νέου πλαισίου. Αντ’ αυτού, σημειώνει, «επέλεξε να επαναπαυθεί σε αόριστες “δεσμεύσεις” των ασφαλιστικών εταιρειών, επιτρέποντας τη συνέχιση αυθαίρετων και επιβαρυντικών πρακτικών».

Καλεί τέλος τον αρμόδιο υπουργό να απαντήσει εάν θεωρεί σύννομες τις νέες αυξήσεις που επιβάλλονται χωρίς την ύπαρξη ενεργού δείκτη, ποια μέτρα προτίθεται να λάβει για την προστασία των ασφαλισμένων καθώς και εάν προτίθεται να θεσπίσει εκτάκτως προσωρινό ανώτατο όριο αυξήσεων έως τη δημοσίευση του νέου δείκτη αναπροσαρμογής.