Μια νέα σελίδα για το insurancemarket, την Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα, και μια υπόσχεση: να παραμείνει ακόμα πιο κοντά στον καταναλωτή.

Τέλη Μαρτίου, το insurancemarket μετακόμισε στη νέα του έδρα, στην Πύρρας 4, στον Νέο Κόσμο. Δεν πρόκειται απλώς για αλλαγή διεύθυνσης, είναι η αφετηρία μιας νέας εποχής για την εταιρεία που έχει βοηθήσει εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες να βρουν την ασφάλιση που τους ταιριάζει.

Ένας νέος χώρος για μια εταιρεία που μεγαλώνει

Τα νέα γραφεία στην Πύρρας 4 είναι σχεδιασμένα για να υποστηρίζουν αυτό που το insurancemarket κάνει καθημερινά: να μετατρέπει κάτι που φαίνεται περίπλοκο σε μια απόφαση που παίρνεις με σιγουριά. Γιατί η ασφάλιση δεν πρέπει να είναι αγχωτική και το insurancemarket υπάρχει ακριβώς γι' αυτό.

Ένα κτίριο που αφηγείται μια ιστορία

Το νέο κτίριο του insurancemarket σχεδιάστηκε για να αφηγείται μια ιστορία. Κάθε επίπεδο έχει το δικό του σύμπαν, αντλώντας έμπνευση από εμβληματικούς κινηματογραφικούς ήρωες και εκφράζει μια αξία της εταιρείας, από την εκπαίδευση και τη μεταμόρφωση στο ισόγειο έως την ανθρώπινη σύνδεση στον 5ο όροφο. Έξι universes, έξι αξίες, 15 meeting rooms, το καθένα με δικό του όνομα και ιστορία. Όλα αυτά αποτυπώνονται στο Building Manifesto του insurancemarket.

Σύμμαχος του καταναλωτή, σε κάθε βήμα

Από την πρώτη σύγκριση ασφαλιστικών πακέτων μέχρι την ανανέωση του συμβολαίου, το insurancemarket είναι δίπλα στον καταναλωτή, όχι μόνο ψηφιακά, αλλά και ανθρώπινα. Η νέα έδρα αντικατοπτρίζει αυτή ακριβώς την κατεύθυνση, περισσότερη δυναμική, καλύτερη συνεργασία, και ακόμα πιο γρήγορη ανταπόκριση στις ανάγκες των πελατών.

«Η μετακόμιση στην Πύρρας 4 δεν είναι απλώς ένα νέο γραφείο, είναι η αφορμή να κοιτάξουμε μπροστά. Ο στόχος μας παραμένει ο ίδιος: να είμαστε ο σύμμαχος κάθε καταναλωτή στην ασφάλιση. Δίπλα του όταν συγκρίνει, όταν αποφασίζει, όταν χρειάζεται απαντήσεις.» - Μανώλης Μαρσέλλος, CEO, insurancemarket

Το insurancemarket είναι η Νο1 online πλατφόρμα ασφάλισης στην Ελλάδα και αξιόπιστος συνεργάτης σε κάθε ασφαλιστική απόφαση. Με τη χρήση της τεχνολογίας, βοηθά τους καταναλωτές να συγκρίνουν ασφαλιστικά προγράμματα και να επιλέγουν την κάλυψη που ταιριάζει στις ανάγκες τους, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία ασφάλισης.