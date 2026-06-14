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Η Renault και η Software République παρουσιάζουν το cleveR insights, ένα όχημα ικανό να συλλέγει και να αναλύει δεδομένα από το αστικό περιβάλλον, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους.

Μέσα από την παρουσίαση του cleveR insights, η Software République εισάγει μια νέα προσέγγιση στην «εδαφική νοημοσύνη» (territorial intelligence), αξιοποιώντας το Renault Twingo E-Tech electric ως βασικό μέσο συλλογής και ανάλυσης δεδομένων.

Το σύστημα έχει σχεδιαστεί ως ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα συλλογής, προσομοίωσης και επεξεργασίας πληροφοριών, μετατρέποντας αποσπασματικά δεδομένα σε χρήσιμη και αξιοποιήσιμη γνώση προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.

Η κινητικότητα διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη κινητών σημείων παρατήρησης που εμπλουτίζουν συνεχώς την εικόνα της πόλης.

Μια κινητή πλατφόρμα συλλογής δεδομένων

Για τον σκοπό αυτό, η Renault αξιοποίησε το Twingo E-Tech electric, μετατρέποντάς το σε μια προηγμένη κινητή πλατφόρμα υψηλής τεχνολογίας.

Με μήκος μόλις 3,79 μέτρα, το αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο είναι ιδανικό για το αστικό περιβάλλον, καθώς μπορεί να προσεγγίζει εύκολα κάθε σημείο της πόλης, αθόρυβα, χωρίς εκπομπές CO₂ και με δυνατότητα συνεχούς συλλογής δεδομένων.

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Στην οροφή του βρίσκεται μια ειδική τεχνολογική δομή που φιλοξενεί κάμερες και πολλαπλούς αισθητήρες για την καταγραφή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, των επιπέδων θορύβου, της ξηρασίας, των φθορών στις υποδομές, καθώς και άλλων περιβαλλοντικών παραμέτρων.

Έτσι, το όχημα λειτουργεί ως ένας κινητός σταθμός παρακολούθησης που καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος.

Το σύστημα μπορεί να ενισχυθεί με τη μονάδα τεχνολογίας Apache, η οποία αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την Bruitparif και αναλύει το θόρυβο κύλισης των οχημάτων, δημιουργώντας χάρτες της ακουστικής κατάστασης των οδοστρωμάτων και εμπλουτίζοντας τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

Με τον τρόπο αυτό, το cleveR insights συνδυάζει σταθερές και κινητές πηγές πληροφοριών, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη, επικαιροποιημένη και χωρικά ακριβή εικόνα κάθε περιοχής.

Ένα εφαρμόσιμο σύστημα και όχι απλώς ένα concept

Το cleveR insights δεν αποτελεί απλώς μια σχεδιαστική άσκηση. Βασίζεται σε ένα ομολογκαρισμένο όχημα παραγωγής, γεγονός που επιτρέπει τη γρήγορη υλοποίηση, την εφαρμογή σε διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια, την επιχειρησιακή του ετοιμότητα χωρίς σημαντικές τεχνικές προσαρμογές και την εύκολη ενσωμάτωση σε υφιστάμενους στόλους οχημάτων δήμων, οργανισμών ή επιχειρήσεων.

Το εσωτερικό διαθέτει ειδικά διαμορφωμένο και αρθρωτό χώρο φόρτωσης, σχεδιασμένο για τη μεταφορά εξοπλισμού που απαιτείται στις μετρήσεις, τις εργασίες συντήρησης, τις επιτόπιες διαγνώσεις και σε άλλες τεχνικές αποστολές.

Σχεδίαση προσαρμοσμένη στο αστικό περιβάλλον

Το cleveR insights διαθέτει μια ιδιαίτερη σχεδιαστική ταυτότητα που συνδυάζει υψηλή τεχνολογία και εκφραστικότητα.

Η χαρακτηριστική αψίδα αισθητήρων στην οροφή παραπέμπει στα ημικυκλικά φωτιστικά σώματα ημέρας του Twingo E-Tech electric, ενώ μια περιμετρική φωτεινή γραμμή καθιστά το όχημα άμεσα αναγνωρίσιμο.

Η απόχρωση White Silver, δημιουργεί μια διακριτική αλλά τεχνολογικά προηγμένη εικόνα.

Η σχεδίαση αξιοποιεί τις συνεχείς αντανακλάσεις που μεταβάλλονται από τους θερμούς χάλκινους τόνους έως τις ψυχρές μπλε περλέ αποχρώσεις, θυμίζοντας την αλληλεπίδραση των φώτων της πόλης με τον ουρανό και συμβολίζοντας τη συνεχή ροή πληροφοριών που συλλέγει το όχημα.

Η ίδια φιλοσοφία εκφράζεται και στα παράθυρα, με κυματιστές γραμμές που συμβολίζουν τη ροή δεδομένων μεταξύ της πόλης και του οχήματος.

Ένα λειτουργικό και υψηλής τεχνολογίας εσωτερικό

Η καμπίνα είναι φωτεινή και ευρύχωρη, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία του εξωτερικού.

Χρησιμοποιούνται τεχνικά υλικά υψηλής αντοχής, ανοιχτόχρωμα γκρι υφάσματα, μεταλλικές ασημί και πορτοκαλί ίνες, ανάγλυφα μοτίβα εμπνευσμένα από τον κόσμο του Twingo και μπλε διακοσμητικές λεπτομέρειες. Το αποτέλεσμα είναι ένας χώρος λειτουργικός, συνεκτικός και σχεδιασμένος για επαγγελματική χρήση.

Μια καινοτόμος λύση για τις πόλεις του αύριο

Με το cleveR insights, η Renault αποδεικνύει ότι ένα αυτοκίνητο μπορεί να αποτελέσει κάτι πολύ περισσότερο από ένα μέσο μετακίνησης: μπορεί να μετατραπεί σε εργαλείο κατανόησης και διαχείρισης του αστικού περιβάλλοντος.

Το Twingo E-Tech electric αποτελεί ιδανική βάση χάρη:

στις συμπαγείς διαστάσεις και την ευελιξία του στην πόλη,

στην αμιγώς ηλεκτρική του τεχνολογία που ανταποκρίνεται στις περιβαλλοντικές προκλήσεις,

στη δυνατότητα μετατροπής του σε ελαφριά κινητή πλατφόρμα υψηλής τεχνολογίας,

και στο προσιτό κόστος που επιτρέπει την ανάπτυξη μεγάλων στόλων.

Το cleveR insights ανοίγει έτσι τον δρόμο για μια πιο ευέλικτη, ακριβή και προληπτική διαχείριση των πόλεων, προς όφελος των τοπικών κοινωνιών και των δημόσιων φορέων.