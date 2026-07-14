«Ένα πονηρό μυαλό θα μπορούσε να σκεφθεί “γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία (σ.σ. για τη Συνταγματική Αναθεώρηση) τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027;» είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

«Τυπικά αν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο, είναι πρόωρες. Καμιά φορά το να γίνουν νωρίτερα μπορεί να είναι η θεραπεία στην όποια πολιτική τοξικότητα υπάρχει», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης στο Action24 αναφορικά με το ενδεχόμενο να πραγματοποιηθούν πρόωρες εκλογές. «Εκεί μιλάει ο λαός και προεκλογικά θα είναι στο τραπέζι και την απάντηση θα δώσει ο λαός. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Βουλής το πήγε ακόμα παραπέρα, συνδέοντας το αίτημα του Μεγάρου Μαξίμου για ολοκλήρωση της δεύτερης ψηφοφορίας για τη Συνταγματική Αναθεώρηση εντός του Αυγούστου με τις πρόωρες εκλογές.

«Σήμερα μπορώ να σας δώσω την εξής είδηση: ότι την Πέμπτη, δηλαδή σε τρεις ημέρες από σήμερα, η Επιτροπή του Συντάγματος ολοκληρώνει τις εργασίες της. Αυτό σημαίνει ότι την παραπάνω εβδομάδα, δυο, τρεις ημέρες χρειάζονται οι συνεδριάσεις στην Βουλή, γιατί θα μιλήσουν αρκετοί βουλευτές και εκτιμώ και οι πολιτικοί αρχηγοί, δηλαδή πριν φύγει η 31η Ιουλίου, θα έχει γίνει η πρώτη ψηφοφορία για το Σύνταγμα. Και ταυτόχρονα το αίτημα που έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση ήταν πριν φύγει ο Αύγουστος να έχει γίνει η δεύτερη ψηφοφορία. Η δεύτερη ψηφοφορία επομένως θα γίνει την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Αυτό ένα πονηρό μυαλό - βάλτε το δικό μου - θα μπορούσε να σκεφθεί “γιατί σώνει και καλά θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η δεύτερη ψηφοφορία τον Αύγουστο, αν οι εκλογές γίνουν τον επόμενο Μάιο ή Ιούνιο του 2027; Μπορούσαν να γίνουν τον Σεπτέμβριο”.

Εκτιμώ, λοιπόν, ότι ο πρωθυπουργός ήθελε να έχει καθαρό το τοπίο μπροστά του, να μην κατηγορηθεί ότι τορπίλισε ο ίδιος τη Συνταγματική Αναθεώρηση, ώστε να μπορεί να πάρει τις αποφάσεις του. Εγώ ο ίδιος πιστεύω ότι ο πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει πάρει την τελική του απόφαση για το αν θα πάει στο τέλος της 4ετίας ή θα επιλέξει μια ημερομηνία γρηγορότερα, απλά θέλει να έχει τον δρόμο ανοιχτό».

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Πότε θα έκανε εκλογές ο Στουρνάρας αν ήταν πρωθυπουργός

Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκάλυψε, επίσης, τι του απάντησε ο Γιάννης Στουρνάρας όταν τον ρώτησε αν θα προχωρούσε ή όχι ο ίδιος σε πρόωρες εκλογές. «Ρώτησα τον Γιάννη Στουρνάρα κατ’ ιδίαν: ‘Αν ήσουν πρωθυπουργός, με τη γνώση που έχεις για τα οικονομικά, πότε θα επέλεγες να κάνεις εκλογές’. Μου απάντησε λοιπόν ως εξής: ‘Αν ήμουν σίγουρος 100%, τότε δεν υπήρχε αυτή η υποτροπή που υπάρχει τώρα αυτό το διήμερο με τον Περσικό Κόλπο, ότι η ειρήνη θα είχε εμπεδωθεί, σίγουρα θα επέλεγα να κάνω εκλογές τον Μάιο και τον Ιούνιο γιατί η μικροοικονομία της Ελλάδας θα πήγαινε καλύτερα’. Τελικά διαψεύστηκε», είπε ο Νικήτας Κακλαμάνης.

{https://www.youtube.com/watch?v=DTfhpl82b7Y}