«Η πορεία της χώρας σας προς την Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσάς», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νικήτας Κακλαμάνης.

Την οριστική επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των περιουσιών της ελληνικής μειονότητας και τον σεβασμό της εθνικής τους ταυτότητας, έθεσε ως βασικές προϋποθέσεις ώστε η χώρα μας να ανάψει το «πράσινο φως» στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας στην ΕΕ ο Νικήτας Κακλαμάνης, στον Αλβανό ομόλογό του Niko Peleshi, κατά τη συνάντηση τους στη Βουλή.

«Πολλοί από τους συμπατριώτες σας εδώ στην Ελλάδα έχουν αποκτήσει ιδιοκτησίες, που προέκυψαν από τη δουλειά τους, και το ελληνικό κράτος τις έχει αναγνωρίσει. Αντιλαμβάνεστε ότι μια ανάλογη συμπεριφορά αναμένουμε και εμείς για τα προβλήματα που αφορούν τις περιουσίες της ελληνικής εθνικής μειονότητας», υπογράμμισε ο κ. Κακλαμάνης εκφράζοντας ταυτοχρόνως τη λύπη του για όλα όσα συνέβησαν στη Σβέρνιτσα.

«Η πορεία της χώρας σας προς την Ευρώπη εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό και από εσάς», τόνισε παράλληλα προσθέτοντας πως η Βουλή παρακολουθεί στενά αυτό τα δύο θέματα, ενώ ο πρόεδρος της Βουλής επισήμανε πως η Αλβανία θα πρέπει να προσαρμόσει το εθνικό της δίκαιο στο δίκαιο της Ευρώπης.

«Μπορούμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο την ελληνική μειονότητα στην Αλβανία, αλλά και να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας για όσα έχουν γίνει για την αλβανική κοινότητα στην Ελλάδα», είπε από την πλευρά του ο πρόεδρος της Βουλής της Αλβανίας, συμπληρώνοντας πως «θέλουμε στο μέλλον να οικοδομήσουμε περισσότερη ευημερία, περισσότερες οικονομικές ανταλλαγές και μεγαλύτερη εμπορική πρόοδο».