Μέσω του μητρώου θα είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων διαφθοράς, τους χρόνους διεκπεραίωσης, τα διαδικαστικά στάδια, καθώς και τις ποινές και τα μέτρα που επιβάλλονται.

Με κοινή υπουργική απόφαση, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, καθορίζονται οι όροι σύστασης, λειτουργίας και ενημέρωσης του νέου Ενιαίου Ψηφιακού Μητρώου Παρακολούθησης Υποθέσεων Διαφθοράς, το οποίο τίθεται σε παραγωγική λειτουργία από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Στόχος του συστήματος είναι η συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της πορείας των ποινικών υποθέσεων διαφθοράς, η παραγωγή αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας στην απονομή της ποινικής δικαιοσύνης.

Το νέο ψηφιακό μητρώο θα καταγράφει την εξέλιξη κάθε υπόθεσης, από το αρχικό στάδιο της διερεύνησης έως και την αμετάκλητη περάτωσή της, ενώ η επιχειρησιακή εποπτεία του ανατίθεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Την ανάπτυξη, τη συντήρηση και την τεχνική υποστήριξη της ψηφιακής πλατφόρμας αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Υπόχρεοι για την καταχώριση και ενημέρωση των στοιχείων είναι, μεταξύ άλλων, η Βουλή, τα δικαστήρια, οι εισαγγελίες, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ΑΑΔΕ, οι αστυνομικές αρχές και η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας. Οι αρμόδιοι φορείς θα πρέπει να καταχωρούν κάθε σχετική διαδικαστική πράξη εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την πραγματοποίησή της, ενώ οι εκκρεμείς υποθέσεις θα ενταχθούν στο σύστημα μέσα σε δύο μήνες από την έναρξη της λειτουργίας του.

Η απόφαση προβλέπει ότι όλες οι υποθέσεις θα λαμβάνουν μοναδικό αναγνωριστικό κωδικό και θα καταχωρούνται πλήρως ανωνυμοποιημένες, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR). Παράλληλα, το σύστημα θα διατηρεί ηλεκτρονικό ιστορικό όλων των ενεργειών των χρηστών, ενώ τα δεδομένα θα τηρούνται για δέκα χρόνια μετά την αμετάκλητη ολοκλήρωση κάθε υπόθεσης και στη συνέχεια θα διαγράφονται αυτοματοποιημένα.

Μέσω του μητρώου θα είναι δυνατή η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τον αριθμό και το είδος των υποθέσεων διαφθοράς, τους χρόνους διεκπεραίωσης, τα διαδικαστικά στάδια, καθώς και τις ποινές και τα μέτρα που επιβάλλονται, με στόχο την καλύτερη αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος απονομής της δικαιοσύνης.

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Ποιες υποθέσεις θα καταγράφονται

Στο νέο Ενιαίο Ψηφιακό Μητρώο Υποθέσεων Διαφθοράς θα καταγράφεται ένα ευρύ φάσμα ποινικών αδικημάτων που στρέφονται κατά του Δημοσίου και των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σύμφωνα με τον νόμο, ως υποθέσεις διαφθοράς χαρακτηρίζονται, μεταξύ άλλων, η δωροληψία και η δωροδοκία πολιτικών προσώπων, η δωροληψία και η δωροδοκία υπαλλήλων και δικαστικών λειτουργών, η εμπορία επιρροής, η κατάχρηση εξουσίας, καθώς και η δωροδοκία και δωροληψία στον ιδιωτικό τομέα.

Στο Μητρώο θα καταχωρίζονται επίσης υποθέσεις πλαστογραφίας, ψευδούς βεβαίωσης, υπεξαίρεσης, απάτης, απάτης σχετικά με επιχορηγήσεις και απιστίας, όταν στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τελούνται από πολιτικά πρόσωπα ή δημόσιους λειτουργούς, όπως προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

Παράλληλα, στο πεδίο εφαρμογής εντάσσονται η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες όταν προέρχεται από βασικά αδικήματα διαφθοράς, η διασυνοριακή απάτη στον ΦΠΑ, τα αδικήματα που σχετίζονται με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η δωροδοκία και δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αθλητικού αγώνα, καθώς και η λαθρεμπορία όταν διαπράττεται από δημόσιο υπάλληλο.

Ο νόμος προβλέπει ακόμη ότι στο Μητρώο μπορούν να ενταχθούν και άλλα αδικήματα, εφόσον πληρούν σωρευτικά συγκεκριμένες προϋποθέσεις: στρέφονται κατά του Δημοσίου ή των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαπράττονται από πολιτικά πρόσωπα ή δημόσιους λειτουργούς, αποσκοπούν σε παράνομο περιουσιακό όφελος ή στην πρόκληση οικονομικής ζημίας και τιμωρούνται με στερητική της ελευθερίας ποινή, της οποίας το κατώτατο όριο υπερβαίνει τους τρεις μήνες.