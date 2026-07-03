Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση θα πραγματοποιήσει και δειγματοληπτικές διασταυρώσεις σε φορολογούμενους που δεν έχουν αναφέρει κανένα εισόδημα εκτός Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδήλωτα ποσά.

Νέο κύκλο εκτεταμένων διασταυρώσεων ενεργοποιεί εντός του μήνα η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας φορολογικά στοιχεία που λαμβάνει από το εξωτερικό στο πλαίσιο της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας, με στόχο τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και περιουσιακών στοιχείων Ελλήνων φορολογουμένων.

Στο μικροσκόπιο των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν τραπεζικές καταθέσεις, τόκοι, μερίσματα, συντάξεις, επιχειρηματικά κέρδη, συναλλαγές μέσω ψηφιακών παρόχων πληρωμών, αλλά και επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Οι έλεγχοι αφορούν φυσικά πρόσωπα που έχουν δηλώσει την Ελλάδα ως φορολογική τους κατοικία και υποχρεούνται να δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων τους, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία αποκτήθηκαν. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους τόκους από καταθέσεις στο εξωτερικό, καθώς οι αποδόσεις στις ξένες αγορές παραμένουν σημαντικά υψηλότερες σε σχέση με την Ελλάδα.

Η ΑΑΔΕ έχει θέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ολοκλήρωση των φετινών διασταυρώσεων. Μέχρι τις 31 Ιουλίου θα πρέπει να έχει ελεγχθεί τουλάχιστον το 10% των στοιχείων που αφορούν τόκους καταθέσεων φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2020, το οποίο παραγράφεται στο τέλος του έτους. Παράλληλα, έως τις 31 Οκτωβρίου προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η διασταύρωση τουλάχιστον του 50% των πληροφοριών που έχουν αποσταλεί από τις αλλοδαπές φορολογικές αρχές για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2021.

Οι έλεγχοι δεν περιορίζονται μόνο σε όσους δηλώνουν εισοδήματα από το εξωτερικό. Η φορολογική διοίκηση θα πραγματοποιήσει και δειγματοληπτικές διασταυρώσεις σε φορολογούμενους που δεν έχουν αναφέρει κανένα εισόδημα εκτός Ελλάδας, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν αδήλωτα ποσά. Παράλληλα, εξετάζονται και περιπτώσεις μεταφοράς φορολογικής κατοικίας, ώστε να διαπιστωθεί εάν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, όπως ο απαιτούμενος χρόνος διαμονής στο εξωτερικό.

Η ελληνική νομοθεσία προβλέπει ότι οι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας φορολογούνται για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού φορολογούνται στη χώρα μόνο για τα εισοδήματα που αποκτούν στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις όπου έχει ήδη καταβληθεί φόρος στο εξωτερικό, εφαρμόζονται οι διατάξεις των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας και προβλέπεται συμψηφισμός του φόρου.

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Σε περίπτωση που από τις διασταυρώσεις προκύψουν αποκλίσεις ή αδήλωτα εισοδήματα, οι φορολογούμενοι θα κληθούν να δώσουν εξηγήσεις. Εάν οι διαφορές δεν δικαιολογηθούν, θα ακολουθήσουν καταλογισμοί φόρων, προσαυξήσεων και των προβλεπόμενων προστίμων.

Το σύστημα ελέγχων της ΑΑΔΕ έχει πλέον επεκταθεί σημαντικά, καθώς πέρα από τους τραπεζικούς λογαριασμούς αξιοποιούνται δεδομένα από ηλεκτρονικά ιδρύματα πληρωμών, υπηρεσίες ψηφιακών συναλλαγών και πληροφορίες που σχετίζονται με επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Η ανταλλαγή πληροφοριών είναι αμφίδρομη, καθώς η Ελλάδα λαμβάνει αλλά και αποστέλλει αντίστοιχα στοιχεία στις φορολογικές αρχές των συνεργαζόμενων κρατών.

Στα δεδομένα που ανταλλάσσονται περιλαμβάνονται στοιχεία ταυτοποίησης των φορολογουμένων, όπως ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, χώρα φορολογικής κατοικίας και ΑΦΜ, καθώς και πληροφορίες για τραπεζικούς λογαριασμούς, υπόλοιπα, επενδύσεις, ασφαλιστικά προϊόντα και κάθε είδους χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.