Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διευκρινίσουν αν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, αν χρησιμοποιείται για ίδιες ανάγκες, όπως εξοχική ή δευτερεύουσα κατοικία, αν ενοικιάζεται ή αν παραμένει κλειστό.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση του Μητρώου Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ), της νέας ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ, μέσω της οποίας για πρώτη φορά θα συγκεντρωθούν σε ένα ενιαίο σύστημα όλα τα στοιχεία που αφορούν την ακίνητη περιουσία στη χώρα.

Εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων θα κληθούν να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία τους, δηλώνοντας όχι μόνο τα χαρακτηριστικά των ακινήτων τους, αλλά και τον τρόπο χρήσης τους, ακόμη και τους τραπεζικούς λογαριασμούς στους οποίους καταβάλλονται τα ενοίκια.

Βασικός στόχος της φορολογικής διοίκησης είναι να αποκτήσει πλήρη εικόνα για την πραγματική κατάσταση της ακίνητης περιουσίας και να εντοπίσει περιπτώσεις ακινήτων που εμφανίζονται ως κενά, αλλά στην πράξη μισθώνονται χωρίς να δηλώνονται. Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να διευκρινίσουν αν το ακίνητο αποτελεί κύρια κατοικία, αν χρησιμοποιείται για ίδιες ανάγκες, όπως εξοχική ή δευτερεύουσα κατοικία, αν ενοικιάζεται ή αν παραμένει κλειστό.

Με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, οι φορολογούμενοι θα λάβουν ειδοποίηση από την ΑΑΔΕ προκειμένου να ελέγξουν τα καταχωρισμένα στοιχεία των ακινήτων τους και να προχωρήσουν σε διορθώσεις ή συμπληρώσεις όπου απαιτείται. Κεντρικό στοιχείο του νέου συστήματος αποτελεί η διασύνδεση του αριθμού ΑΤΑΚ με τον μοναδικό κωδικό ΚΑΕΚ του Κτηματολογίου, ώστε κάθε ακίνητο να αποκτήσει μία ενιαία ηλεκτρονική ταυτότητα και να εμφανίζεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα αρχεία του Δημοσίου.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στις μισθωμένες κατοικίες, καθώς οι ιδιοκτήτες θα υποχρεωθούν να δηλώσουν τα στοιχεία του ενοικιαστή, το ύψος του μισθώματος, καθώς και τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο καταβάλλεται το ενοίκιο. Η νέα διαδικασία αναμένεται να ενισχύσει τους ελέγχους για τη φοροδιαφυγή στην αγορά ακινήτων και να περιορίσει τα αδήλωτα εισοδήματα από μισθώσεις.

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Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ μπαίνουν επίσης οι μισθώσεις αγροτεμαχίων και οι παραχωρήσεις που συνδέονται με την καταβολή κρατικών επιδοτήσεων. Όσοι δεν δηλώσουν εμπρόθεσμα τη μίσθωση ή τη δωρεάν παραχώρηση ακινήτου ή υποβάλουν ανακριβή στοιχεία, κινδυνεύουν με σημαντικά πρόστιμα. Συγκεκριμένα, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ για τη μη υποβολή δήλωσης εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, ενώ το πρόστιμο αυξάνεται στα 1.000 ευρώ όταν εσφαλμένα στοιχεία χρησιμοποιούνται για τη λήψη επιδομάτων, ενισχύσεων ή επιδοτήσεων. Σε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων χωρίς αξιοποίηση για την είσπραξη κρατικών ενισχύσεων, το πρόστιμο περιορίζεται στα 100 ευρώ.

Προϋπόθεση για την υποβολή της δήλωσης χρήσης στο ΜΙΔΑ αποτελεί η προηγούμενη υποβολή της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), ώστε το νέο σύστημα να ενημερώνεται με τα ορθά στοιχεία κάθε ακινήτου πριν από την καταχώριση της χρήσης του.