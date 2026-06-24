Οι νέες διατάξεις εισάγουν υποχρεώσεις τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για μισθωτές.

Νέο πλαίσιο ελέγχου για τη χρήση των ακινήτων και αυστηρότερες κυρώσεις για όσους δεν δηλώνουν σωστά τις μισθώσεις ή τις δωρεάν παραχωρήσεις θεσπίζει τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για το Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, γνωστό ως ΜΙΔΑ.

Οι νέες διατάξεις εισάγουν υποχρεώσεις τόσο για ιδιοκτήτες όσο και για μισθωτές, ενώ προβλέπουν πρόστιμα που φθάνουν έως και τα 1.000 ευρώ σε περιπτώσεις ανακριβών δηλώσεων που χρησιμοποιούνται για τη λήψη κρατικών ενισχύσεων.

Το ΜΙΔΑ αποτελεί τον νέο ψηφιακό μηχανισμό καταγραφής της ιδιοκτησίας και της χρήσης των ακινήτων, με στόχο τη δημιουργία μιας ενιαίας βάσης δεδομένων που θα συνδέει τους ιδιοκτήτες, τους χρήστες και τις φορολογικές υποχρεώσεις κάθε ακινήτου.

Μέσα από τη νέα ρύθμιση, η κυβέρνηση επιχειρεί να διασφαλίσει ότι τα στοιχεία που τηρούνται στο μητρώο είναι ακριβή και επικαιροποιημένα.

Υποχρεωτική ενημέρωση για τη χρήση των ακινήτων

Βασική αλλαγή αποτελεί η καθιέρωση υποχρέωσης ενημέρωσης του ΜΙΔΑ για τη χρήση ενός ακινήτου όταν αυτό εκμισθώνεται ή παραχωρείται δωρεάν. Η δήλωση θα πρέπει να υποβάλλεται εντός συγκεκριμένων χρονικών ορίων, διαφορετικά ενεργοποιούνται οι προβλεπόμενες κυρώσεις.

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Συγκεκριμένα, εάν δεν υποβληθεί δήλωση ενημέρωσης του μητρώου σχετικά με τη χρήση ενός ακινήτου μέσα σε τρεις μήνες από την έναρξη της μίσθωσης ή της δωρεάν παραχώρησης, επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ στον υπόχρεο.

Σύνδεση με αγροτικές επιδοτήσεις και ψευδείς δηλώσεις

Αντίστοιχη υποχρέωση προβλέπεται και σε περιπτώσεις που συνδέονται με την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης για αγροτικές επιδοτήσεις, όπου η ενημέρωση του μητρώου θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για τη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις περιπτώσεις ψευδών δηλώσεων. Η τροπολογία προβλέπει ότι όταν ένας μισθωτής ή παραχωρησιούχος υποβάλει ανακριβή στοιχεία για τη χρήση ενός ακινήτου και αυτά αξιοποιηθούν για τη λήψη επιδομάτων, επιδοτήσεων ή άλλων κρατικών ενισχύσεων, θα επιβάλλεται πρόστιμο 1.000 ευρώ. Πρόκειται για τη βαρύτερη κύρωση που προβλέπει το νέο πλαίσιο και συνδέεται άμεσα με την προσπάθεια περιορισμού φαινομένων καταστρατήγησης των προγραμμάτων οικονομικής στήριξης.

Ακόμη και στις περιπτώσεις όπου υποβάλλονται ψευδή στοιχεία χωρίς τελικά να χρησιμοποιηθούν για την είσπραξη κάποιας επιδότησης ή ενίσχυσης, προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 100 ευρώ. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να αποτραπεί η υποβολή ανακριβών πληροφοριών και να ενισχυθεί η αξιοπιστία των δεδομένων που τηρούνται στο μητρώο.

Στην αιτιολογική έκθεση αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις κρίνονται αναγκαίες προκειμένου να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο συμμόρφωσης των φορολογουμένων και να ενισχυθεί η αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Παράλληλα, επισημαίνεται ότι η ορθή καταγραφή της χρήσης των ακινήτων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση πολλών επιδομάτων και ενισχύσεων, ιδίως στον αγροτικό τομέα.