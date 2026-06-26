Προειδοποίηση προς τους πολίτες εξέδωσε η Ελληνική Αστυνομία για νέα απόπειρα ηλεκτρονικής απάτης (phishing), με επιτήδειους να δημιουργούν ψεύτικη ιστοσελίδα που μιμείται την επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η παραπλανητική ιστοσελίδα εμφανίζει δήθεν ανεξόφλητα πρόστιμα κυκλοφορίας, με στόχο να αποσπάσει προσωπικά στοιχεία και τραπεζικά δεδομένα των χρηστών.
Η Ελληνική Αστυνομία καλεί τους πολίτες να μην καταχωρούν προσωπικά ή τραπεζικά στοιχεία και να μην προχωρούν σε οποιαδήποτε πληρωμή μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.
{https://x.com/hellenicpolice/status/2070524841019543780}
Παράλληλα, υπενθυμίζει ότι πριν από οποιαδήποτε ενέργεια θα πρέπει να επιβεβαιώνουν πως βρίσκονται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ., στη διεύθυνση astynomia.gr.
Σε περίπτωση που κάποιος έχει ήδη εισαγάγει προσωπικά στοιχεία ή στοιχεία τραπεζικής κάρτας, η Αστυνομία συνιστά να επικοινωνήσει άμεσα με την τράπεζά του και να ενημερώσει τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.
Η ΕΛ.ΑΣ. καλεί τους πολίτες να κοινοποιήσουν την προειδοποίηση, ώστε να ενημερωθούν και να προστατευτούν όσο το δυνατόν περισσότεροι χρήστες από τη συγκεκριμένη απάτη.