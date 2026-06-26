Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις τις βασικές αλλαγές.

Η ΑΑΔΕ εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία αποσαφηνίζει τους νέους κανόνες για τη χορήγηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, μετά τις αλλαγές στον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

Οι νέες ρυθμίσεις διευκολύνουν τις μεταβιβάσεις ακινήτων και τις συναλλαγές, διατηρώντας παράλληλα τις εγγυήσεις για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων.

Το Dnews.gr «χαρτογραφεί» μέσα από ερωτήσεις και απαντήσεις τις βασικές αλλαγές:

1. Πότε μπορεί να μειωθεί η παρακράτηση κατά την πώληση ακινήτου;

Για φορολογούμενους με ληξιπρόθεσμες οφειλές άνω των 50.000 ευρώ που έχουν τεθεί σε αναστολή είσπραξης, η παρακράτηση από το τίμημα της πώλησης μπορεί πλέον να μειωθεί ακόμη και στο 5%, αντί για έως 50% που ίσχυε μέχρι σήμερα. Βασική προϋπόθεση είναι ο οφειλέτης να προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες, όπως πρώτη υποθήκη σε άλλο ακίνητο χωρίς βάρη ή άλλη αποδεκτή εγγύηση. Για την αποτίμηση της ασφάλειας, η ΑΑΔΕ λαμβάνει υπόψη το 80% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

2. Τι ισχύει όταν το τίμημα είναι χαμηλότερο από την αντικειμενική αξία;

Εάν το τίμημα της μεταβίβασης είναι μικρότερο από την αντικειμενική αξία και η παρακράτηση που προκύπτει δεν καλύπτει τις οφειλές, τότε η ΑΑΔΕ υπολογίζει την παρακράτηση με βάση την αντικειμενική αξία του ακινήτου. Αν το απαιτούμενο ποσό υπερβαίνει το πραγματικό τίμημα της συναλλαγής, δεν εκδίδεται αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας αλλά βεβαίωση οφειλής.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

3. Τι αλλάζει για διαχειριστές, μέλη διοίκησης και μετόχους εταιρειών;

Η ευθύνη των αλληλεγγύως ευθυνόμενων προσώπων διαφοροποιείται ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής τους στην εταιρεία κατά τα δύο τελευταία έτη της θητείας τους. Για όσους κατείχαν συμμετοχή έως 5% σε μη εισηγμένες εταιρείες ή έως 0,5% σε εισηγμένες, οι τακτοποιημένες οφειλές της εταιρείας δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την έκδοση φορολογικής ενημερότητας για προσωπικές μεταβιβάσεις ακινήτων. Αντίθετα, για μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής οι εταιρικές οφειλές εξακολουθούν να επηρεάζουν τη διαδικασία.

4. Πώς υπολογίζεται το ποσοστό συμμετοχής στην εταιρεία;

Για τον προσδιορισμό της συμμετοχής δεν λαμβάνεται υπόψη μόνο το ποσοστό του ίδιου του προσώπου, αλλά και οι συμμετοχές του ή της συζύγου, του μέρους συμφώνου συμβίωσης, καθώς και συγγενών πρώτου και δεύτερου βαθμού. Η πρόβλεψη αυτή αποσκοπεί στην αποτροπή τεχνητού κατακερματισμού των μετοχικών ποσοστών μεταξύ συγγενικών προσώπων.

5. Ποιες παρακρατήσεις ισχύουν για όσους έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή σε εταιρείες;

Για πρόσωπα που υπερβαίνουν τα όρια συμμετοχής, οι οφειλές της εταιρείας λαμβάνονται κανονικά υπόψη. Στις περιπτώσεις ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών η παρακράτηση μπορεί να κυμαίνεται από 7% έως και 70% του τιμήματος της μεταβίβασης, ενώ για οφειλές που τελούν σε αναστολή είσπραξης από 7% έως 50%, με δυνατότητα μείωσης όταν παρέχονται επαρκείς εγγυήσεις.

6. Τι αλλάζει στις πληρωμές από το Δημόσιο;

Οι μη ληξιπρόθεσμες οφειλές δεν επηρεάζουν πλέον το ποσοστό παρακράτησης κατά την είσπραξη χρημάτων από φορείς του Δημοσίου. Ωστόσο, όταν ο δικαιούχος έχει βεβαιωμένες ατομικές οφειλές προς το Δημόσιο, ληξιπρόθεσμες ή μη, η παρακράτηση μπορεί να φθάσει το 100% του ποσού που πρόκειται να εισπράξει, μέχρι την εξόφληση των οφειλών του, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις συμψηφισμού. Στις οφειλές αυτές περιλαμβάνονται και χρέη από κληρονομιά, καθώς και ορισμένες φορολογικές υποχρεώσεις που έχουν βεβαιωθεί στον ΑΦΜ του ή της συζύγου.