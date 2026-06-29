«Είναι αναγκαίο και επείγον να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση σε συγκεκριμένα μέτρα, που θα ανακουφίσουν έστω προσωρινά τους μικρούς επαγγελματίες», αναφέρει το ΚΚΕ.

Ερώτηση προς τους υπουργούς Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, Κυριάκο Πιερρακάκη και Τάκη Θεοδωρικάκο, αντίστοιχα, για την ελάφρυνση των φορολογικών βαρών για αυτοαπασχολούμενους και πολύ μικρές επιχειρήσεις κατέθεσαν ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας και οι βουλευτές του ΚΚΕ, Θανάσης Παφίλης, Νίκος Αμπατιέλος, Γιάννης Δελής, Νίκος Έξαρχος, Νίκος Καραθανασόπουλος, Μαρία Κομνηνάκα, Αφροδίτη Κτενά, Γιώργος Λαμπρούλης, Μανώλης Συντυχάκης και Χρήστος Τσοκάνης.

Αναλυτικά:

«Η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων, των μικρών επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται σε δεκάδες χιλιάδες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, αντιμετωπίζουν μια κατάσταση οικονομικής ασφυξίας, ως αποτέλεσμα της πολιτικής της κυβέρνησης της ΝΔ και όλων των κυβερνήσεων, με συνέπεια χιλιάδες να βρίσκονται στο όριο του κλεισίματος της επιχείρησής τους και ακόμα περισσότεροι να τα βγάζουν πολύ δύσκολα πέρα με τις υποχρεώσεις τους.

Είναι χαρακτηριστικά τα στοιχεία που δείχνουν ότι, ένας στους δύο επαγγελματίες δηλώνει μείωση τζίρου και ένας στους 4 έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε μια περίοδο που το λειτουργικό κόστος μιας μικρής επιχείρησης έχει αυξηθεί κατά 37% μεσοσταθμικά (βάσει στοιχείων συνδικαλιστικών οργανώσεων) λόγω της εκτόξευσης των τιμών στην ενέργεια και στις πρώτες ύλες.

Και ενώ βιώνουν την ακρίβεια και στο σπίτι και στο μαγαζί, όχι απλά ήταν εκτός των - ούτως ή άλλως ανεπαρκών - μέτρων στήριξης που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση τους τελευταίους μήνες, αλλά βρίσκονται αντιμέτωποι με τη συνεχιζόμενη φοροληστεία, που απογειώθηκε με το νόμο 5073/23 για την τεκμαρτή φορολόγηση, με την αύξηση των εισφορών ατομικής τους ασφάλισης, αλλά και με μια ψηφιακή θηλιά που επεκτείνεται, στραγγαλίζοντας κάθε μικρή επιχείρηση (mydata, ψηφιακό πελατολόγιο, ψηφιακή πλατφόρμα openbusiness κλπ) που οδηγεί σε απανωτά πρόστιμα και χαράτσια αφού δεν έχει τη δυνατότητα να έχει οργανωμένο λογιστήριο και ειδικευμένο προσωπικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

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Σημειώνεται, ότι η μεγάλη πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επαγγελματιών έχει πληρώσει ήδη τα σπασμένα στις προηγούμενες “στροφές” της καπιταλιστικής οικονομίας, αφού κατά την κρίση 2009-2016 υπήρξαν σχεδόν 200.000 λουκέτα και δεκάδες χιλιάδες καταχρεωμένοι, κατά την πανδημία νέα χρέη, που σέρνονται ακόμα και σήμερα. Ακολούθησαν, η εκτόξευση των τιμών της ενέργειας, οι επιπτώσεις της “πράσινης μετάβασης” της ΕΕ και οι ήδη βαριές συνέπειες των δύο ιμπεριαλιστικών πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή και της εμπλοκής της χώρας μας, με ευθύνη της κυβέρνησης της ΝΔ και τη στήριξη των κομμάτων της συστημικής αντιπολίτευσης.

Σε όλες αυτές τις φάσεις, το κράτος με όλες τις κυβερνήσεις που διαχειρίστηκαν την οικονομία του συστήματος έχουν βάλει στο στόχαστρο της φοροεπιδρομής τους μικρούς επαγγελματίες, συνήθως επικαλούμενοι την “πάταξη της φοροδιαφυγής”, ενώ την ίδια στιγμή διατηρούν προκλητικές φοροαπαλλαγές στο μεγάλο κεφάλαιο (προαιρετική φορολόγηση εφοπλιστών, αναβαλλόμενος φόρος τραπεζών, απαλλαγές στρατηγικών επενδυτών κ.α.), ενισχύοντας τη νόμιμη και όχι νόμιμη φοροαποφυγή των επιχειρηματικών ομίλων.

Η φοροληστεία - και των μικρών επαγγελματιών, όπως και των εργαζόμενων - αποδείχτηκε βασικό εργαλείο της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων, με βάση τις κατευθύνσεις της ΕΕ. Εκτοξεύτηκε την περίοδο των μνημονίων (τέλος επιτηδεύματος, κατάργηση αφορολόγητου, προκαταβολή φόρου, τεράστιοι έμμεσοι φόροι ΦΠΑ και ΕΦΚ) για την “αντιμετώπιση του χρέους” και την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Παρέμεινε στα ύψη έως και σήμερα.

Ενόψει και της ύφεσης στην Ευρωζώνη και της επιβράδυνσης της ελληνικής οικονομίας, οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως και όλοι οι εργαζόμενοι, καλούνται και πάλι να πληρώσουν τα σπασμένα, τις οικονομικές συνέπειες των ανταγωνισμών και της πολεμικής προετοιμασίας. Όμως, η κατάσταση ασφυξίας για δεκάδες χιλιάδες μικρούς επαγγελματίες, δείχνει ότι δεν πάει άλλο.

Απαιτούνται άμεσα μέτρα ουσιαστικής στήριξης, φοροελάφρυνσης των αυτοαπασχολούμενων και των μικρών επαγγελματιών, ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν, οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ είχε καταθέσει Πρόταση Νόμου τον Ιούνη του 2024, η οποία περιλάμβανε συγκεκριμένα μέτρα ελάφρυνσης της φορολογικής επιβάρυνσης, μαζί με ρυθμίσεις σχετικά με τα χρέη και τις οφειλές, η οποία αγνοήθηκε τόσο από την κυβέρνηση της ΝΔ όσο και από τα κόμματα της βολικής αντιπολίτευσης.

Είναι αναγκαίο και επείγον να προχωρήσει άμεσα η κυβέρνηση σε συγκεκριμένα μέτρα, που θα ανακουφίσουν έστω προσωρινά τους μικρούς επαγγελματίες, όπως:

Η κατάργηση του νόμου 5073/23 και κάθε τεκμαρτής φορολόγησης

Η επαναφορά αφορολόγητου ορίου για τα εισοδήματα μη μισθωτών, ύψους 12.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 3.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

ΕΡΩΤΩΝΤΑΙ οι κ.κ. Υπουργοί, τί προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση για την υλοποίηση των ανωτέρω.

Οι Βουλευτές

Κουτσούμπας Δημήτρης

Παφίλης Θανάσης

Αμπατιέλος Νίκος

Δελής Γιάννης

Έξαρχος Νίκος

Καραθανασόπουλος Νίκος

Κομνηνάκα Μαρία

Κτενά Αφροδίτη

Λαμπρούλης Γιώργος

Συντυχάκης Μανώλης

Τσοκάνης Χρήστος».