Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε το ΚΚΕ με αφορμή την ανατίναξη των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής.

Η ανατίναξη των εκσκαφέων στο ορυχείο της Μαυροπηγής επαναφέρει στο προσκήνιο τη συζήτηση για τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης στη Δυτική Μακεδονία. Σε ανακοίνωσή του, το Γραφείο Τύπου του ΚΚΕ χαρακτηρίζει το γεγονός «εμβληματικό στιγμιότυπο» της πολιτικής της «πράσινης μετάβασης» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποδίδοντας ευθύνες τόσο στις κατευθύνσεις της ΕΕ όσο και στις ελληνικές κυβερνήσεις που τις υλοποίησαν διαχρονικά.

«Έγκλημα με ιστορία και ενόχους»

Σύμφωνα με το ΚΚΕ, η απολιγνιτοποίηση εντάσσεται σε έναν ενεργειακό σχεδιασμό που έχει ως βασικό κριτήριο την εξασφάλιση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και όχι την κάλυψη των λαϊκών αναγκών για φθηνή ενέργεια και θέρμανση. Το κόμμα υποστηρίζει ότι οι πολιτικές αυτές εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, με τη σημερινή κυβέρνηση της ΝΔ να επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες.

Κάλεσμα σε αμφισβήτηση της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής

Το ΚΚΕ εκτιμά ότι η δυσαρέσκεια που επικρατεί στη Δυτική Μακεδονία μπορεί να μετατραπεί σε δύναμη αγώνα απέναντι στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κομμάτων που, όπως αναφέρει, τη στήριξαν. Παράλληλα, απορρίπτει τις επικρίσεις της αντιπολίτευσης ως ανεπαρκείς, υποστηρίζοντας ότι ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν κοινή στρατηγική κατεύθυνση στο ζήτημα της «πράσινης μετάβασης», όπως αποτυπώνεται και στις ψηφοφορίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Ενεργειακή ακρίβεια και κέρδη των ομίλων

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι η ενεργειακή ακρίβεια επιβαρύνει τα νοικοκυριά την ίδια στιγμή που, κατά το ΚΚΕ, αυξάνονται τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων. Το κλείσιμο λιγνιτικών μονάδων και η καταστροφή σχετικών παραγωγικών υποδομών παρουσιάζονται ως χαρακτηριστικά παραδείγματα μιας ανάπτυξης που το κόμμα χαρακτηρίζει «άδικη» και «καπιταλιστική».

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Κριτική σε LNG και ΑΠΕ

Το ΚΚΕ ασκεί επίσης κριτική στις κυβερνητικές επιλογές στον τομέα της ενέργειας, υποστηρίζοντας ότι αντί να αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες πηγές για την ενεργειακή επάρκεια της χώρας, ενισχύονται οι εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) και προωθείται η ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με γνώμονα, όπως αναφέρει, τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων.

Οι προτάσεις του ΚΚΕ για την ενέργεια

Ως απάντηση στην υφιστάμενη κατάσταση, το κόμμα προβάλλει τις θέσεις του για διατήρηση και επαναλειτουργία λιγνιτικών μονάδων, μεταξύ των οποίων και ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδα 5. Παράλληλα, ζητά την κατάργηση των έμμεσων φόρων στα καύσιμα και στο ηλεκτρικό ρεύμα, την κατάργηση των περιορισμών που απορρέουν από το εμπόριο ρύπων και την αποχώρηση της χώρας από τις κυρώσεις της ΕΕ κατά της Ρωσίας, τις οποίες θεωρεί επιβαρυντικές για τα λαϊκά στρώματα.

«Υπάρχει διέξοδος υπέρ του λαού»

Καταλήγοντας, το ΚΚΕ υποστηρίζει ότι υπάρχει εναλλακτική πορεία ανάπτυξης στον ενεργειακό τομέα, με αξιοποίηση όλων των ενεργειακών πηγών της χώρας προς όφελος των λαϊκών αναγκών και όχι, όπως αναφέρει, για την εξυπηρέτηση της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων.