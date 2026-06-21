Όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

Την έντονη αντίδρασή του εκφράζει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με αφορμή την απέλαση Ελλήνων συνδικαλιστών από τις ισραηλινές αρχές, οι οποίοι είχαν ως προορισμό τη Ραμάλα προκειμένου να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους προς τον παλαιστινιακό λαό.

Σε ανακοίνωσή του το κόμμα χαρακτηρίζει την ενέργεια «απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα», κάνοντας λόγο για πολιτική που εμποδίζει αποστολές αλληλεγγύης στα παλαιστινιακά εδάφη.

Παράλληλα, το ΚΚΕ ασκεί κριτική στην ελληνική κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προχώρησε στις αναγκαίες διπλωματικές ενέργειες διαμαρτυρίας απέναντι στο Ισραήλ, το οποίο χαρακτηρίζει «στρατηγικό σύμμαχο» της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η απέλαση από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ των Ελλήνων συνδικαλιστών που στόχο είχαν να φτάσουν στη Ραμάλα, για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους στον πολύπαθο παλαιστινιακό λαό είναι απολύτως απαράδεκτη και καταδικαστέα.

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Καταδικαστέα όμως είναι και η στάση της κυβέρνησης της ΝΔ που δεν προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες διαμαρτυρίας απέναντι στον στρατηγικό της σύμμαχο Ισραήλ,

που συνεχίζει τη γενοκτονία, τους επoικισμούς, την καταπάτηση των παλαιστινιακών εδαφών.

Τώρα χρειάζεται να δυναμώσει ακόμα περισσότερο η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, η απαίτηση να διακοπεί κάθε συνεργασία με το Ισραήλ, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση της Βουλής».