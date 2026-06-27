Δείτε αναλυτικά όσα συζήτησε με τους νέους και τις νέες.

Ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, βρέθηκε το Σάββατο 20 Ιουνίου στα Λιπάσματα της Δραπετσώνας, στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», όπου είχε την ευκαιρία να συζητήσει με νέους ανθρώπους για ό,τι τους απασχολεί.

«Γιατί σήμερα το πραγματικό δίλημμα δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα κερδίσει σε αυτές τις εκλογές και μετά από αυτές. Αν θα κερδίσουν οι ζωές μας, αν θα κερδίσει ο λαός, η νεολαία, αν θα κερδίσει ο δρόμος που ανοίγει μια προοπτική για τα συμφέροντα των πολλών και όχι για κέρδη των λίγων» σημείωσε ο Δ. Κουτσούμπας.

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