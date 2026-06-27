Με βάση το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση θα πρέπει να οριστεί το αργότερο σε 15 ημέρες από σήμερα.

Σήμερα, Σάββατο 27/6, και με βάση το παρακάτω κείμενο που φέρει 65 υπογραφές μελών της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. ζητήθηκε γραπτώς από τη Γραμματέα του κόμματος Αναστασία Σαπουνά η άμεση σύγκληση έκτακτης Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος:

«ΑΙΤΗΜΑ ΜΕΛΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ. είναι ένα δημοκρατικό κόμμα της Αριστεράς, με εκλεγμένα όργανα, ιστορική διαδρομή και συλλογικά διαμορφωμένο πολιτικό σχέδιο. Οι αποφάσεις του Συνεδρίου του προβλέπουν πολιτικές και προγραμματικές συνεργασίες στη βάση συγκεκριμένων στόχων και αρχών, με διασφάλιση της πολιτικής και οργανωτικής του αυτοτέλειας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν διατυπωθεί διαφορετικές προσεγγίσεις σχετικά με τον στρατηγικό προσανατολισμό του κόμματος και την εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων. Παράλληλα, η πολιτική συγκυρία και τα ζητήματα που απασχολούν την κοινωνία καθιστούν αναγκαία τη διαμόρφωση και προβολή των πολιτικών και προγραμματικών θέσεων του κόμματος.

Στο διάστημα από την τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής κατατέθηκαν κι άλλες παραιτήσεις μελών Κ.Ε., ενώ υπήρξαν πολιτικές εξελίξεις και δημόσιες παρεμβάσεις που αφορούν στις προοπτικές συνεργασιών στον προοδευτικό χώρο και στον ρόλο του ΣΥΡΙΖΑ – Π.Σ. στη σημερινή πολιτική συγκυρία. Τα δεδομένα αυτά καθιστούν απαραίτητη μια εκ νέου συζήτηση για την αξιολόγηση των εξελίξεων, καθώς και των επόμενων βημάτων του κόμματος.

Για όλους τους παραπάνω λόγους ζητούμε την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής προκειμένου:

1. Να εξετάσει τις πολιτικές εξελίξεις που ακολούθησαν την τελευταία συνεδρίασή της και να συζητήσει την εφαρμογή των αποφάσεων σχετικά με τις πολιτικές συνεργασίες.

2. Να προσδιορίσει το πολιτικό σχέδιο του κόμματος για την επόμενη περίοδο και την υλοποίηση της πολιτικής στρατηγικής.

3. Να προχωρήσει στην πολιτική και οργανωτική προετοιμασία του κόμματος ενόψει ενδεχόμενων εκλογικών αναμετρήσεων και της αναγκαίας παρουσίας του κόμματος στη ΔΕΘ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η Κεντρική Επιτροπή αποτελεί το αρμόδιο συλλογικό όργανο για τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων σχετικά με τον πολιτικό σχεδιασμό και τις πρωτοβουλίες του κόμματος για την επόμενη περίοδο. Στη σημερινή συγκυρία είναι απαραίτητη η συλλογική συζήτηση και η λήψη αποφάσεων σχετικά με την πορεία, τις πρωτοβουλίες και την παρουσία του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο πολιτικό πεδίο».

Επίσης, νωρίτερα σήμερα το πρωί, με το παρακάτω κείμενο που φέρει άλλες 8 υπογραφές μελών της Κ.Ε., ζητήθηκε γραπτώς το ίδιο πράγμα από την γραμματέα του κόμματος:

«Αίτημα για άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ

Στην τελευταία συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ελήφθη μια σημαντική πολιτική απόφαση που στόχο είχε τη διερεύνηση της πιθανής συνεργασίας του κόμματός μας με το εγχείρημα της ΕΛ.Α.Σ του Αλέξη Τσίπρα.

Σκοπός της απόφασης ήταν η στήριξη αυτής της προσπάθειας για την ενίσχυση της Κυβερνητικής προοπτικής και της προοδευτικής διεξόδου της Χώρας από τη σημερινά αδιέξοδα στα οποία την έχουν οδηγήσει οι πολιτικές της Κυβέρνησης της ΝΔ.

Ωστόσο, τα πολιτικά δεδομένα που διαμορφώθηκαν αμέσως μετά τη λήψη της απόφασης, έχουν μεταβάλλει ουσιαστικά το πλαίσιο μέσα στο οποίο αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και να εφαρμοστεί.

Είναι λυπηρό το γεγονός πως στις δημόσιες τοποθετήσεις τους τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. απορρίπτουν κάθε προοπτική συνεργασίας με τα προοδευτικά κόμματα, ενώ επαναλαμβάνουν πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει ολοκληρώσει τον ιστορικό και πολιτικό του κύκλο.



Μάλιστα, ορισμένα από αυτά τα στελέχη φτάνουν στο σημείο να προτείνουν την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, παραγνωρίζοντας πως αποτελούμε τη μόνη πολιτική δύναμη που με ανιδιοτέλεια και συνέπεια εργάζεται για την ενότητα και τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

Επειδή οι δηλώσεις αυτές καθιστούν πρακτικά ανεφάρμοστη και κενή πολιτικού περιεχομένου την τελευταία απόφαση της Κεντρικής μας Επιτροπής για τη συνεργασία με τον συγκεκριμένο πολιτικό φορέα, η Κεντρική Επιτροπή οφείλει να επανεκτιμήσει τα πολιτικά δεδομένα και την πολιτική κατάσταση όπως διαμορφώθηκε.

Η τελευταία απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής στηρίχθηκε στην προοπτική του πολιτικού διαλόγου και των συνεργασιών. Όταν όμως από την άλλη πλευρά διατυπώνεται δημόσια άρνηση συνεργασίας και ταυτόχρονα αμφισβητείται η ίδια η πολιτική και ιστορική υπόσταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Κεντρική Επιτροπή δεν μπορεί να παραμένει θεατής των εξελίξεων.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία δεν είναι κόμμα υπό προθεσμία ούτε κόμμα εν αναμονή αποφάσεων τρίτων. Δεν είναι πολιτικός οργανισμός στην υπηρεσία ενός άλλου πολιτικού φορέα. Είναι ένα ιστορικό κόμμα της ελληνικής Δημοκρατικής Αριστεράς που Κυβέρνησε τη Χώρα, έχει θεσμοθετημένα και εκλεγμένα όργανα που λαμβάνουν συλλογικές αποφάσεις, έχει κοινωνική αναφορά αλλά και ιστορική ευθύνη απέναντι στους πολίτες που τον στήριξαν και του έδωσαν την εντολή να τους εκπροσωπήσει από τη θέση της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης τόσο στις Εθνικές εκλογές όσο και στις Ευρωεκλογές.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να υλοποιήσει τις αποφάσεις του τελευταίου Συνεδρίου του, οι οποίες είναι σαφείς. Προβλέπουν την επιδίωξη προγραμματικών και πολιτικών συνεργασιών, στη βάση της ισοτιμίας και του αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ πολιτικών δυνάμεων. Δεν προβλέπουν ούτε τη ρευστοποίηση του, ούτε την αναστολή της αυτόνομης πολιτικής του παρουσίας.

Επειδή η στρατηγική ασάφεια που έχει προκύψει μετά την τελευταία απόφαση της Κ.Ε. εντείνει την αβεβαιότητα, αποδυναμώνει την πολιτική μας παρέμβαση και ενισχύει την απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στα μάτια της κοινωνίας, θεωρούμε επιβεβλημένη την άμεση σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής με τα ακόλουθα θέματα:

Αποτίμηση των νέων πολιτικών δεδομένων και καθορισμός της πορείας υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για τις συνεργασίες.

Η Κεντρική Επιτροπή οφείλει να αξιολογήσει εάν μετά τις δημόσιες τοποθετήσεις των στελεχών της ΕΛ.Α.Σ. εξακολουθούν να υφίστανται οι πολιτικές προϋποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η τελευταία απόφασή της.

Πολιτική και οργανωτική προετοιμασία του κόμματος για κάθε ενδεχόμενο εκλογικής αναμέτρησης.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ οφείλει να είναι έτοιμος να ανταποκριθεί στις πολιτικές εξελίξεις με αυτοτελές σχέδιο, ισχυρή οργανωτική παρουσία και πλήρη εκλογική ετοιμότητα, χωρίς να εξαρτά την πορεία του από αποφάσεις ή πρωτοβουλίες άλλων πολιτικών φορέων.

Η ευθύνη της Κεντρικής Επιτροπής είναι να διασφαλίσει την εφαρμογή των συνεδριακών αποφάσεων, να προστατεύσει την πολιτική αυτοτέλεια του κόμματος και να αποκαταστήσει την αναγκαία πολιτική σαφήνεια.

Η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από έναν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που αναμένει τις εξελίξεις. Έχει ανάγκη από έναν ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που τις διαμορφώνει.

Η ιστορική διαδρομή, η κοινωνική προσφορά και η πολιτική ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν επιτρέπουν να αντιμετωπίζεται ως προσωρινός οργανισμός ή ως παράρτημα ενός μελλοντικού πολιτικού εγχειρήματος.

Σήμερα απαιτείται καθαρή στρατηγική, συλλογική ευθύνη και πολιτική αυτοπεποίθηση.

Η Κεντρική Επιτροπή οφείλει να δώσει αυτή την απάντηση».

Πότε η συνεδρίαση

Είναι προφανές ότι τα 2 κείμενα που ζητούν έκτακτη σύγκληση Κ.Ε. φέρουν αθροιστικά 73 υπογραφές μελών Κ.Ε., αριθμός που υπερβαίνει την καταστατική απαίτηση του 25% των μελών Κ.Ε. που χρειάζονται για την έκτακτη σύγκληση του οργάνου.

Και με βάση το Καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, η συνεδρίαση θα πρέπει να οριστεί το αργότερο σε 15 ημέρες από σήμερα.