Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια «Νέα Μεταπολίτευση», η οποία όμως για να γίνει πράξη, χρειάζεται έναν «Νέο Πατριωτισμό» και μια «Ηθική Επανάσταση».

Τις βασικές πολιτικές κατευθύνσεις προς το Εθνικό Συμβούλιο της ΕΛΑΣ, έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας κατά την πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του οργάνου, που πραγματοποιείται σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει μια «Νέα Μεταπολίτευση», η οποία όμως για να γίνει πράξη, χρειάζεται έναν «Νέο Πατριωτισμό» και μια «Ηθική Επανάσταση».

«Με τη στασιμότητα ή την αλλαγή πολιτικής;»

Ο Αλέξης Τσίπρας, απέναντι στη ρητορική του Κυριάκου Μητσοτάκη και στο δίλημμα «σταθερότητα ή περιπέτεια», απάντησε με το δικό του δίλημμα, σημειώνοντας πως το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών είναι «με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα; Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα.

Και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός», ανέφερε ο κ.Τσίπρας.

Ξεκινώντας την ομιλία του ενώπιον των στελεχών της Συμπαράταξης, ο κ.Τσίπρας είπε πως «σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας. ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας. Πυξίδα μας είναι η ιστορία, οι αρχές και τα ιδανικά μας».

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Στη συνέχεια, έδωσε το περίγραμμα της θεωρητικής βάσης πάνω στην οποίαν θα στηριχθεί η Συμπαράταξη. «Αυτή είναι η Ηθική Επανάσταση. Και από αυτή την Ηθική Επανάσταση ξεκινά η Νέα Μεταπολίτευση», όπως τόνισε.

Το πως θα συμβεί αυτό, το περιέγραψε στη συνέχεια, υπογραμμίζοντας πως «το Κοινωνικό Συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει διαρραγεί. Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος έχει τραυματιστεί. Γι' αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση. Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική».



Αλλά, δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή, προσέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός, συμπληρώνοντας πως «Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής. Να αλλάξουμε τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα. Να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος. Να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται η εξουσία. Να αλλάξουμε το ίδιο το πολιτικό σύστημα».

«Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος. Μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία. Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά. Το Εμείς θα νικά το Εγώ. Αυτή είναι η δική μας Ηθική Επανάσταση. Αυτός είναι ο δικός μας Νέος Πατριωτισμός. Αυτή είναι η δική μας Νέα Μεταπολίτευση», είπε ο κ.Τσίπρας.

«Γι' αυτό ξεκινάμε μία Ηθική Επανάσταση. Γιατί χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία. Η Ηθική Επανάσταση δεν είναι σύνθημα. Είναι πολιτική επιλογή», συμπλήρωσε εν μέσω χεροκροτημάτων.

«Για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία. Δεν είναι μόνο σκάνδαλα. Δεν είναι μόνο μίζες. Η διαφθορά είναι ένα σύστημα. Γι' αυτό η διαφθορά δεν είναι μόνο ένα οικονομικό πρόβλημα.Είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία. Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα δεν απαντάμε με θυμό. Απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη. Με έναν Νέο Πατριωτισμό. Έναν Πατριωτισμό που δεν μετριέται με μεγάλα λόγια. Αλλά με τη φροντίδα για το κοινό καλό. Νέος Πατριωτισμός σημαίνει να βάζουμε το μεγάλο Εμείς πάνω από το μικρό Εγώ», συμπλήρωσε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ.

«Δημοκρατία στο κόμμα»

Από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε αναλυτικά στο κόμμα. Τη δομή και τους στόχους της κομματικής οικοδόμησης.

«Το κόμμα μας ιδρύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες. Και μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα. Δεν κατοχυρώθηκε μόνο ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών. Άλλαξε τη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα. Αναδιάταξε τους πολιτικούς συσχετισμούς», σημείωσε ο κ.Τσίπρας.

Ο πρώην πρωθυπουργός μίλησε για την ανάγκη να υπάρξει ένα «υβριδικό κόμμα», σύγχρονο που θα εκμεταλλευτεί την τεχνολογία. «Ένα κόμμα όμως, δεν χτίζεται μόνο με ενθουσιασμό. Χτίζεται με οργάνωση. Με σχέδιο. Με συμμετοχή. Μέσα σε λίγες εβδομάδες συγκροτήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο. Ορίσαμε τους Τομεάρχες. Προχωρούμε στη συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής».

«Γι' αυτό οικοδομούμε ένα σύγχρονο, υβριδικό κόμμα. Που θα συνδυάζει τη ζωντανή παρουσία με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής. Τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο.Θα έχουν αποφασιστικό ρόλο. Θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών μας. Θα συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις Σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τις κρίσιμες αποφάσεις. Σε έναν ανοιχτό και συνεχή διάλογο με την ηγεσία», υπογράμμισε στη συνέχεια.



Απάντησε και στις επιθέσεις που δέχεται για προσωποκεντρικό κόμμα, αναφέροντας πως «η Δημοκρατία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις εθνικές εκλογές. Η Δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί καθημερινά. Και πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα».

«Οικονομική καμπάνια»

Παράλληλα, μίλησε και για τα οικονομικά της ΕΛΑΣ, απαντώντας στις αιχμές ΝΔ-ΠΑΣΟΚ, για τον τρόπο που βρίσκει χρήματα, αναφέροντας πως «Πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό.Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο. Χωρίς κρατική επιχορήγηση. Χωρίς περιουσιακά στοιχεία. Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων».

Επίσης, εξήγγειλε το επόμενο διάστημα μια μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης. «Δεν θέλουμε πολλά από λίγους. Θέλουμε λίγα από πολλούς», τόνισε ο κ.Τσίπρας.

Από εκεί και πέρα έθεσε ως μεγαλύτερη προτεραιότητα από την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος. Γι' αυτό και επανέλαβε πέντε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών.

«Αυτές που περήφανα ονομάσαμε πέντε εμβληματικές παρεμβάσεις. Αυτές που οι πολίτες αγκάλιασαν σε όλη τη χώρα:

1. Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους

Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμοιο.

2. 30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις

Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού

3. Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων)

Γιατί η Στέγη είναι δικαίωμα για όλους

4. Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο Σύστημα Εισαγωγής

Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

5. Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία

Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και τη κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας. Είναι 5 παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας».

Ο κ.Τσίπρας μίλησε για μια νέα φορολογική δικαιοσύνη. «Όχι περισσότερους φόρους. Πιο δίκαιους φόρους (…) Δεν μπορεί το 99% να χρηματοδοτεί διαρκώς τα προνόμια του 1%. Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων που κατέχει το 30% του πλούτου στη χώρα μας. Το 1% των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων που έχουν πάνω από το 80% της επιχειρηματικής κερδοφορίας στη χώρα μας», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Που θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε: Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε.Στο 1% που δεν μπορεί να ζεί σε βάρος του 99% Και στην καταπολέμηση της διαφθοράς», ήταν τα λόγια του κ.Τσίπρα.

Αναλυτικά η ομιλία του κ.Τσίπρα:

«Φίλες και φίλοι, Συντρόφισσες και σύντροφοι

Η ΕΛ.Α.Σ της Ελλάδας, που γεννήθηκε πριν λίγες εβδομάδες, κάνει σήμερα ένα μεγάλο βήμα.

Με την συγκρότηση του πρώτου Εθνικού μας Συμβουλίου.

Και βρισκόμαστε σήμερα όλες και όλοι εδώ με ένα διπλό συναίσθημα.

Από τη μία, τη χαρά μιας νέας αρχής. Ενός νέου ξεκινήματος. Μιας νέας μεγάλης προσπάθειας για την πατρίδα που μας αξίζει.

Από την άλλη, το βάρος μιας μεγάλης ιστορικής ευθύνης.

Γιατί δεν ιδρύσαμε ένα ακόμη πολιτικό κόμμα.

Δεν βρεθήκαμε εδώ για να προσθέσουμε μία ακόμη φωνή στον θόρυβο της πολιτικής.

Βρεθήκαμε εδώ γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα έχει ανάγκη από μια νέα αρχή.

Σήμερα, όλες και όλοι μαζί, κάνουμε μία νέα αρχή.

Από την κοινωνία.

Με την κοινωνία.

Για την κοινωνία.

Από σήμερα ξεκινά η πορεία για μια νέα μεγάλη Αλλαγή.

Για μια Νέα Μεταπολίτευση.

Για την Αναγέννηση της Ελλάδας.

Σύμβολό μας είναι η πατρίδα μας.

ΕΛΑΣ είναι το όνομά μας.

Πυξίδα μας είναι η ιστορία, οι αρχές και τα ιδανικά μας.

Μας ενώνουν οι αγώνες των παππούδων και των γιαγιάδων μας.

Οι αγώνες των γονιών μας.

Οι αγώνες κάθε γενιάς που δεν συμβιβάστηκε με τη δικτατορία, με την κατοχή, με την καταπίεση.

Όλων εκείνων που αγωνίστηκαν ώστε εμείς σήμερα να ζούμε ελεύθεροι.

Να ζούμε σε μια Δημοκρατία.

Σήμερα όμως είναι η σειρά της δικής μας γενιάς.

Δεν μας ζητά η Ιστορία να επαναλάβουμε τους αγώνες των προηγούμενων γενιών.

Μας ζητά να δώσουμε τη δική μας απάντηση στις προκλήσεις της εποχής μας.

Η πρώτη Μεταπολίτευση αποκατέστησε τη Δημοκρατία μετά την επτάχρονη δικτατορία.

Πενήντα χρόνια μετά, η δική μας γενιά έχει μια διαφορετική αποστολή.

Να αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στη Δημοκρατία.

Αλλά και να διευρύνουμε τη Δημοκρατία.

Γιατί σήμερα η Δημοκρατία δεν δοκιμάζεται από τα τανκς.

Δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει.

Όταν η Δικαιοσύνη δεν εμπνέει εμπιστοσύνη.

Όταν η εξουσία δεν λογοδοτεί.

Όταν η διαφθορά παρουσιάζεται ως φυσιολογική κατάσταση.

Όταν η πολιτική χάνει το ηθικό της περιεχόμενο.

Το Κοινωνικό Συμβόλαιο που ένωσε τους Έλληνες μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας έχει διαρραγεί.

Η σχέση εμπιστοσύνης ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος έχει τραυματιστεί.

Γι' αυτό δεν αρκεί να αλλάξουμε κυβέρνηση.

Ήρθε η ώρα να αλλάξουμε την ίδια την πολιτική.

Δεν αρκεί η πολιτική αλλαγή.

Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής.

Να αλλάξουμε τον τρόπο που κυβερνιέται η χώρα.

Να αλλάξουμε τον τρόπο που λειτουργεί το κράτος.

Να αλλάξουμε τον τρόπο που ασκείται η εξουσία.

Να αλλάξουμε το ίδιο το πολιτικό σύστημα.

Ήρθε η ώρα να βάλουμε πάνω από το Εγώ το μεγάλο Εμείς.

Να θυμηθούμε ότι Δημοκρατία σημαίνει το κοινό καλό πάνω από το προσωπικό συμφέρον.

Να θυμηθούμε ότι Πατρίδα σημαίνει κοινή ευθύνη.

Να θυμηθούμε ότι Πολιτική σημαίνει προσφορά.

Να τιμήσουμε όλα όσα μας ενώνουν.

Και να αφήσουμε στην άκρη όσα μας χωρίζουν.

Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε πραγματικά τη χώρα.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σχέση ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος.

Ένα κράτος που θα είναι υπηρέτης του λαού.

Μια Δημοκρατία όπου η δύναμη της ψήφου θα είναι ισχυρότερη από τη δύναμη του χρήματος.

Μια κοινωνία όπου η αξιοκρατία θα νικά την οικογενειοκρατία.

Η εντιμότητα θα νικά τη διαφθορά.

Το Εμείς θα νικά το Εγώ.

Αυτή είναι η δική μας Ηθική Επανάσταση.

Αυτός είναι ο δικός μας Νέος Πατριωτισμός.

Αυτή είναι η δική μας Νέα Μεταπολίτευση.

Φίλες και φίλοι,

Δεν ιδρύσαμε τη Συμπαράταξή μας μόνο για να αλλάξουμε μια κυβέρνηση.

Την δημιουργήσαμε γιατί πιστεύουμε ότι η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα ηθική στην πολιτική.

Για πολλά χρόνια μας έμαθαν να πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι ένας αγώνας για την εξουσία.

Εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική είναι, πρώτα απ' όλα, μια πράξη προσφοράς.

προς την κοινωνία,

προς την πατρίδα,

προς τις επόμενες γενιές.

Η πολιτική χάνει το νόημά της όταν γίνεται αυτοσκοπός.

Όταν γίνεται μηχανισμός διατήρησης της εξουσίας.

Όταν υπηρετεί τους λίγους αντί για τους πολλούς.

Γι' αυτό ξεκινάμε μία Ηθική Επανάσταση.

Γιατί χωρίς ηθική δεν μπορεί να υπάρξει Δημοκρατία.

Δεν μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη.

Δεν μπορεί να υπάρξει Δικαιοσύνη.

Δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική ελευθερία.

Η Ηθική Επανάσταση δεν είναι σύνθημα.

Είναι πολιτική επιλογή.

Είναι η απόφαση να ξαναδώσουμε στην εντιμότητα δύναμη.

Να ξανακάνουμε την αξιοκρατία κανόνα.

Να ξανακάνουμε τη διαφάνεια αυτονόητη.

Να ξανακάνουμε τη λογοδοσία υποχρέωση κάθε μορφής εξουσίας.

Σήμερα περισσότεροι από εννέα στους δέκα πολίτες πιστεύουν ότι η διαφθορά κυριαρχεί στη χώρα.

Κι αυτό δεν είναι απλώς ένα στατιστικό στοιχείο.

Είναι μια κραυγή αγωνίας.

Μια κοινωνία που χάνει την εμπιστοσύνη της στους θεσμούς αρχίζει σιγά σιγά να χάνει και την εμπιστοσύνη στον εαυτό της.

Και όταν χάνεται η εμπιστοσύνη, χάνεται και η ελπίδα.

Γι' αυτό η μεγαλύτερη αποστολή μας δεν είναι μόνο να αλλάξουμε νόμους.

Είναι να ξαναχτίσουμε την εμπιστοσύνη.

Για εμάς, η διαφθορά δεν είναι μόνο παρανομία.

Δεν είναι μόνο σκάνδαλα.

Δεν είναι μόνο μίζες.

Η διαφθορά είναι ένα σύστημα.

Ένα σύστημα που μεταφέρει πλούτο, ευκαιρίες και εξουσία από τους πολλούς στους λίγους.

Ένα σύστημα που στερεί πόρους από τα νοσοκομεία.

Από τα σχολεία.

Από τις δημόσιες υποδομές.

Από την καθημερινότητα κάθε ελληνικής οικογένειας.

Κάθε ευρώ που χάνεται από τη διαφθορά δεν είναι απλά ένας αριθμός.

Είναι ένα παιδί που δεν έχει το σχολείο που αξίζει.

Ένας δάσκαλος που αμείβεται με μισθούς ντροπής.

Είναι ένα νοσοκομείο που δεν λειτουργεί κι ένας ασθενής που περιμένει για μήνες στις λίστες των χειρουργίων.

Είναι ένας νέος που εγκαταλείπει την Ελλάδα γιατί πιστεύει ότι δεν έχει μέλλον.

Γι' αυτό η διαφθορά δεν είναι μόνο ένα οικονομικό πρόβλημα.

Είναι η μεγαλύτερη κοινωνική αδικία.

Απέναντι σε αυτή την πραγματικότητα δεν απαντάμε με θυμό.

Απαντάμε με μια νέα πολιτική αντίληψη.

Με έναν Νέο Πατριωτισμό.

Έναν Πατριωτισμό που δεν μετριέται με μεγάλα λόγια.

Αλλά με τη φροντίδα για το κοινό καλό.

Με τον σεβασμό στους θεσμούς.

Με την προστασία της Δημοκρατίας.

Με την υπεράσπιση της αλήθειας.

Με την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.

Νέος Πατριωτισμός σημαίνει να βάζουμε το μεγάλο Εμείς πάνω από το μικρό Εγώ.

Να βάζουμε την Ελλάδα πάνω από κάθε προσωπική ή κομματική σκοπιμότητα.

Και σε αυτή τη μάχη δεν περισσεύει κανείς.

Δεν περισσεύει κανένας δημοκρατικός πολίτης.

Γιατί αυτή η μάχη δεν αφορά ένα κόμμα.

Αφορά την ποιότητα της Δημοκρατίας μας.

Αφορά το μέλλον των παιδιών μας.

Αφορά την Ελλάδα που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.

Θέλουμε μια Ελλάδα όπου ο πολίτης θα εμπιστεύεται το κράτος.

Όπου το κράτος θα εμπιστεύεται τον πολίτη.

Όπου η Δικαιοσύνη θα απονέμεται χωρίς διακρίσεις.

Όπου η αξιοκρατία θα ανοίγει δρόμους.

Όπου κανένα νέος δεν θα αισθάνεται ότι χρειάζεται γνωριμίες και «κονέ» για να προχωρήσει.

Όπου η εντιμότητα δεν θα θεωρείται αφέλεια.

Αλλά δύναμη.

Αυτή είναι η Ηθική Επανάσταση.

Και από αυτή την Ηθική Επανάσταση ξεκινά η Νέα Μεταπολίτευση.

Φίλες και φίλοι,

Πριν τις 26 του Μάη πολλοί πίστευαν ότι τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει.

Ότι η καταθλιπτική πολιτική πραγματικότητα παγιώθηκε.

Ότι η ελπίδα έχει χαθεί.

Μέσα σε μόλις έναν μήνα, όμως, αποδείχθηκε ότι έκαναν λάθος.

Το κόμμα μας ιδρύθηκε πριν από λίγες εβδομάδες.

Και μέσα σε ελάχιστο χρόνο άλλαξε τα πολιτικά δεδομένα.

Δεν κατοχυρώθηκε μόνο ως αξιωματική αντιπολίτευση στη συνείδηση των πολιτών.

Άλλαξε τη συζήτηση σε ολόκληρη τη χώρα.

Αναδιάταξε τους πολιτικούς συσχετισμούς.

Έκανε ξανά ρεαλιστική την προοπτική της πολιτικής αλλαγής.

Κυρίως όμως απέδειξε κάτι πολύ σημαντικό.

Ότι οι πολίτες εξακολουθούν να αναζητούν μια αξιόπιστη εναλλακτική πρόταση.

Ότι η Ελλάδα δεν έχει κουραστεί να ελπίζει.

Είχε κουραστεί να απογοητεύεται.

Γι' αυτό πιστεύω ότι το μεγαλύτερο επίτευγμα αυτού του πρώτου μήνα δεν είναι οι δημοσκοπήσεις.

Δεν είναι οι αριθμοί.

Δεν είναι οι πολιτικοί συσχετισμοί.

Το μεγαλύτερο επίτευγμα είναι ότι επέστρεψε η αισιοδοξία.

Επέστρεψε η πεποίθηση ότι η πολιτική μπορεί να γίνει ξανά δύναμη δημιουργίας.

Ότι η χώρα μπορεί να αλλάξει πορεία.

Ότι οι πολίτες μπορούν να γίνουν ξανά πρωταγωνιστές.

Η ελπίδα δεν γεννιέται από τα λόγια.

Γεννιέται όταν οι άνθρωποι βλέπουν ότι υπάρχει ένας διαφορετικός δρόμος.

Και σήμερα, για πρώτη φορά μετά από χρόνια, αυτός ο δρόμος αρχίζει να διακρίνεται.

Δεν έχουμε αυταπάτες.

Ξέρουμε ότι είμαστε στην αρχή

Ξέρουμε ότι ο δρόμος που ανοίγεται μπροστά μας δεν θα είναι εύκολος.

Θα συναντήσουμε αντιστάσεις.

Θα συναντήσουμε επιθέσεις.

Θα συναντήσουμε όσους βολεύτηκαν με το χθες και φοβούνται το αύριο.

Αλλά γνωρίζουμε επίσης κάτι ακόμη.

Καμία μεγάλη αλλαγή στην ιστορία δεν ξεκίνησε όταν όλα ήταν εύκολα.

Ξεκίνησε όταν κάποιοι πίστεψαν ότι η κοινωνία αξίζει κάτι καλύτερο.

Αυτό πιστεύουμε κι εμείς.

Και γι' αυτό βρισκόμαστε σήμερα εδώ.

Ένα κόμμα όμως, δεν χτίζεται μόνο με ενθουσιασμό.

Χτίζεται με οργάνωση.

Με σχέδιο.

Με συμμετοχή.

Μέσα σε λίγες εβδομάδες συγκροτήσαμε το Εθνικό Συμβούλιο.

Ορίσαμε τους Τομεάρχες.

Προχωρούμε στη συγκρότηση του Πολιτικού Συμβουλίου και της Πολιτικής Επιτροπής.

Θέλουμε ένα κόμμα που να μπορεί να παράγει πολιτική.

Να ακούει την κοινωνία.

Να επεξεργάζεται λύσεις.

Να είναι καθημερινά παρόν στα προβλήματα των πολιτών.

Η Συμπαράταξη που οικοδομούμε θέλουμε να είναι κάτι παραπάνω από ένα κόμμα.

Δεν θέλουμε να λειτουργεί μόνο στις προεκλογικές περιόδους.

Αλλά να βρίσκεται δίπλα στην κοινωνία κάθε ημέρα.

Γιατί η εμπιστοσύνη δεν κερδίζεται κάθε τέσσερα χρόνια.

Κερδίζεται καθημερινά.

Και αυτό είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα που αναλαμβάνουμε.

Δεν θέλουμε να αντιγράψουμε τα κομματικά μοντέλα του παρελθόντος.

Ο κόσμος έχει αλλάξει.

Η τεχνολογία έχει αλλάξει.

Οι πολίτες θέλουν να συμμετέχουν.

Όχι απλώς να ψηφίζουν κάθε τέσσερα χρόνια

Γι' αυτό οικοδομούμε ένα σύγχρονο, υβριδικό κόμμα.

Που θα συνδυάζει τη ζωντανή παρουσία με τη δύναμη της ψηφιακής συμμετοχής.

Τα μέλη μας δεν θα έχουν συμβουλευτικό ρόλο.

Θα έχουν αποφασιστικό ρόλο.

Θα συμμετέχουν στη διαμόρφωση των πολιτικών μας.

Θα συμμετέχουν σε ψηφιακές διαβουλεύσεις.

Σε ηλεκτρονικά δημοψηφίσματα για τις κρίσιμες αποφάσεις.

Σε έναν ανοιχτό και συνεχή διάλογο με την ηγεσία.

Η Δημοκρατία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στις εθνικές εκλογές.

Η Δημοκρατία πρέπει να λειτουργεί καθημερινά.

Και πρώτα απ' όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε τη χώρα, οφείλουμε πρώτα να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε εμείς.

Γιατί η Νέα Μεταπολίτευση δεν μπορεί να οικοδομηθεί με τα εργαλεία του χθες.

Θα οικοδομηθεί με τις ιδέες, τις δυνατότητες και τη συμμετοχή της κοινωνίας του 21ου αιώνα.

Στο σημείο αυτό επιτρέψτε μου να αναφερθώ σε μια ανάγκη, γνωστή από την αρχαιότητα σε άτομα, οικογένειες, συλλογικότητες και βέβαια σε κόμματα.

Στην ανάγκη χρηματοδότησης της λειτουργίας και της δράσης μας.

Πήραμε μια δύσκολή απόφαση αλλά είμαστε περήφανοι για αυτό.

Να μην πάμε από τον εύκολο δρόμο.

Χωρίς κρατική επιχορήγηση .

Χωρίς περιουσιακά στοιχεία.

Χωρίς τη στήριξη ισχυρών συμφερόντων.

Το επόμενο διάστημα ξεκινάμε μεγάλη καμπάνια οικονομικής εξόρμησης.

Δεν θέλουμε πολλά από λίγους.

Θέλουμε λίγα από πολλούς.

Είναι όμως αστείο, αυτοί που ΄χουν χρέη πάνω από ένα δις στις τράπεζες, δανεικά και αγύριστα.

Τα κρατικοδίαιτα κόμματα που ζουν με το δημόσιο χρήμα.

Εκείνοι που μετέτρεψαν το κράτος σε μηχανισμό εξυπηρέτησης ημετέρων με δημόσιο χρήμα.

Να ρωτάνε εμάς που βρήκατε τα λεφτά.

Έχουν πραγματικά πολύ μεγάλο θράσος.

Τους απαντάμε

Εμείς θα υπάρχουμε και θα δρούμε χάρη στη στήριξη των μελών, των χιλιάδων εθελοντών, των πολιτών που πιστεύουν και ελπίζουν σε εμάς.

Μόνο σε αυτούς στηριζόμαστε, μόνο αυτοί μας στηρίζουν.

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Φίλες και φίλοι

Δεν έχουμε το δικαίωμα να παραδώσουμε στα παιδιά μας μια Ελλάδα με λιγότερη Δημοκρατία, λιγότερη εμπιστοσύνη και λιγότερες ευκαιρίες από αυτές που παραλάβαμε.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να συνηθίσουμε τη διαφθορά.

Να συνηθίσουμε την αδικία.

Να συνηθίσουμε την παρακμή.

Η Ιστορία προχωρά όταν οι κοινωνίες αποφασίζουν να αλλάξουν.

Σήμερα δεν μας λείπουν οι ικανότητες.

Δεν μας λείπουν οι άνθρωποι.

Δεν μας λείπουν οι δυνατότητες.

Αυτό που μας λείπει είναι η εμπιστοσύνη.

Η εμπιστοσύνη ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε.

Η εμπιστοσύνη ότι η πολιτική μπορεί να υπηρετήσει ξανά τον άνθρωπο.

Η εμπιστοσύνη ότι η Δημοκρατία μπορεί να λειτουργήσει όπως αξίζει στην πατρίδα που τη γέννησε.

Αυτή την εμπιστοσύνη καλούμαστε να ξαναχτίσουμε.

Να ξαναδώσουμε στους πολίτες τη βεβαιότητα ότι η ψήφος τους έχει αξία.

Ότι οι θεσμοί λειτουργούν.

Ότι η Δικαιοσύνη απονέμεται.

Ότι το κράτος υπηρετεί τον πολίτη.

Ότι η εργασία ανταμείβεται.

Ότι τα παιδιά μας μπορούν να ονειρεύονται ξανά.

Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγαλύτερο διακύβευμα.

Να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην πολιτική.

Να ξαναπιστέψει η Ελλάδα στον εαυτό της.

Γιατί μόνο όταν ένας λαός πιστεύει ξανά στον εαυτό του, τότε μπορεί να αλλάξει την Ιστορία του.

Η πολιτική δεν κρίνεται μόνο από τους θεσμούς.

Κρίνεται και από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων.

Και σήμερα οι πολίτες όχι μόνο δεν πιστεύουν αλλά και δεν ελπίζουν.

Πιέζονται όσο ποτέ από την καθημερινότητά τους και δυσφορούν.

Η ακρίβεια έχει γίνει μόνιμος εφιάλτης.

Το εισόδημα εξαντλείται πριν τελειώσει ο μήνας.

Οι νέοι αδυνατούν να φύγουν από το παιδικό δωμάτιο. Δυσκολεύονται να δημιουργήσουν οικογένεια.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις παλεύουν καθημερινά για την επιβίωσή τους.

Οι συνταξιούχοι βλέπουν τον κόπο μιας ζωής να χάνει την αξία του.

Η μεσαία τάξη, που αποτελεί τη ραχοκοκαλιά κάθε υγιούς κοινωνίας, αισθάνεται ότι πληρώνει συνεχώς περισσότερα και λαμβάνει συνεχώς λιγότερα.

Η κοινωνία κουράστηκε.

Κουράστηκε να ακούει ότι όλα πηγαίνουν καλά, όταν η ίδια βιώνει το αντίθετο.

Δεν ζητά θαύματα.

Ζητά ασφάλεια.

Ζητά αξιοπρέπεια.

Ζητά να μπορεί να προγραμματίζει τη ζωή της.

Αυτό είναι σήμερα το μεγαλύτερο κοινωνικό αίτημα.

Να μπορεί κάθε άνθρωπος να ζει από τη δουλειά του.

Γι' αυτό οι πρώτες κινήσεις μιας νέας κυβέρνησης πρέπει να είναι άμεσες.

Οι πολίτες δεν μπορούν να περιμένουν.

Χρειάζονται ανάσα.

Χρειάζονται λύσεις που να βελτιώνουν από την πρώτη ημέρα την καθημερινότητά τους.

Και η πολιτική οφείλει να αποδείξει ότι καταλαβαίνει την αγωνία της κοινωνίας.

Ότι δεν παρακολουθεί τα προβλήματα από απόσταση.

Ότι βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους.

Δεν υπάρχει λοιπόν σήμερα, μεγαλύτερη προτεραιότητα από την προστασία του διαθέσιμου εισοδήματος.

Από τη μείωση των βαρών που σηκώνει κάθε οικογένεια.

Γι' αυτό και προτείνουμε πέντε άμεσες παρεμβάσεις ανακούφισης των πολιτών.

Αυτές που περήφανα ονομάσαμε πέντε εμβληματικές παρεμβάσεις. Αυτές που οι πολίτες αγκάλιασαν σε όλη τη χώρα:

1. Δωρεάν Δημόσιες Μεταφορές για Όλους

Γιατί οι μετακίνηση στην πόλη είναι δικαίωμα και όχι προνόμοιο.

2. 30% Φθηνότερο Ρεύμα για Νοικοκυριά και Επιχειρήσεις

Γιατί το κόστος της ενέργειας ρουφά το εισόδημα κάθε νοικοκυριού

3. Το Σπίτι Ξανά Δικαίωμα (με Δημόσιο φορέα στέγης και κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων)

Γιατί η Στέγη είναι δικαίωμα για όλους

4. Τέλος στις Πανελλαδικές – Νέο Σύστημα Εισαγωγής

Γιατί δεν αξίζει στα νέα παιδιά αυτό το ψυχοφθόρο και απαρχαιωμένο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια

5. Αξιοπρεπείς Αμοιβές σε Παιδεία και Υγεία

Γιατί είναι ντροπή για τη χώρα και τη κοινωνία μας, ο δάσκαλος που μαθαίνει γράμματα στα παιδιά μας και ο γιατρός που μας χειρουργεί να παίρνουν μισθούς αναξιοπρέπειας

Είναι 5 παρεμβάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν από την πρώτη ημέρα της διακυβέρνησής μας.

Πέντε κινήσεις που στέλνουν ένα καθαρό μήνυμα στην κοινωνία.

Ότι η πολιτική μπορεί να αλλάξει άμεσα την καθημερινότητα.

Ότι το κράτος μπορεί να σταθεί δίπλα στον πολίτη.

Ότι η οικονομία οφείλει να υπηρετεί την κοινωνία. Όχι το αντίστροφο.

Όμως οφείλουμε να είμαστε ειλικρινείς.

Τα πέντε μέτρα δεν αρκούν.

Και επειδή δεν υπάρχει μαγικό ραβδί,

Η Ελλάδα δεν μπορεί να στηρίξει μόνιμα υψηλότερα εισοδήματα αν δεν παράγει περισσότερο πλούτο.

Δεν μπορεί να μοιράσει αυτά που δεν δημιουργεί.

Γι' αυτό δεν αρκεί μόνο η ανακούφιση.

Χρειάζεται μια νέα στρατηγική ανάπτυξης.

Χρειάζεται να μεγαλώσει η οικονομία.

Να δημιουργηθούν νέες επενδύσεις.

Να αυξηθεί η παραγωγή.

Να επιστρέψουν οι νέοι που έφυγαν.

Να απελευθερωθούν οι δημιουργικές δυνάμεις της χώρας.

Η πατρίδα μας δεν είναι μια φτωχή χώρα.

Είναι μια χώρα με τεράστιες δυνατότητες που παραμένουν αναξιοποίητες.

Έχει ανθρώπους με γνώσεις.

Έχει νέους με ταλέντο.

Έχει επιστήμονες που διακρίνονται σε όλο τον κόσμο.

Έχει στρατηγική θέση.

Έχει πολιτισμό.

Έχει τουρισμό.

Έχει ναυτιλία.

Έχει αγροτική παραγωγή.

Έχει καινοτομία.

Έχει δημιουργικότητα.

Αυτό που της έλειψε δεν ήταν οι δυνατότητες.

Ήταν ένα σχέδιο που να τις απελευθερώνει.

Δεν θέλουμε μια οικονομία που θα βασίζεται μόνο στην κατανάλωση.

Θέλουμε μια οικονομία που θα παράγει.

Που θα εξάγει.

Που θα καινοτομεί.

Που θα δημιουργεί καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Που θα κρατά τα παιδιά μας στην Ελλάδα.

Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι μια ισχυρή οικονομία.

Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι η δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Η μεγαλύτερη κοινωνική πολιτική είναι να μπορεί κάθε νέος άνθρωπος να χτίσει τη ζωή του στον τόπο του.

Αυτό σημαίνει πραγματική ανάπτυξη.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπατάλησε όμως τη μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία της μεταπολίτευσης, το Ταμείο Ανάκαμψης.

Σε ημέτερους, σε κλειστούς διαγωνισμούς και απευθείας αναθέσεις.

Και τώρα το Ταμείο τελειώνει.

Τα λεφτά τελειώνουν, το παραγωγικό μοντέλο ίδιο και χειρότερο.

Το ερώτημα είναι τι γίνεται την επόμενη ημέρα;

Ποιο θα είναι το νέο αναπτυξιακό εργαλείο της Ελλάδας;

Ποιο θα είναι το μεγάλο εθνικό σχέδιο της επόμενης δεκαετίας;

Δεν μπορούμε κάθε λίγα χρόνια να περιμένουμε μια νέα ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για να κινηθεί η οικονομία.

Η Ελλάδα πρέπει να αποκτήσει τη δική της αναπτυξιακή δυναμική.

Να στηρίζεται στις δικές της παραγωγικές δυνάμεις.

Στη γνώση.

Στην εργασία.

Στην καινοτομία.

Στην εμπιστοσύνη.

Γι' αυτό μελετήσαμε, σχεδιάσαμε και προτείνουμε τη δημιουργία ενός Εθνικού Ταμείου Σύγκλισης.

Ενός νέου εθνικού εργαλείου ανάπτυξης.

Με σταθερό στόχο τη σύγκλιση της Ελλάδας με τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες.

Δεν θέλουμε η χώρα να κινείται αποσπασματικά.

Θέλουμε μια εθνική στρατηγική που θα υπερβαίνει τους εκλογικούς κύκλους.

Που θα δίνει συνέχεια στις μεγάλες επενδύσεις.

Που θα αξιοποιεί κάθε περιφέρεια σύμφωνα με τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα.

Που θα δημιουργεί νέο πλούτο.

Γιατί μόνο έτσι μπορούμε να χρηματοδοτήσουμε ένα ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Μόνο έτσι μπορούμε να αυξήσουμε πραγματικά τους μισθούς.

Μόνο έτσι μπορούμε να στηρίξουμε τη νέα γενιά.

Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά είναι το μέσο για μια πιο δίκαιη κοινωνία.

Για αυτό εμείς δεν μιλάμε απλά για ανάπτυξη.

Μιλάμε για Δίκαιη ανάπτυξη.

Δεν θέλουμε μια οικονομία που θα παράγει πλούτο μόνο για λίγους.

Θέλουμε μια οικονομία που θα δημιουργεί ευημερία για όλους.

Η ανάπτυξη πρέπει να συνοδεύεται από δικαιοσύνη.

Από μείωση των ανισοτήτων.

Από ίσες ευκαιρίες.

Από κοινωνική κινητικότητα.

Από δίκαιη φορολογία.

Από ισχυρό κοινωνικό κράτος.

Από αξιοπρεπείς μισθούς.

Από προστασία της εργασίας.

Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μας.

Δεν μας ενδιαφέρει μόνο πόσο μεγαλώνει η οικονομία.

Μας ενδιαφέρει ποιος ωφελείται από αυτήν.

Γιατί μια κοινωνία δεν κρίνεται μόνο από τον πλούτο που παράγει.

Κρίνεται από τον τρόπο που τον μοιράζεται.

Δεν μπορεί μια κοινωνία να είναι πραγματικά δίκαιη όταν τα μεγαλύτερα βάρη τα σηκώνουν πάντα οι ίδιοι.

Δεν μπορεί η μισθωτή εργασία και η μεσαία τάξη να πληρώνει συνεχώς περισσότερα.

Δεν μπορεί ο εργαζόμενος να φορολογείται στην πηγή, ενώ άλλοι βρίσκουν πάντα τρόπο να διαφεύγουν.

Δεν μπορεί ο μικρός επαγγελματίας να αισθάνεται ότι σηκώνει μόνος του το βάρος της χώρας.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα φορολογική δικαιοσύνη.

Όχι περισσότερους φόρους.

Πιο δίκαιους φόρους.

Γιατί τώρα δεν είναι όλοι ίσοι .

Όσοι απέκτησαν περισσότερα από την ανάπτυξη της χώρας οφείλουν να συμβάλουν περισσότερο στην ανάπτυξη της κοινωνίας.

Δεν είναι τιμωρία.

Είναι στοιχειώδης δικαιοσύνη.

Δεν μπορεί το 99% να χρηματοδοτεί διαρκώς τα προνόμια του 1%.

Το 1% των πιο πλούσιων Ελλήνων που κατέχει το 30% του πλούτου στη χώρα μας.

Το 1% των πιο κερδοφόρων επιχειρήσεων που έχουν πάνω από το 80% της επιχειρηματικής κερδοφορίας στη χώρα μας.

Δεν μπορεί λοιπόν η πρόοδος και η ανάπτυξη να αφορά τόσο λίγους.

Η Ελλάδα χρειάζεται μια οικονομία που δημιουργεί πλούτο.

Αλλά και μια κοινωνία που τον μοιράζεται δίκαια.

Αυτό είναι το πραγματικό νόημα της κοινωνικής συνοχής.

Όταν λοιπόν μας ρωτάνε που θα βρείτε τα λεφτά για να στηρίξετε την κοινωνία, τους απαντάμε:

Στη δικαιοσύνη και στην εντιμότητα θα τα βρούμε.

Στο 1% που δεν μπορεί να ζεί σε βάρος του 99%

Και στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Γιατί η διαφθορά έχει κόστος, δημόσιο κόστος.

Είναι ένας αόρατος φόρος που πληρώνει κάθε ελληνική οικογένεια.

Τον πληρώνει όταν αγοράζει ακριβότερα προϊόντα.

Τον πληρώνει όταν ανοίγει του λογαριασμούς του ρεύματος.

Τον πληρώνει όταν περιμένει μήνες για μια δημόσια υπηρεσία.

Γι' αυτό η μάχη κατά της διαφθοράς δεν είναι μόνο ηθική υποχρέωση.

Είναι εθνική αναπτυξιακή στρατηγική.

Κάθε ευρώ που επιστρέφει από τη διαφθορά στην κοινωνία είναι ένα ευρώ για καλύτερα σχολεία.

Για καλύτερα νοσοκομεία.

Για καλύτερες υποδομές.

Για περισσότερες ευκαιρίες.

Η μεγαλύτερη επένδυση που μπορεί να κάνει σήμερα η Ελλάδα είναι η επένδυση στην εντιμότητα.

Γιατί μόνο μια χώρα που εμπνέει εμπιστοσύνη μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις, να δημιουργήσει ανάπτυξη και να κρατήσει τα παιδιά της.

Υπάρχει όμως ακόμη μια μεγάλη εκκρεμότητα απέναντι στην ελληνική κοινωνία και επιτρέψτε δυο λόγια μόνο.

Είναι οι τράπεζες.

Οι Έλληνες πολίτες στήριξαν το τραπεζικό σύστημα στις πιο δύσκολες στιγμές της κρίσης.

Με θυσίες.

Με φόρους.

Με περιορισμούς.

Και σήμερα που είναι η ώρα και το τραπεζικό σύστημα να ανταποδώσει αυτή τη στήριξη.

Να στηρίξει την πραγματική οικονομία.

Να χρηματοδοτήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Να διευκολύνει τους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν στέγη.

Να ενισχύσει την καινοτομία.

Να χρηματοδοτήσει την παραγωγή.

Οι τράπεζες λειτουργούν μόνο ως μηχανισμοί δημιουργίας κερδών για τους μετόχους τους.

Όταν ο μέσο όρος κερδοφορίας των τραπεζών στην ΕΕ είναι κοντά στο 1% του ονομαστικού ΑΕΠ, στην Ελλάδα είναι κοντά στο 2%.

Εξαιτίας της τεράστιας διαφοράς επιτοκίων χορηγήσεων και καταθέσεων.

Και εξαιτίας των καταχρηστικών πρακτικών και των υπέρογκων χρεώσεων.

Το χειρότερο όμως όλων είναι ότι οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους, όπως κάθε άλλη επιχείρηση.

Λόγω του αναβαλλόμενου φόρου.

Δεν πληρώνουν ευρώ αλλά μοιράσανε φέτος 2, 8 δις κέρδη στους μετόχους.

Αυτή η πλάκα πρέπει να σταματήσει.

Ή θα ολοκληρώσουν τον αναβαλλόμενο φόρο αντι για το 2035 που σχεδιάζουν το 2028.

Ή θα έχουν έκτακτη εισφορά στα κέρδη τους τέτοια που θα τους κάνει να το ξανασκεφτούν.

Πάντως εις υγείαν των κορόιδων δεν μπορεί να συνεχίσουν να ζούνε.

Φίλες και φίλοι,

Συντρόφισσες και σύντροφοι

Για πολλά χρόνια άλλοι καθόριζαν την πολιτική ατζέντα.

Άλλοι έθεταν τα ερωτήματα.

Άλλοι όριζαν τα διλήμματα.

Ήρθε λοιπόν η ώρα να τα θέσει η ίδια η κοινωνία.

Ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για αυτά που πραγματικά απασχολούν τους πολίτες.

Για τη Δημοκρατία.

Για τη Δικαιοσύνη.

Για την αξιοπρέπεια.

Για την καθημερινότητα.

Για το μέλλον των παιδιών μας.

Για πρώτη φορά μετά από πενήντα χρόνια, το πραγματικό διακύβευμα των επόμενων εκλογών δεν είναι μόνο ποιος θα κυβερνήσει.

Το πραγματικό διακύβευμα είναι σε ποια Ελλάδα θέλουμε να ζήσουμε.

Σε μια Ελλάδα που συμβιβάζεται Ή σε μια Ελλάδα που δημιουργεί.

Σε μια Ελλάδα που φοβάται Ή σε μια Ελλάδα που πιστεύει ξανά στις δυνάμεις της.

Σε μια Ελλάδα που ανέχεται τη διαφθορά Ή σε μια Ελλάδα που κάνει την εντιμότητα κανόνα.

Αυτό είναι το πρώτο μεγάλο δίλημμα.

Θα συνεχίσουμε να διαχειριζόμαστε τη στασιμότητα;

Ή θα απελευθερώσουμε όλες τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας;

Θα αρκεστούμε σε μια οικονομία που απλώς επιβιώνει;

Ή θα οικοδομήσουμε μια οικονομία που παράγει, καινοτομεί και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους;

Θα συνεχίσουμε να χάνουμε τα παιδιά μας στο εξωτερικό;

Ή θα κάνουμε την Ελλάδα μια χώρα στην οποία οι νέοι θα θέλουν να μείνουν, να εργαστούν και να δημιουργήσουν;

Η πρόοδος δεν είναι υπόσχεση.

Είναι επιλογή.

Και απαιτεί σχέδιο.

Δουλειά.

Αξιοκρατία.

Δικαιοσύνη.

Αυτό είναι το δεύτερο μεγάλο δίλημμα.

Γιατί η διαφθορά δεν είναι μια φυσική κατάσταση.

Δεν είναι ελληνικό χαρακτηριστικό.

Δεν είναι μοίρα.

Είναι πολιτική επιλογή.

Και μπορεί να ηττηθεί.

Μπορεί να ηττηθεί όταν οι θεσμοί λειτουργούν.

Όταν η Δικαιοσύνη είναι πραγματικά ανεξάρτητη.

Όταν το κράτος λογοδοτεί.

Όταν η κοινωνία συμμετέχει.

Όταν η πολιτική αποκτά ξανά ηθικό περιεχόμενο.

Θέλουμε μια Ελλάδα όπου κανένα παιδί δεν θα αισθάνεται ότι χρειάζεται γνωριμίες για να προχωρήσει.

Μια Ελλάδα όπου η αξιοκρατία θα είναι κανόνας.

Όπου η εργασία θα ανταμείβεται.

Όπου η επιτυχία θα είναι αποτέλεσμα προσπάθειας και όχι πρόσβασης στην εξουσία.

Αυτή είναι η Ελλάδα που αξίζουμε.

Το πραγματικό ερώτημα δεν είναι ποιος θα διαχειριστεί καλύτερα τη σημερινή κατάσταση.

Το πραγματικό ερώτημα είναι αν η Ελλάδα θα συνεχίσει να ζει όπως σήμερα ή αν θα ανοίξει έναν νέο δρόμο.

Αν θα συνεχίσει να αποδέχεται τη στασιμότητα ή αν θα επιλέξει την πρόοδο.

Αν θα συνεχίσει να ανέχεται τη διαφθορά ή αν θα επιλέξει την εντιμότητα.

Γιατί τελικά αυτό είναι το μεγάλο διακύβευμα των επόμενων εκλογών.

Με τη διαφθορά ή με την εντιμότητα ;

Με τη στασιμότητα ή με αλλαγή πολιτικής ;

Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.

Αυτό είναι το μεγάλο δίλημμα.

Και σε αυτό το δίλημμα θα δώσει την απάντησή του ο ελληνικός λαός.

Πιστεύω βαθιά στις δυνατότητες της χώρας μας.

Πιστεύω στους ανθρώπους της.

Πιστεύω στη νέα γενιά.

Πιστεύω στην αξία της πολιτικής.

Πιστεύω ότι μπορούμε να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.

Να ξαναδώσουμε στην πολιτική αξιοπιστία.

Να ξαναδώσουμε στην κοινωνία ελπίδα.

Να ξαναδώσουμε στους πολίτες εμπιστοσύνη.

Καλή αρχή.

Καλό αγώνα σε όλες και σε όλους».