Το πολιτικό στίγμα του αύριο έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας μέσα από το Εθνικό Συνέδριο της ΕΛΑΣ.

Τον «οδικό χάρτη» που θα πρέπει να ακολουθήσει η ΕΛΑΣ στον δρόμο για τις κάλπες, ανεξάρτητα αν θα είναι μακρύς ή σύντομος, αναμένεται να παρουσιάσει ο Αλέξη Τσίπρας, στην πρώτη πανηγυρική συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου της Συμπαράταξης. Ο πρώην πρωθυπουργός θα δώσει τις κατευθύνσεις προς τα 401 στελέχη που απαρτίζουν το όργανο, αλλά και το πολιτικό στίγμα για το αύριο.

Ο Πέτρος Κόκκαλης και οι εκπλήξεις

Είναι ξεκάθαρο πως ο Αλέξης Τσίπρας επιδίδεται σε έναν «αγώνα ταχύτητας» έτσι ώστε η ΕΛΑΣ να είναι οργανωτικά έτοιμη μέσα στο καλοκαίρι, αλλά και να είναι ετοιμοπόλεμη σε περίπτωση που υπάρξει εκλογικός αιφνιδιασμός από την πλευρά του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Επίσης, είναι σαφές πως σε αυτή τη φάση ανάπτυξης της Συμπαράταξης πως τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, θα αποτελέσουν τη «ραχοκοκαλιά» της. Στο όργανο θα συμμετέχουν κυρίως τα πρόσωπα που υπέγραψαν την ιδρυτική διακήρυξη, αλλά και σχεδόν 100 πρόσωπα που αποφάσισαν να συμπορευτούν πρόσφατα με την ΕΛΑΣ, όπως είναι ο κτηνοτρόφος Θωμάς Μόσχος.

Ανάμεσα στους 400 θα βρίσκεται ο Πέτρος Κόκκαλης, ο οποίος πρόσφατα υπέβαλλε την παραίτηση του από συμπρόεδρος της Κίνησης «Κόσμος». Από εκεί και πέρα, στους ανθρώπους που προστέθηκαν το τελευταίο διάστημα, ξεχωρίζουν ο κτηνοτρόφος και πρώην γραμματέας της Νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ Ιωννίνων, Χάρης Λιούρης και ο οινοποιός και αγροτοσυνδικαλιστής Βάιος Γκανής, από τον Δομοκό.

Στο ίδιος πλαίσιο εντάσσεται η πρώην αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Βιργινία Σακελλαροπούλου, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, Θέμης Γρηγοριάδης, ο εκπαιδευτικός Πέτρος Δαμιανό, που ίδρυσε το σχολείο των φυλακών Αυλώνα και ο δικηγόρος Βαγγέλης Παναγιωτουνάκος.

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Τις επόμενες μέρες η Πολιτική Επιτροπή

Ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός από τις κατευθύνσεις προς τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει μια σκληρά πολιτική ομιλία, κατά την οποία θα επιτεθεί στον Κυριάκο Μητσοτάκη, προβάλλοντας παράλληλα και τις βασικές προτάσεις της ΕΛΑΣ.

Άλλωστε, όπως είπε μιλώντας στους τομεάρχες της Συμπαράταξης, «ο πολιτικός κύκλος του κου Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει.

Ο κόσμος περιμένει από εμάς να δει και να ακούσει το όραμα και το σχέδιο της εναλλακτικής διακυβέρνησης που θα κάνει καλύτερη τη ζωή και την καθημερινότητά του».

Από εκεί και πέρα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν θα ανακοινωθεί σήμερα το ενδιάμεσο όργανο, η Πολιτική Επιτροπή, ούτε και τα συντονιστικά ανά εκλογική περιφέρεια που θα προετοιμάσουν τη Συμπαράταξη σε τοπικό επίπεδο. Πάντως, οι ανακοινώσεις δεν θα αργήσουν, καθώς οι ίδιες πηγές υποστηρίζουν ότι θα ανακοινωθούν όλα μέχρι το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου.