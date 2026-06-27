Σε εξέλιξη η 1η Συνοδός του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Σήμερα, Σάββατο 27 Ιουνίου, πραγματοποιείται η πρώτη σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Η σύνοδος γίνεται στο Ξενοδοχείο «Grand Hyatt» (Λεωφ. Συγγρού 115), με ομιλία του προέδρου του κόμματος, Αλέξη Τσίπρα.

«Οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, που εργάζεται σκληρά καθημερινά και βλέπει τους κόπους του να χάνονται από την ακρίβεια, την ανοργανωσιά και την διαφθορά, μας κοιτάζει, μας κρίνει, και περιμένει από μας, από εσάς, όσα από κανέναν άλλο. Περιμένει δουλειά, δουλειά, και πάλι δουλειά», είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην έναρξη της εισήγησής του, στο πλαίσιο της συνεδρίασης των Τομεαρχών της ΕΛΑΣ.

Και συνέχισε: «Περιμένει να μην είμαστε «σκιώδεις», όπως γράφτηκε, αλλά ανθρώπινοι, τρισδιάστατοι, αποφασισμένοι, κοντά του, με το λόγο και την πράξη μας».

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«Αυτό που ζητάνε οι πολίτες από εμάς δεν είναι μόνο κριτική. Ο πολιτικός κύκλος του κου Μητσοτάκη είναι εμφανές ότι έχει κλείσει», συνέχισε ο πρώην πρωθυπουργός και σημείωσε απευθυνόμενος προς τους Τομεάρχες: «Μιλήστε απλά, όχι απλουστευτικά. Τεκμηριωμένα, όχι τεχνοκρατικά. Με αυτοπεποίθηση, όχι αλαζονεία. Με ευγένεια, όχι αδυναμία. Με αποφασιστικότητα, όχι επιθετικότητα. Με ενσυναίσθηση όχι με αλαζονεία».