Την Κυριακή το Μεξικό αντιμετωπίζει την Αγγλία, στους «16» του Μουντιάλ 2026.

Η FIFA εξετάζει το ενδεχόμενο να ξεκινήσει νωρίτερα η αναμέτρηση του Μεξικού με την Αγγλία, για τους «16» του Μουντιάλ 2026, λόγω καιρικών συνθηκών, σύμφωνα με το Reuters.

Το Μεξικό αντιμετωπίζει την Κυριακή (5/7) την Αγγλία, στο «Azteca». Μεξικανικά ΜΜΕ ανέφεραν ότι το ματς θα ξεκινήσει στις 12:00, τοπική ώρα (21:00), αντί για τις 18:00 (03:00). Αυτή η αλλαγή εξετάζεται λόγω κινδύνου για καιρικές διαταραχές, μεταξύ άλλων για πλημμύρες, δήλωσε η πηγή του Reuters. Η FIFA δεν έχει επιβεβαιώσει αυτές τις πληροφορίες.

Ο αγώνας της φάσης των «32» του Μεξικού απέναντι στο Εκουαδόρ ξεκίνησε με καθυστέρηση, λόγω βροχής. Αν επιβεβαιωθεί η αλλαγή, οι συνθήκες παιχνιδιού θα διαφοροποιηθούν σημαντικά. Αντί για τη σχετική δροσιά, οι ομάδες μπορεί να αντιμετωπίσουν την ισχυρότερη ηλιοφάνεια και τις υψηλότερες θερμοκρασίες της ημέρας στην Πόλη του Μεξικού.

Μουντιάλ 2026: Ο παράγοντας του υψομέτρου

Οι προβλέψεις για την Κυριακή δείχνουν θερμοκρασίες περίπου 23 έως 25 βαθμών Κελσίου το μεσημέρι. Εκτός από τις καιρικές συνθήκες, υπάρχει και ο παράγοντας του υψομέτρου στην Πόλη του Μεξικού. Εξαιτίας αυτού, υπάρχει λιγότερο οξυγόνο, κάτι που επιταχύνει την κόπωση και κάνει πιο δύσκολα τα επαναλαμβανόμενα υψηλής έντασης σπριντ για ποδοσφαιριστές που δεν έχουν προσαρμοστεί σε αυτές τις συνθήκες.

Το Μεξικό έχει παίξει τρεις από τους τέσσερις αγώνες του στο Μουντιάλ 2026 στο Azteca. Ο προπονητής της Αγγλίας, Τόμας Τούχελ, έχει ήδη αναγνωρίσει ότι οι γηπεδούχοι έχουν «τεράστιο πλεονέκτημα», λόγω του υψομέτρου, λέγοντας ότι η ομάδα του δεν έχει αρκετό χρόνο για να προσαρμοστεί σε αυτό.

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Όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο αλλαγής της ώρας έναρξης, ο Άγγλος επιθετικός Μάρκους Ράσφορντ δήλωσε ότι η ομάδα θα είναι έτοιμη όποιες κι αν είναι οι συνθήκες. «Για εμάς είναι το ίδιο, ξέρετε, ο τρόπος που προετοιμαζόμαστε για το παιχνίδι», είπε.

«Πρέπει να παραμείνει ίδιος. Πρέπει να είμαστε συγκεντρωμένοι, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε, και αυτό είναι μία από τις δυνάμεις της ομάδας. Είμαστε έτοιμοι για όποιες προκλήσεις προκύψουν, οπότε… προφανώς δεν είναι ιδανικό, αλλά επίσης δεν έχει σημασία», συμπλήρωσε.

«Δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι θα είμαστε έτοιμοι ανεξάρτητα από την ώρα, πιθανότατα και νωρίτερα είναι καλύτερα, γιατί θέλεις να παίξεις. Οπότε, ναι, ανυπομονούμε για όποια ώρα κι αν είναι, και θα είμαστε έτοιμοι», είπε από την πλευρά του ο Μόργκαν Ρότζερς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ Reuters