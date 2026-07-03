Επεισοδιακή ήταν η προετοιμασία της Αιγύπτου λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Αυστραλία για τη φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Ένταση επικράτησε στο ξενοδοχείο της εθνικής Αιγύπτου στο Ντάλας ανάμεσα σε μέλη της αποστολής και την αστυνομία, λίγες ώρες πριν την αναμέτρηση με την Αυστραλία για την φάση των «32» του Μουντιάλ 2026.

Όπως φαίνεται στο βίντεο που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, ένα παιδί βρίσκεται στο ξενοδοχείο και φωτογραφίζεται με έναν παίκτη της Αιγύπτου. Στη συνέχεια, αστυνομικός φέρεται να εμπόδισε το παιδί και να το απώθησε, με αποτέλεσμα να σπάσει το κινητό του τηλέφωνο.

Το περιστατικό προκάλεσε την έντονη αντίδραση των ανθρώπων της αιγυπτιακής αποστολής, οι οποίοι διαμαρτυρήθηκαν για τη συμπεριφορά των αστυνομικών. Η κατάσταση γρήγορα κλιμακώθηκε, με αποτέλεσμα να σημειωθεί έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα σε μέλη της αποστολής, προσωπικό ασφαλείας και αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Ο επικεφαλής της εθνικής Αιγύπτου, Ιμπραήμ Χασάν, χαρακτήρισε τη μεταχείριση προς το παιδί «απολύτως απαράδεκτη».

{https://x.com/AJE_Sport/status/2072958863087997295}

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Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τις αμερικανικές αρχές για το περιστατικό, ενώ οι πληροφορίες βασίζονται σε βίντεο και μαρτυρίες που έχουν δημοσιοποιηθεί.