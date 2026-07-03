Οι ώρες και τα κανάλια των τριών τελευταίων αναμετρήσεων της φάσης των «32» του Μουντιάλ 2026.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η φάση των «32» του Μουντιάλ 2026, με τρία τελευταία «εισιτήρια» να απομένουν για την επόμενη νοκ αουτ φάση της διοργάνωσης.

Στις 21:00, η Αυστραλία κοντράρεται με την Αίγυπτο. Τα «Καγκουρό» προκρίθηκαν ως δεύτεροι στον όμιλό τους, κερδίζοντας 2-0 την Τουρκία, ενώ έφεραν ισοπαλία με την Παραγουάη και γνώρισαν την ήττα από τις ΗΠΑ. Από την άλλη η Αίγυπτος είναι θεωρητικά το φαβορί της αναμέτρησης, ακόμη και αν η συμμετοχή του Μο Σαλάχ παραμένει αμφίβολη.

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Τα ξημερώματα του Σαββάτου, στη 01:00, η Αργεντινή αντιμετωπίζει την ευχάριστη έκπληξη της διοργάνωσης, το Πράσινο Ακρωτήρι. Ο Λιονέλ Μέσι και η «παρέα» του είναι το αδιαμφισβήτητο φαβορί απέναντι στο νεοφώτιστο σε Παγκόσμια Κύπελλα Πράσινο Ακρωτήρι, το οποίο προκρίθηκε δεύτερο σε έναν πολύ απαιτητικό όμιλο απέναντι σε Ισπανία, Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία με τρεις ισοπαλίες.

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Η φάση των «32» ολοκληρώνεται με την αναμέτρησης της Κολομβίας απέναντι στην Γκάνα. Η Κολομβία παρουσίασε εκπληκτική εικόνα στον όμιλο με δύο νίκες απέναντι σε Ουζμπεκιστάν και Κονγκό και μία ισοπαλία κόντρα στην Πορτογαλία. Οι Λατινοαμερικανοί έχουν τον πρώτο λόγο για την πρόκριση εναντίον της Γκάνας, η οποία προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες Τρίτες.

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Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

03/07 21:00 Αυστραλία - Αίγυπτος (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

04/07 01:00 Αργεντινή - Πράσινο Ακρωτήριο (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

04/07 04:30 Κολομβία - Γκάνα (ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ)

Το ταμπλό μέχρι τον τελικό

Πίνακας από The Athletic