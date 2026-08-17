Η Πνινάτ Γιανάι, Ισραηλινή δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, αναλαμβάνει τη διπλωματική εκπροσώπηση του Ισραήλ στην Αθήνα έχοντας πολυετή εμπειρία στους τομείς του δικαίου, των επιχειρήσεων, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας.

Στην Αθήνα έφτασε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι (Pninat Yanai), προκειμένου να αναλάβει επισήμως τα καθήκοντά της, διαδεχόμενη τον Νόαμ Κατς.

Η Πνινάτ Γιανάι, Ισραηλινή δικηγόρος, στρατηγική σύμβουλος και αναλύτρια διεθνών σχέσεων, αναλαμβάνει τη διπλωματική εκπροσώπηση του Ισραήλ στην Αθήνα έχοντας πολυετή εμπειρία στους τομείς του δικαίου, των επιχειρήσεων, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας.

Είναι κάτοχος πτυχίου Νομικής από το Πανεπιστήμιο Bar-Ilan, ενώ πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Δημόσιο και Διεθνές Δίκαιο μέσω του Πανεπιστημίου του Τελ Αβίβ, σε συνεργασία με το Northwestern University του Σικάγο. Στη δικηγορική της σταδιοδρομία έχει ασχοληθεί με σύνθετες υποθέσεις ποινικού δικαίου και ιδιαίτερα οικονομικού εγκλήματος, εκπροσωπώντας πελάτες σε υποθέσεις υψηλού ενδιαφέροντος ενώπιον ισραηλινών δικαστηρίων.

Παράλληλα, είχε αναπτύξει έντονη κοινωνική δραστηριότητα, ιδρύοντας στη δικηγορική της εταιρεία τμήμα δωρεάν νομικής συνδρομής για πολίτες με περιορισμένη πρόσβαση σε νομικές υπηρεσίες, καθώς και για γυναίκες που είχαν υποστεί σεξουαλική κακοποίηση.

Από το 2012 έως το 2020 εκπροσώπησε μεγάλες ισραηλινές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, της κυβερνοασφάλειας, της εσωτερικής ασφάλειας και της ενέργειας, με ιδιαίτερη δραστηριότητα στην Αφρική. Στο πλαίσιο αυτό ανέπτυξε επαφές με προέδρους, υπουργούς και υψηλόβαθμους κυβερνητικούς αξιωματούχους, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε εταιρεία στρατηγικών συμβούλων, παρέχοντας υπηρεσίες σε θέματα διαχείρισης κρίσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης, κυβερνητικών σχέσεων, στρατηγικής επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων.

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Η νέα πρέσβης είναι παράλληλα γνωστή στο ισραηλινό κοινό από την παρουσία της στα μέσα ενημέρωσης ως πολιτική, αμυντική και νομική αναλύτρια. Είναι δημιουργός και παρουσιάστρια της εκπομπής «The Main Issue with Adv. Pninat Yanay», ενώ έχει δραστηριοποιηθεί ως αρθρογράφος και παρουσιάστρια podcast στην εφημερίδα Maariv.

Μετά τις επιθέσεις της 7ης Οκτωβρίου 2023 ίδρυσε την ψηφιακή πλατφόρμα LOVE ISRAEL, με αντικείμενο την ενημέρωση και τη δημόσια διπλωματία. Η πλατφόρμα απευθύνεται, μεταξύ άλλων, σε διεθνείς αξιωματούχους, διπλωμάτες και δημοσιογράφους, παρέχοντας πληροφορίες και μαρτυρίες επιζώντων.

Στο ενεργητικό της περιλαμβάνεται και φιλανθρωπική δράση. Έχει ιδρύσει τη μη κυβερνητική οργάνωση «Children of Israel for the Children of Africa», μέσω της οποίας συγκεντρώθηκαν πόροι για την κατασκευή κατοικιών για ορφανοτροφεία στη Δυτική Αφρική, ενώ έχει συμμετάσχει και στην ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά στην Αφρική.

Την Πνινάτ Γιανάι διόρισε στη θέση της πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα ο υπουργός Εξωτερικών της χώρας, Γκίντεον Σάαρ. Η ανάληψη των καθηκόντων της τοποθετείται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δύο χώρες επιδιώκουν περαιτέρω ανάπτυξη της στρατηγικής τους συνεργασίας σε τομείς όπως η άμυνα, η ενέργεια, οι επενδύσεις, ο τουρισμός, η καινοτομία, ο πολιτισμός και η ακαδημαϊκή συνεργασία.

Με αφορμή την άφιξή της στην Αθήνα, η νέα πρέσβης εξέφρασε τον ενθουσιασμό της για την ανάληψη των καθηκόντων της, κάνοντας λόγο για «βαθιά φιλία» μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ και χαρακτηρίζοντας την Ελλάδα βασικό εταίρο του Ισραήλ στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ίδια έθεσε ως προτεραιότητα την περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων, αλλά και την απευθείας επικοινωνία με την ελληνική κοινωνία. «Θεωρώ ότι ο ρόλος μου αποτελεί ευκαιρία να απευθυνθώ άμεσα στην ελληνική κοινωνία και το ελληνικό κοινό, αναδεικνύοντας τους πολλούς ανθρώπινους δεσμούς που ενώνουν τις δύο χώρες μας και οδηγώντας τις σχέσεις μας σε νέα επίπεδα», ανέφερε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο ζήτημα της ενημέρωσης γύρω από το Ισραήλ, δηλώνοντας ότι σκοπεύει να αντιμετωπίσει όσα χαρακτηρίζει ψευδείς ειδήσεις. «Ως δικηγόρος που πάντοτε υπερασπιζόταν την αλήθεια, σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η υπόθεση του 1998

Σύμφωνα με το BBC το όνομα της Πνινάτ Γιανάι είχε βρεθεί το 1998 στο επίκεντρο της υπόθεσης του Ισραηλινού επιχειρηματία Ναχούμ Μανμπάρ, ο οποίος είχε καταδικαστεί για συναλλαγές με το Ιράν που συνδέονταν με υλικά και εξοπλισμό για την παραγωγή χημικών όπλων.

Η Γιανάι, η οποία συμμετείχε στη νομική ομάδα του Μανμπάρ, είχε προηγουμένως εργαστεί ως ασκούμενη στο γραφείο του δικαστή Άμνον Στράσνοβ, ο οποίος προήδρευε στη δίκη. Μετά την καταδίκη του Μανμπάρ, η υπεράσπιση είχε διατυπώσει καταγγελίες περί προσωπικής σχέσης μεταξύ της Γιανάι και του Στράσνοβ, καθώς και περί ενδεχόμενης ανταλλαγής πληροφοριών για την υπόθεση. Και οι δύο είχαν αρνηθεί τις καταγγελίες.

Στην υπόθεση είχε εμπλακεί και το όνομα του τότε πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Γιανάι γνώριζε τον Σάι Μπαζάκ, εκπρόσωπο του πρωθυπουργικού γραφείου, ενώ είχε διατυπωθεί ο ισχυρισμός ότι μέσω αυτής της επαφής υπήρχε πληροφόρηση σχετικά με πιθανή επικοινωνία του Νετανιάχου με τον δικαστή. Η Γιανάι το είχε διαψεύσει, ενώ τόσο το γραφείο του πρωθυπουργού όσο και ο Στράσνοβ είχαν αρνηθεί ότι είχε υπάρξει τέτοια επικοινωνία.

Ο Νετανιάχου είχε προκαλέσει παράλληλα αντιδράσεις με δημόσιες δηλώσεις του υπέρ της αυστηρής τιμωρίας του Μανμπάρ, ενώ η διαδικασία για την επιβολή της ποινής δεν είχε ακόμη ολοκληρωθεί.

Οι καταγγελίες είχαν διερευνηθεί από τις ισραηλινές αρχές. Η έρευνα δεν είχε οδηγήσει σε δίωξη της Γιανάι, ενώ δεν είχαν τεκμηριωθεί οι ισχυρισμοί περί αθέμιτης επικοινωνίας του δικαστή με το πρωθυπουργικό γραφείο.

Η δίκη Νετανιάχου

Η Πνινάτ Γιανάι είχε τοποθετηθεί δημόσια το 2025 για τη δικαστική υπόθεση του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις για τον τρόπο με τον οποίο εξελισσόταν η διαδικασία.

Τον Φεβρουάριο του 2025, η Γιανάι παρακολούθησε μέρος της δίκης του Νετανιάχου και στη συνέχεια μίλησε στο ισραηλινό Arutz Sheva για όσα είχε παρακολουθήσει στην αίθουσα του δικαστηρίου. Από τη δική της νομική οπτική, άσκησε έντονη κριτική στην εισαγγελία και υποστήριξε ότι η εξέλιξη της υπόθεσης δημιουργούσε εικόνα αδικίας εις βάρος του πρωθυπουργού.

Η Γιανάι εμφανίστηκε ιδιαίτερα επικριτική ως προς τη συνέχιση της διαδικασίας, εκτιμώντας ότι, πέρα από τις νομικές παραμέτρους, υπεισέρχονταν και παράγοντες που σχετίζονταν, όπως ανέφερε, με «εγωισμό και συναισθηματισμούς». Οι δηλώσεις αυτές αποτέλεσαν τη δική της αξιολόγηση της υπόθεσης και εντάχθηκαν στην ευρύτερη δημόσια αντιπαράθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη στο Ισραήλ γύρω από τη δίκη Νετανιάχου.

Πέρυσι τον Αύγουστο, η Γιανάι τοποθετήθηκε και σε άλλη υπόθεση που συνδεόταν με το περιβάλλον του Ισραηλινού πρωθυπουργού. Επέκρινε την καταγγελία που είχε υποβάλει το Κίνημα για την Ποιότητα της Διακυβέρνησης στο Ισραήλ κατά του δικαστή Μεναχέμ Μιζράχι, μετά από απόφασή του σχετικά με τον Γιονάταν Ούριχ, σύμβουλο του Νετανιάχου. Σε εκείνη την τοποθετησή της, η Γιανάι χαρακτήρισε την κίνηση «τέλος της δημοκρατίας» και υποστήριξε ότι η άσκηση πίεσης σε δικαστικό λειτουργό εξαιτίας μιας απόφασής του εγείρει ζήτημα προστασίας της δικαστικής ανεξαρτησίας.