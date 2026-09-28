Από τι γλυτώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η Χαριλάου Τρικούπη αν το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν βγει τρίτο!

Μια πολύ μικρή άνοδο στις τελευταίες δημοσκοπήσεις για το ΠΑΣΟΚ και μια μικρή πτώση για την ΕΛΑΣ, χωρίς να θέτει εν αμφιβόλω τον κάτοχο της δεύτερης και της τρίτης θέσης, οδηγεί τη Χαριλάου Τρικούπη σχεδόν σε ...θριαμβολογίες! Κυρίως όμως την οδηγεί στην ένταση ενός ιδιότυπου «διμέτωπου αγώνα» κατά ΝΔ και ΕΛΑΣ, ταυτίζοντας τους Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Έναν «διμέτωπο» δηλαδή που στο τέλος καταλήγει να είναι μονομέτωπος κατά της ΕΛΑΣ κάτι που αντικειμενικά λειτουργεί υπέρ του Μαξίμου.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είναι αφελής για να μην κατανοεί ότι η στρατηγική αυτή είναι εξ αντικειμένου υποβοηθητική στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο ίδιος γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως ο στόχος «πρώτη θέση για το ΠΑΣΟΚ στις εκλογές έστω και με μια ψήφο διαφορά» δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν υπάρχει καμία περίπτωση να επιτευχθεί μέσα σε έξι έως οκτώ το πολύ μήνες που θα στηθούν οι κάλπες, ακόμα και αν υπάρχουν έκτακτες εξελίξεις. Ο πραγματικός στόχος που έχει η ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη είναι το «πριόνισμα» του Αλέξη Τσίπρα προκειμένου «να βγει το ΠΑΣΟΚ δεύτερο κόμμα έστω και με μια ψήφο διαφορά».

Από τι όμως θα ...γλυτώσει ο Νίκος Ανδρουλάκης αν το ΠΑΣΟΚ βγει δεύτερο κόμμα στις προσεχείς εκλογές;

Πρώτον, από το να δεχθεί πρόταση από τον Κυριάκο Μητσοτάκη για συγκυβέρνηση με τη ΝΔ, καθώς αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα -και δύσκολα θα διαφανεί. Αποτελεί κανόνα βλέπετε πως το πρώτο κόμμα δεν καταθέτει πρόταση στην αξιωματική αντιπολίτευση για συμμετοχή σε κυβέρνηση συνεργασίας καθώς το δεύτερο κόμμα αποτελεί τον εν δυνάμει νικητή στις μετέπειτα εκλογές. Μια πρόταση συνεργασίας που θεωρείται βέβαιον ότι θα κατατεθεί από τον Κ. Μητσοτάκη αν το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί τρίτο κόμμα.

Δεύτερον, θα αποφύγει τον αμφίπλευρο διεμβολισμό που είναι βέβαιο ότι θα υποστεί αν είναι τρίτο κόμμα. Σε μια τέτοια περίπτωση η ΝΔ θα πιέσει το ΠΑΣΟΚ είτε για να πετύχει στις δεύτερες εκλογές την αυτοδυναμία είτε προκειμένου να διαμορφώσει καλύτερους υπέρ της συσχετισμούς για τη διαμόρφωση κυβέρνηση συνεργασίας προ πάντων με πρωθυπουργό τον αρχηγό της. Ταυτόχρονα πίεση θα δεχθεί και από την ΕΛΑΣ ως δεύτερο κόμμα.

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Αντιθέτως αν το ΠΑΣΟΚ είναι δεύτερο κόμμα θα πιέσει το ίδιο προς τα αριστερά του και δεν θα έχει απώλειες προς τα δεξιά του.

Τρίτον, σε περίπτωση που το ΠΑΣΟΚ θα αναδειχθεί τρίτο κόμμα στις εκλογές θεωρείται βέβαιον ότι θα τεθεί θέμα ηγεσίας στο κόμμα. Θα πρόκειται για μια μεγάλη ήττα, στρατηγικής σημασίας: Γιατί στόχος ήταν η πρώτη θέση, γιατί η ΕΛΑΣ θα έχει αναδειχθεί ως ο αντίπαλος πόλος της ΝΔ, αλλά και γιατί οι «δελφίνοι» του κόμματος θα θεωρηθούν συνυπεύθυνοι με την ηγεσία αφού προεκλογικά δεν έθεσαν κανένα θέμα ως προς τη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη αλλά και για την ηγεσία. Το ΠΑΣΟΚ, που αναδείχτηκε αξιωματική αντιπολίτευση λόγω της κρίσης και των διασπάσεων του ΣΥΡΙΖΑ, θα περιοριστεί στο ρόλο «κόμματος Γκένσερ», σε ένα δηλαδή κόμμα που θα αποτελεί συμπλήρωμα κυβερνήσεων για όσο διάστημα δεν επιστρέψει ο παλαιός ισχυρός δικομματισμός. Για πολλούς μάλιστα ο Ν. Ανδρουλάκης σε περίπτωση το ΠΑΣΟΚ αναδειχθεί τρίτο κόμμα το επικρατέστερο σενάριο είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ να υποβάλλει την παραίτησή του και να συνδιαμορφώσει το χρονολόγιο της διαδοχής του. Αν βεβαίως βγει δεύτερο κόμμα θα είναι ο απόλυτος κυρίαρχος στο ΠΑΣΟΚ.

Τι πιθανότητες έχει να είναι δεύτερο κόμμα το ΠΑΣΟΚ; Θεωρητικά πάντα έχει, αλλά ακόμα και οι θετικές για τη Χαριλάου Τρικούπη τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν δείχνουν αυτό ως την πιθανότερη εξέλιξη...

(Το κείμενο γράφτηκε για την εφημερίδα «Απογευματινή» της Δευτέρας)