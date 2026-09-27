«Δεν χρειάζεται πολιτικούς που θεωρούν ότι τους χρωστά η χώρα, αλλά χρειάζεται εργάτες που νιώθουν το χρέος να προσφέρουν στη χώρα».

Μιλώντας στην εκπομπή «MEGA Σαββατοκύριακο» ο Εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, αναφέρθηκε στο δυσβάστακτο ενεργειακό κόστος για τα νοικοκυριά.

«500 εκατομμύρια επιπλέον κοστίζει πια στα νοικοκυριά τον μήνα η ενεργειακή κρίση. 6,5 δισεκατομμύρια είναι ΦΠΑ και ΕΦΚ τον χρόνο. Δεν λέει κανείς να καταργηθεί ο ΕΦΚ και να μην υπάρχει. Η Νέα Δημοκρατία απαντά στις προτάσεις με λαϊκισμό. Υπάρχουν όμως συγκεκριμένα κατώτατα όρια και πρέπει αν υπάρξουν παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, στο πετρέλαιο θέρμανσης 2,1 λεπτά/λίτρο είναι το ευρωπαϊκό κατώφλι, εμείς έχουμε 28 λεπτά/λίτρο. Ντίζελ κίνησης 33 λεπτά/λίτρου το ευρωπαϊκό κατώφλι, 41 λεπτά/λίτρο εμείς. Αμόλυβδη βενζίνη 35,9 αλλά εδώ 70. Είναι πολύ μεγάλες οι αποκλίσεις. Πρέπει να υπάρξει άμεσα παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης», τόνισε εξηγώντας ότι το μέτρο θα μπορούσε να εφαρμοστεί για ένα διάστημα 4- 5 μηνών και να εξετάσουμε πως αποδίδει.

«Το να αφήνουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις να πληρώνουν μόνοι όλο το κόστος, να έχουμε λουκέτα σε επιχειρήσεις, δεν είναι λύση να είσαι ως κυβέρνηση θεατής», συμπλήρωσε.

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Επιπλέον επισήμανε την κυβερνητική διγλωσσία που «πριν μερικές μέρες επιχειρηματολογούσε ότι χωρίς ειδική άδεια δεν γίνεται παρέμβαση στον ΕΦΚ αλλά τώρα το αναιρεί λέγοντας πως γίνεται χωρίς ειδική άδεια αλλά καλό είναι να πάρουμε μια εξαίρεση ως προς τις δημοσιονομικές δαπάνες».

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«Η φορολόγηση των υπερκερδών είναι για εμάς στο τραπέζι ως μόνιμος μηχανισμός. Προφανώς, δεν δίνει σήμερα λεφτά, οπότε δεν αρκεί μόνο του ως μέτρο αλλά πρέπει να υπάρχει», ανέφερε συμπληρωματικά ο Εκπρόσωπος Τύπου.

Σχολιάζοντας σειρά αλαζονικών δηλώσεων υπουργών και κυβερνητικών στελεχών, ο κ. Τσουκαλάς σημείωσε πως «η Νέα Δημοκρατία βλέπει δύο Ελλάδες: μία Ελλάδα μειοψηφίας – το 25%, που ζουν καλύτερα- σε αυτήν απευθύνεται μόνο. Δεν είναι μόνο ο κ. Θεοχάρης. Είναι ο κ. Κουλκουδίνας που είπε "όποιος δεν έχει 10 ευρώ, ας πάρει μέσα μαζικής μεταφοράς". Είναι ο κ. Γεωργιάδης που δηλώνει ότι ζούμε σε μια χώρα με συγκλονιστική ευημερία. Εδώ, λοιπόν, έχουμε μια απίστευτη αλαζονεία.

Τον Πρωθυπουργό, που ως άλλος "Λουδοβίκος" δεν ξέρει τι συμβαίνει στην κοινωνία, δεν τον νοιάζει και είναι μακριά από τις ανάγκες της. Μια κυβέρνηση που ενοχοποιεί όποιον δεν ζει καλά, ότι φταίει ο ίδιος».

Τέλος, ως προς τα πολιτικά δεδομένα επανέλαβε ότι «ο μόνος δρόμος για να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία είναι με το ΠΑΣΟΚ πρώτο κόμμα. Ή ΠΑΣΟΚ και προοδευτική κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή Νέα Δημοκρατία με Βελόπουλο και Σαμαρά».

Ως προς τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις εκτίμησε ότι η αύξηση των ποσοστών του ΠΑΣΟΚ που καταγράφηκε, αποδεικνύει ότι «στη ΔΕΘ το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε το πιο ριζικά αντιπαραθετικό και συνάμα ρεαλιστικό και αξιόπιστο πρόγραμμα απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι ένα πρόγραμμα για να είναι ένα εναλλακτικό σχέδιο διακυβέρνησης πρέπει να προτείνει μια άλλη κατεύθυνση για τη χώρα σε σχέση με την Νέα Δημοκρατία».

Και πρόσθεσε για τα διλήμματα «Μητσοτάκης ή χάος» και «ή εμείς ή κανείς»: «η χώρα έχει έναν "Λουδοβίκο", δεν χρειάζεται άλλον. Δεν χρειάζεται πολιτικούς που να θεωρούν ότι τους χρωστάει η χώρα. Χρειάζεται εργάτες που νιώθουν ότι χρωστάνε στη χώρα και πρέπει να τη βοηθήσουν».