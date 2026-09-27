Τι αναφέρει το δημοσίευμα.

Κεντρικό θέμα στο Politico είναι την Κυριακή 27/9 ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη και η κουβέντα που έχει ανοίξει σχετικά με τον κλάδο της αναζωογόνησης και της ευεξίας στην Ελλάδα. «Ο αιφνίδιος θάνατος ενός δημοφιλούς τραγουδιστή έχει εντείνει τις πιέσεις προς την ελληνική κυβέρνηση ώστε να αναλάβει δράση απέναντι στην επικερδή, αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκώς ρυθμιζόμενη, βιομηχανία αναζωογόνησης και ευεξίας της χώρας.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, 54 ετών, πέθανε από καρδιακή προσβολή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ενώ υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση — μια ιατρική διαδικασία που χρησιμοποιείται συνήθως για την αντιμετώπιση αυτοάνοσων νοσημάτων, αλλά προσφέρεται από κλινικές ευεξίας ως θεραπεία πλήρους «αποτοξίνωσης» του οργανισμού με στόχο την αύξηση του προσδόκιμου ζωής.

Η θεραπεία πραγματοποιήθηκε σε ιδιωτική κλινική στο κέντρο της Αθήνας, η οποία, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, δεν διέθετε άδεια για τη συγκεκριμένη διαδικασία» αναφέρει αρχικά το δημοσίευμα για να προσθέσει:

«Μετά τον θάνατο του τραγουδιστή, ο ταχέως αναπτυσσόμενος κλάδος ευεξίας στην Ελλάδα έχει βρεθεί υπό έντονο έλεγχο. Ειδικοί στον χώρο της υγείας, ιατρικοί σύλλογοι και κόμματα της ελληνικής αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι στον κλάδο δραστηριοποιούνται πολλές ανεπαρκώς ελεγχόμενες κλινικές, οι οποίες προσφέρουν αμφιλεγόμενες ιατρικές θεραπείες, όπως ορμονική εξισορρόπηση, προγράμματα αποτοξίνωσης, ολιστικές θεραπείες και σαμανικές πρακτικές. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει εντοπίσει τις τελευταίες ημέρες σειρά φερόμενων παραβάσεων στον συγκεκριμένο χώρο. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κέντρα αισθητικής που πραγματοποιούσαν μεταμοσχεύσεις μαλλιών χωρίς την παρουσία δερματολόγου, καθώς και τράπεζες βλαστοκυττάρων που λειτουργούσαν χωρίς άδεια.

Έχουν επίσης υπάρξει αναφορές για γιατρούς που φέρονται να εξέδιδαν ηλεκτρονικές συνταγές χωρίς να έχουν προηγουμένως εξετάσει τους ασθενείς, καθώς και για κλινικές που λειτουργούσαν χωρίς την παρουσία γιατρού».

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Το «χαμένο» 87λεπτο

«Οι λεπτομέρειες γύρω από τον θάνατο του Μαζωνάκη έχουν προκαλέσει σοκ στη χώρα. Στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τις δικαστικές αρχές δείχνουν ένα ανεξήγητο κενό 87 λεπτών μεταξύ της στιγμής που ο τραγουδιστής έχασε τις αισθήσεις του και της κλήσης στις υπηρεσίες επείγουσας ιατρικής βοήθειας, σύμφωνα με καταθέσεις που έχουν συλλέξει δικαστικοί και αστυνομικοί αξιωματούχοι.

Παράλληλα, οι Αρχές διαπίστωσαν ότι μέλη του προσωπικού της κλινικής όπου πέθανε είχαν πραγματοποιήσει αναζητήσεις στο διαδίκτυο για μεθόδους επείγουσας ανάνηψης. Η κλινική, η οποία βρίσκεται σε ακριβή περιοχή του κέντρου της Αθήνας, έχει ιστορικό παραβάσεων, σύμφωνα με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών (ΙΣΑ), ο οποίος έχει πραγματοποιήσει επιτόπιους ελέγχους και στο παρελθόν είχε επιβάλει πρόστιμο. Οι δύο γιατροί που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης αντιμετωπίζουν πλέον ποινικές κατηγορίες, μεταξύ των οποίων και ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ένας από τους γιατρούς που βρίσκονται στο επίκεντρο της υπόθεσης, υποστηρίζει ότι δεν είχε άμεση εμπλοκή στην ιατρική διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο τραγουδιστής, καθώς ο Μαζωνάκης ήταν ασθενής της συζύγου του. Η σύζυγός του, Ιωάννα Γάκα, υποστηρίζει ότι ενήργησε ακολουθώντας όλα τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Οι εισαγγελικές αρχές έχουν διατάξει έρευνα και για ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν ο Σύλλογος πραγματοποίησε σωστά τους προβλεπόμενους ελέγχους, παρακολουθούσε τις ιατρικές άδειες και χειρίστηκε κατάλληλα τις σχετικές καταγγελίες.

Το σκάνδαλο προκαλεί πολιτικά προβλήματα στην κυβερνώσα Νέα Δημοκρατία, η οποία κατηγορείται από την αντιπολίτευση και ειδικούς στον χώρο της υγείας ότι έκανε τα στραβά μάτια στη σκοτεινή πλευρά του ελληνικού κλάδου ευεξίας.

Μετά την ανάληψη της εξουσίας το 2023, η κυβέρνηση κατάργησε το ΣΕΥΥΠ, το εξειδικευμένο σώμα επιθεωρητών Υγείας, με αποτέλεσμα η αρμοδιότητα για την εποπτεία να μοιραστεί μεταξύ των κατά τόπους ιατρικών συλλόγων και της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

«Επτά χρόνια αργότερα, το αποτέλεσμα είναι ένα τεράστιο κενό εποπτείας. Οι υπηρεσίες υγείας λειτουργούν χωρίς συστηματικό έλεγχο», ανέφερε σε ανακοίνωσή του το αριστερό κόμμα Elas.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε αρχικά ότι «δεν θα ήταν αντίθετος» στην επανασύσταση του ΣΕΥΥΠ, προτού αλλάξει στάση λίγες ημέρες αργότερα.

Ο υπουργός Υγείας έχει επίσης κατηγορηθεί από κόμματα της αντιπολίτευσης ότι προωθούσε ιατρική παραπληροφόρηση και αμφιλεγόμενες πρακτικές.

Όταν εργαζόταν σε τηλεοπτικό κανάλι πωλήσεων στην ελληνική τηλεόραση στα τέλη της δεκαετίας του 2010, είχε προωθήσει «νανοβιονικά γιλέκα», υποστηρίζοντας ότι «όλος ο πόνος εξαφανίζεται» μετά από λίγες ημέρες χρήσης.

Ο υπουργός ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη ότι αυτό ήταν «ένα λάθος του παρελθόντος» και ότι τα προϊόντα είχαν επιλεγεί αποκλειστικά για εμπορικούς λόγους.

Κατά τη διάρκεια της θητείας του στο υπουργείο Υγείας, ο Γεωργιάδης έχει προωθήσει επανειλημμένα ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

Πέρυσι επισκέφθηκε κλινική μακροζωίας στην Αττική και έχει ζητήσει επενδύσεις στον ελληνικό κλάδο υγείας, με στόχο την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος από τη Μέση Ανατολή.

Έχει επίσης αναφερθεί σε συνεντεύξεις στις αντιγηραντικές κρέμες, στη μεταμόσχευση μαλλιών και στις υπηρεσίες botox που έχει χρησιμοποιήσει ο ίδιος.

Απαντώντας στις αυξανόμενες αντιδράσεις για τη βιομηχανία ευεξίας μετά τον θάνατο του Μαζωνάκη, ο Γεωργιάδης ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής με στόχο τη δημιουργία ενός σαφούς θεσμικού πλαισίου για τις υπηρεσίες μακροζωίας, την αναγεννητική ιατρική και τις συναφείς ιατρικές πράξεις.

«Δεν πρόκειται να απαγορεύσω τη μακροζωία στην Ελλάδα», δήλωσε στην ΕΡΤ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα ιατρικών υπηρεσιών διεθνώς και ότι αντίστοιχες υπηρεσίες αναπτύσσονται σε χώρες όπως η Γερμανία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και η Τουρκία.

Ο Ηλίας Μόσιαλος, διευθυντής του LSE Health, ενός κορυφαίου διεθνούς διεπιστημονικού ερευνητικού κέντρου, σημειώνει ότι η Ελλάδα βρισκόταν κάποτε μπροστά από τις εξελίξεις όσον αφορά την υγειονομική περίθαλψη και την ιατρική πρακτική.

Στο πλαίσιο των μεταρρυθμίσεων των προγραμμάτων διάσωσης το 2010-2011 επιβλήθηκε η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, καθιστώντας την Ελλάδα πρωτοπόρο με βάση τα ευρωπαϊκά δεδομένα της εποχής.

«Όμως το σύστημα σταμάτησε εκεί. Οι φάκελοι των ασθενών δεν ακολούθησαν και η ψηφιακή υποδομή, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά ενός σύγχρονου συστήματος υγείας, έμεινε ημιτελής», δήλωσε ο Μόσιαλος στο Politico. «Λείπουν τα βασικά: δεν υπάρχει συστηματικός ποιοτικός έλεγχος των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι ασθενείς, ούτε σχεδιασμός για τις ειδικότητες και τις δεξιότητες που θα χρειαστεί η χώρα σε δέκα χρόνια, σε έναν πληθυσμό που ταυτόχρονα γερνά και συρρικνώνεται», πρόσθεσε.

Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει καλέσει το υπουργείο Υγείας να εφαρμόσει αυστηρότερα τη νομοθεσία, ώστε να προστατευθεί το κοινό από παραπλανητικές διαφημίσεις σχετικά με ιατρικές πράξεις, θεραπείες και υπηρεσίες υγείας. Την περασμένη εβδομάδα, ο Γεωργιάδης υποσχέθηκε μια νέα αρχή όσον αφορά τη ρύθμιση του συγκεκριμένου πεδίου και παρουσίασε σχέδιο για τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης με στόχο την παρακολούθηση των αναρτήσεων και των διαφημίσεων γιατρών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκειμένου να εντοπίζονται πιθανές παραβιάσεις των κανόνων που διέπουν τις ιδιωτικές ιατρικές δομές. Το σύστημα ονομάστηκε «Medwatch».

«Το Medwatch και η εφαρμογή με τον κωδικό QR απαντούν σε ένα περιορισμένο ερώτημα: έχει μια κλινική άδεια και είναι ειλικρινής η διαφήμισή της;» δήλωσε ο Μόσιαλος. «Αυτά είναι εύλογα πράγματα που πρέπει να ελέγχονται, αλλά δεν λένε τίποτα για το αν η περίθαλψη που παρέχεται πίσω από την πόρτα είναι πραγματικά καλή. Η αδειοδότηση είναι το ελάχιστο επίπεδο. Η ποιότητα είναι διαφορετικό ζήτημα» καταλήγει το δημοσίευμα.