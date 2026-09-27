Η Ευρώπη παίζει μπάλα στην Interwetten! Όλα τα κορυφαία πρωταθλήματα με δυνατές αποδόσεις! 21+

Είναι, πιθανότατα, η πιο ταλαντούχα γενιά που είχε η Εθνική Ελλάδας εδώ και πολλά χρόνια. Και, ως τέτοια, αξίζει και οφείλει να συνδυάσει αυτό το ταλέντο με παρουσία σε μεγάλες διοργανώσεις και σπουδαίες νίκες.

Τέτοια πέτυχε στο Βελιγράδι το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα το βράδυ της Πέμπτης (24/09), έστω και αν χρειάστηκε να κάνει ανατροπή, σημειώνοντας μάλιστα το γκολ του «διπλού» στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Τάσο Δουβίκα.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μπήκε με το δεξί στην παρθενική της συμμετοχή στην League A του Nations League, στο πλαίσιο της οποίας δίνει το, θεωρητικά, πιο απαιτητικό της παιχνίδι στο Άουγκσμπουργκ (Κυριακή 27/09, 21:45) και κόντρα στην Γερμανία του Γιούργκεν Κλοπ.

Η Νάτσιοναλμαντσαφτ, τέσσερις φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια και τρεις φορές πρωταθλήτρια Ευρώπης, έμεινε στο 1-1 με την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, δεχόμενη την ισοφάριση στις καθυστερήσεις και ενώ βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο, αφού ο νέος προπονητής της κάνει πειράματα και δοκιμές, προκειμένου να καταλήξει στην ιδανική σύνθεση.

Η παρέα των Χρήστου Τζόλη, Κωνσταντίνου Καρέτσα και Μπάμπη Κωστούλα έχει τεράστιο κίνητρο για να δείξει καλό πρόσωπο κόντρα στα Πάντσερ και θα αντιμετωπίσει χωρίς άγχος την σπουδαία αναμέτρηση.

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Έχουμε και λέμε: Να σημειωθούν πάνω από 2,5 γκολ, να εκτελεστούν πάνω από 7,5 κόρνερ και να βρουν δίχτυα ο Καρίμ Αντεγέμι για λογαριασμό της Γερμανίας και ο Βαγγέλης Παυλίδης, η καριέρα του οποίου ξεκίνησε επί της ουσίας στην Γερμανία και θα έχει ξεχωριστό κίνητρο.

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