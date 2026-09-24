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68 ημέρες μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου επιστρέφει η δράση για τις εθνικές ομάδες στο ποδόσφαιρο και, 124 από την ημέρα που ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο Telekom Center, η Ευρωλίγκα κάνει και πάλι τζάμπολ!

«Καυτή» η τελευταία Πέμπτη (24/09) του Σεπτεμβρίου, όπου τρεις ελληνικές ομάδες φιλοδοξούν να κάνουν ποδαρικό με το δεξί. Στο Βελιγράδι (21:45), η Ελλάδα αντιμετωπίζει την Σερβία στην πρεμιέρα του δεύτερου ομίλου της League A του Nations League, κυνηγώντας τη νίκη που θα την βάλει με το «καλησπέρα» σε τροχιά παραμονής στην μεγάλη κατηγορία της διοργάνωσης, τον βασικό μεγάλο της στόχο ενόψει της αλλαγής φορμάτ στην διοργάνωση.

Νωρίτερα (21:15), ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Παρί στην επίσημη επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με στόχο την πρώτη του νίκη την σεζόν του comeback, ενώ ο Ολυμπιακός ψάχνει στην Βιτόρια και κόντρα στην Μπασκόνια (21:30) το «διπλό», στην σεζόν όπου με την σειρά του θα παλέψει για να υπερασπιστεί τα σκήπτρα του.

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