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Για όσους τυχόν δεν το καταλάβατε, η αγωνιστική σεζόν ξεκίνησε για τα καλά, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και στο μπάσκετ. Λίγες ημέρες πριν από το τζάμπολ της Ευρωλίγκας, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός δίνουν σημαντικές μάχες για να τεστάρουν την ετοιμότητά τους.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης αντιμετωπίζει την ισχυρή Φενέρμπαχτσε (Παρασκευή 18/09, 17:00), στον πρώτο ημιτελικό του Σούπερ Καπ της Ευρωλίγκας, με στόχο να βρεθεί σε έναν ακόμα τελικό, μέσα σε λίγους μήνες.

Ο επτάστερος, στην σεζόν της επιστροφής του θρυλικού Ζέλικο Ομπράντοβιτς, κάνει το δικό του ποδαρικό στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» με αντίπαλο την Μπουργκ (18/09, 21:15), ενώ λίγο νωρίτερα (17:30) θα αναμετρηθούν ο ανανεωμένος ΠΑΟΚ του Αντρέα Τρινκιέρι και η προηγούμενη ομάδα του «Ζοτς», η Παρτιζάν.

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Έχουμε και λέμε: Νίκη των πρωταθλητών Ευρώπης, Over 17,5 πόντοι του περυσινού MVP της κανονικής περιόδου Σάσα Βεζένκοφ, Over 2,5 τρίποντα από τον μονίμως «καυτό» Τάιλερ Ντόρσεϊ και Over 4,5 ριμπάουντ του αθόρυβου, αλλά πολύτιμου Ντόντα Χολ.

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