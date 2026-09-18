Η ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συμπληρωματικό εργαλείο, αλλά δεν μπορεί να υποκαταστήσει την κρατική εποπτεία.

Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για την παρουσίαση του MedWatch εξαπολύει ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ., θέτοντας στο επίκεντρο το ζήτημα των κρατικών ελέγχων στις δομές Υγείας και το κατά πόσο οι υφιστάμενοι μηχανισμοί είχαν τη δυνατότητα να εντοπίσουν εγκαίρως προβληματικές πρακτικές.

Η ΕΛ.Α.Σ. ζητά απαντήσεις για τους ελέγχους

Ο Τομέας Υγείας της ΕΛ.Α.Σ. υποστηρίζει ότι η παρουσίαση του MedWatch δεν απαντά στο βασικό ερώτημα γιατί οι υφιστάμενοι μηχανισμοί ελέγχου δεν είχαν εντοπίσει νωρίτερα προβλήματα που σήμερα καλείται να διερευνήσει η Πολιτεία. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να αποτελέσει ένα επιπλέον εργαλείο, δεν μπορεί όμως να υποκαταστήσει την αυτοψία, τον έλεγχο του εξοπλισμού και την ουσιαστική εποπτεία των δομών Υγείας.

Ειδικότερα τονίζεται ότι « σήμερα αναφέρθηκαν 231 περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας προς διερεύνηση. Το ζητούμενο πλέον είναι να υπάρξουν άμεσοι έλεγχοι και να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματά τους. Παράλληλα, ο Γιώργος Πατούλης έθεσε ένα απολύτως συγκεκριμένο ερώτημα: ποιος έδωσε το συγκεκριμένο μηχάνημα και ποιος το έλεγξε; Η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει ποιοι έλεγχοι είχαν πραγματοποιηθεί στη συγκεκριμένη δομή, τι είχαν διαπιστώσει και ποιος είχε την ευθύνη. Ερωτήματα δημιουργεί και το ζήτημα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας».

Ποιος τελικά ελέγχει και γιατί το υφιστάμενο σύστημα δεν επαρκεί;

Παράλληλα σημειώνεται ότι «όταν οι ελεγκτικές αρμοδιότητες έχουν μεταφερθεί στην ΕΑΔ και την ίδια στιγμή η κυβέρνηση μιλά για δημιουργία νέου ειδικού ελεγκτικού μηχανισμού στο Υπουργείο Υγείας, η κοινωνία δικαιούται να γνωρίζει: ποιος τελικά ελέγχει και γιατί το υφιστάμενο σύστημα δεν επαρκεί; Την ίδια ώρα, σύμφωνα με νέα στοιχεία και έγγραφα που ήρθαν στη δημοσιότητα, ο Θάνος Πλεύρης εμφανίζεται το 2012 ως ιδρυτικό μέλος και στην προσωρινή διοίκηση του «Ελληνικού Ιατρονομικού Συμβουλίου», μαζί με τους δύο γιατρούς. Το στοιχείο αυτό δεν αποτελεί από μόνο του απόδειξη γνώσης οποιασδήποτε παράνομης πράξης. Δημιουργεί όμως νέα ερωτήματα για το πότε και σε ποιο πλαίσιο υπήρχε η γνωριμία και απαιτεί σαφείς απαντήσεις.»

Οι πολίτες χρειάζονται πρόληψη, έλεγχο και λογοδοσία, όχι εξηγήσεις εκ των υστέρων

Κλείνοντας η ΕΛ.Α.Σ τονίζει ότι «Δεν είμαστε απέναντι στην τεχνολογία. Είμαστε απέναντι στην αντίληψη ότι ένα νέο λογισμικό μπορεί να υποκαταστήσει την ευθύνη του κράτους. Στην Υγεία δεν αρκεί να ανακαλύπτουμε τα προβλήματα αφού προκύψουν. Χρειάζεται ένα κράτος που γνωρίζει, ελέγχει και παρεμβαίνει εγκαίρως. Τέλος στη λογική «δεν γνωρίζαμε»