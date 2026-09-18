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«Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ανιδιοτέλεια. Στην ΕΛΑΣ όλα είναι στο φως! Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι», αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

«Στη δημοσιότητα είναι από σήμερα, Παρασκευή (18/9), η πλατφόρμα οικονομικής ενίσχυσης της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης», όπως ανακοίνωσε η Λεωφόρος Αμαλίας.

«Στο donations.myelas.gr, ο καθένας και η καθεμία μπορεί να ενισχύσει την προσπάθεια της ΕΛΑΣ. Η συνεισφορά, όσο μικρή κι αν είναι, στηρίζει τις παρεμβάσεις, τις δράσεις, τη συγκρότηση ενός ολοκληρωμένου κυβερνητικού προγράμματος. Έτσι παραμένουμε ανεξάρτητοι και λογοδοτούμε μόνο στον πολίτη.

Μάλιστα, σε μια πρωτοποριακή κίνηση στα ελληνικά πολιτικά χρονικά, δίνουμε τη δυνατότητα σε όποιον και όποια θέλει να δει το συνολικό ποσό δωρεών.

Η διαπλοκή απαιτεί πολλά από τους λίγους, εμείς αρκούμαστε στα λίγα από τους πολλούς.

Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια και την ανιδιοτέλεια.

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Στην ΕΛΑΣ όλα είναι στο φως!

Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Χατζηγιαννάκης: «Καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μας»

«Από τις 25 Ιουνίου η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη διατηρεί τραπεζικό λογαριασμό, στον οποίο ήδη χιλιάδες μέλη και φίλοι έχουν συνεισφέρει στην προσπάθειά μας», αναφέρει σε σχετική δήλωσή του ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής του κόμματος, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, και προσθέτει:

«Με τα χρήματα αυτά μπήκε το πρώτο θεμέλιο. Εκατοντάδες εθελοντές συνεισφέρουν στην προσπάθειά μας καθημερινά. Επιλέξαμε συνειδητά να μη στηριχτούμε σε κρατική χρηματοδότηση, να μη στηριχτούμε στο παλιό, να μη στηριχτούμε σε αδιαφανείς πηγές.

Από σήμερα στην πλατφόρμα myELAS, αλλά και στο site του κόμματος μας, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση για κάθε ευρώ που μπαίνει στα ταμεία μας. Εξασφαλίζουμε τη διαφάνεια.

Δεν θέλουμε πολλά από λίγους, αλλά λίγα από πολλούς.

Γίνε κι εσύ κομμάτι αυτής της προσπάθειας. Γιατί δεν είμαστε όλοι ίδιοι».